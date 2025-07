新製品『ブルーグリーンマスク リフト』、銀座三越POP UPにて先行販売

リフト*¹×光のWアプローチが叶う“マスク型美顔器”をいち早く体験「美しくを、変えていく。」をスローガンに掲げ、技術の力でグローバルに美の進化に挑み続ける5年連続美顔器シェアNO.1*²のヤーマン株式会社(所在地:東京都江東区、代表取締役社長:山粼貴三代)は、2025年7月23日(水)~2025年7月29日(火)まで銀座三越にて期間限定POP UPを開催し、新製品の『ブルーグリーンマスク リフト』を先行発売いたします。『ブルーグリーンマスク リフト』は、LEDマスクが世界的に盛り上がりを見せる中で誕生した、完全コードレスのマスク型美顔器です。当社は、お客さまの2大悩みである「もたつきケア」と「美肌ケア」を同時にアプローチできる画期的な製品を生み出しました。本イベントでは肌を立体的に計測できる「3D肌測定」によるカウンセリングをもとに、専門の販売員がお手入れアドバイスを行うほか、人気のヤーマン製品をお試しいただけるトータルリフトケア*³体験も実施いたします。■主要な取扱製品ブルーグリーンマスク リフト / YA-MAN TOKYO JAPAN 税込77,000円リフトケア*¹とフォトケアが一台で叶うコードレスなマスク型美顔器です。片側5つの電極を配置し、「大小頬骨筋」や「咬筋」などの狙った表情筋へ効率的にアプローチ。フォトケアには赤と青緑の2色が搭載されており、肌の状態や目的にあわせた使い分けが可能です。特許*⁴を取得した「505nm」の波長の青緑光は透明感*⁵のある明るく澄んだ肌へと導きます。1回10分*⁶つけるだけで、本格的なフェイスケアを実現します。凹凸のある多様な顔立ちにもフィットする立体構造でありながら、折り畳み可能な設計を両立しました。「折り紙」から着想を得たデザインで、収納や持ち運びにも便利です。製品ページ: https://www.ya-man-tokyo-japan.com/products/medilift/blue-green-mask-lift.html YA-MAN THE MIYABI プレステージ ブースター ボックス キット / YA-MAN TOKYO JAPAN 税込388,850円ヤーマンの美容技術を結集した最高峰*⁷の美顔器『YA-MAN THE MIYABI』と『プレステージ ブースター ボックス』がセットになったキットです。『YA-MAN THE MIYABI』は熱電気刺激の「CERTEC*⁸」と熱エネルギーのRF(ラジオ波)を同時に搭載しています。肌を速く深く*⁹温め、効率的なリフトケア*¹⁰を叶えます。セットのボックスには『パワーブースターパッド』3種のほか、ワンランク上のリフトケア*¹¹をサポートする『ナノリフトセラム』や美顔器でのお手入れの後にご使用いただける『ニードルモイスチャライザー』が含まれています。美顔器との併用を想定して開発されたヤーマンの化粧品は、機器との相性を追求しており、併用することでお手入れを格上げするアイテムです。参考:CERTEC*⁸(サーテック)とはCell Energy Regeneration Technology.肌深部(角質層まで)に熱電気刺激を与える独自技術の総称を指した造語。1つの電極・1つの周波数で、熱刺激と電気刺激を同時に与えることができ、ヤーマンが目指すエイジングケア*¹²テクノロジーとして研究されている。『プレステージ ブースター ボックス』概要セット内容:・パワーブースターパッド 毛穴クリーン 1枚入り×4包・パワーブースターパッド ハイドレイト 1枚入り/パワーブースターパッド VCブースター 1枚入り× 各2包・フローレスセラム ハイドレイティング 20g/フローレスセラム ホワイト(医薬部外品) 20g/ナノリフトセラム 10mL・ニードルモイスチャライザー 1回分×4包※本製品は複合美顔器とセットでの販売のみお取り扱いしております。『プレステージ ブースター ボックス』のみの販売はございません。※複合美顔器であれば『プレステージ ブースター ボックス』とのセット販売も可能です。■カウンセリングの席予約について本イベントでは、お客様に合わせた美容機器のカウンセリングを実施いたします。肌を立体的に測定できる「3D肌測定」により、ほうれい線の深さなど目には見えにくい肌状態を可視化し、その結果をもとに専門の販売員が最適なお手入れ方法をご提案いたします。事前にご予約いただくとスムーズにご案内可能ですが、当日のご来場も受け付けております。※デジタルチケットサービス「Pass Market」よりお申し込みください。※お申し込みにはYahoo! JAPAN IDの事前登録が必要となります。※「3D肌測定」に関しましては、ご予約によりご案内できかねる場合がございます。予約サイト:https://www.mistore.jp/store/ginza/shops/beauty/cosmetics/shopnews_list/shopnews0278.html予約可能日時:7月23日(水)~7月29日(火)実施時間:各日10:00~19:00で1時間ごとに開始所要時間:45分定員:各回4名様【ご予約方法】ご希望日前日の18:00までにデジタルチケットサービス「Pass Market」よりお申込みください。■POPUP概要出店期間:2025年7月23日(水)~2025年7月29日(火)店舗場所:銀座三越 本館1階 ザ・ステージ住所:東京都中央区銀座4-6-16営業時間:10:00~20:00電話:03-6271-0355[直通]施設ウェブサイト(銀座三越WEBサイト):https://www.mistore.jp/store/ginza.html■POP UPイベントお買い上げキャンペーン(1)期間中、ヤーマン製品を税込200,000円以上お買い上げの先着30名様に以下のセットをプレゼントいたします。【セット内容】・パワーブースターパッド 毛穴クリーン1枚入/パワーブースターパッド ハイドレイト1枚入/パワーブースターパッド VCブースター1枚入×各20包・メディリフト マイクロフィラー フォアヘッド/メディリフト 3Dマイクロフィラー/メディリフト マイクロフィラー アイ×<ご購入特典の一部をご紹介>・『パワーブースターパッド』 3種『パワーブースターパッド』は電極ヘッドに装着して使用するパッドです。マイクロファイバーでできたシートがたっぷりの美容液を含み、摩擦レス*¹³で贅沢なお手入れを叶えます。美容機器によるお手入れをサポートする成分*¹⁴を理想的な濃度で配合し、『パワーブースターパッド』だからこその手応えを体感していただけます。お手入れの目的に応じた「毛穴クリーン」「ハイドレイド」「VCブースター」の3種類のパッドをそれぞれ20包プレゼントいたします。(2) 期間中、ヤーマン製品を税込77,000円以上お買い上げいただいたお客様に以下のセットをプレゼントいたします。【セット内容】・フローレスセラム ホワイト 20g ×1個・メディリフト 3Dマイクロフィラー/メディリフト マイクロフィラー アイ/メディリフト マイクロフィラー フォアヘッド 各×1包・ニードルモイスチャライザー サンプル×3回分■ヤーマン株式会社のご紹介1978年の設立以来、精密電子機器メーカーとしての技術開発基盤を背景に、日本初の体脂肪計*の開発など、アルゴリズム設計に強みを生かしながら、革新的な製品を作ることに全力を注いできました。業務用美容機器からはじまり家庭用美容機器へ歩みを進め、美容機器専門メーカーとして「美しくを、変えていく。」をスローガンに掲げ、これからも先端テクノロジーと常識を変えるアイデアで、美しくなる夢や驚きをお届けしていきます。*手足4点で計測するインピーダンス方式においてコーポレートサイト:https://www.ya-man.co.jp/*1 引き上げるようにマスクを装着した状態*2 (株)富士経済『美容家電&健康家電マーケティングトレンドデータ2020』2018-2019年実績、『美容&健康家電市場・関連サービストレンドデータ2023-2024』2020-2022年実績、美顔器カテゴリにおいて日本国内の美容家電全体におけるメーカーシェアとして*3 機器で肌を引き上げた状態で行うケアや引き上あげるように動かして行うケアの総称*4 特開2025-026712 メラニン産生抑制装置及びメラニン産生抑制方法*5うるおうことによる肌の見え方*6装着時間のこと*7ヤーマンの美顔器として*8Cell Energy Regeneration Technology.肌深部(角質層まで)に熱電気刺激を与える独自技術の総称を指した造語*9角質層まで*10引き上げるように動かすこと*11機器で肌を引き上げた状態で行うケアや引き上げるように動かして行うケアの総称*12年齢に応じたケア*13美容液が多く含まれていることによりパッドの摩擦感が少ないこと*14クエン酸、クエン酸ナトリウム(いずれもpH調整剤)※発表日現在の情報となります。最新の情報と異なる場合がございますのでご了承ください。関連リンク【お問い合わせ】https://www.ya-man.co.jp/form/【施設サイト・予約サイト】https://www.mistore.jp/store/ginza/shops/beauty/cosmetics/shopnews_list/shopnews0278.html