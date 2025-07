今年の夏も猛暑の予想。涼を楽しむ千代田区の夜厳選「ナイトライフ」スポットで夏の暑さを乗り切る！

都会のど真ん中でキャンプ!?屋上ヨガ、神社でショーまで…ちよだで楽しむナイトライフ近年、日本国内では真夏日・猛暑日・熱帯夜の増加が続き※1、日中の屋外観光が厳しさを増す中、涼しい夜の時間帯に楽しめる観光コンテンツ「ナイトライフ」に、年々注目が集まっています。歴史や文化に根付いた観光スポットを多く有し、昼間観光のイメージが強い千代田区ですが、皇居や東京駅など東京観光の玄関口にも、実は魅力的なナイトライフが体験できるスポットが存在します。今回は、千代田区観光協会が厳選した“夜ならではの魅力”を持つスポットをエリア別にご紹介。涼しさと非日常が味わえる千代田区ならではの体験を、この夏のお出かけの参考にしてください。東京都が公表した観光動向データによると、訪日外国人旅行者の体験内容において「ナイトライフ」に関する活動は、他のコンテンツに比べて比率が低く※2、東京都の「2050年の東京」戦略※3では、ナイトタイム観光を地域の魅力資源と位置づけ、エンタメ・飲食・夜間演出などのコンテンツを戦略的に強化していく方針が示されています。地域ごとの個性を活かした夜のまちづくりの必要性も明記されており、日本のインバウンド市場における“伸びしろ”として注目されています。■秋葉原エリア|“遊びとカルチャーが交差する” 夜アキバを楽しむ➀ 火を囲んで語らう夜。JR高架下「campass」の焚火NIGHT秋葉原駅近くの高架下にある「campass(キャンパス)」では、毎週金・土曜日の18時から「焚火NIGHT」を開催中。夜風を感じるオープンエアの空間で、本物の焚き火を囲みながら、リラックスした時間が過ごせます。火を見つめて語らうひとときは、日常の喧騒を忘れさせてくれる都市の中のオアシス。どなたでも気軽にご利用いただけるスポットです。https://digitalpr.jp/table_img/2550/114109/114109_web_2.png② 涼しい室内でボルダリング!ビル一棟をまるごと活用「B-PUMP TOKYO AKIHABARA」照明に浮かぶ色とりどりのアートな壁面が印象的な、ビル一棟をまるごと活用した都市型ボルダリングジム。都内最大級の規模を誇り、初心者から上級者まで幅広く楽しめます。夜23時まで営業しているため、ナイトアクティビティとしてもおすすめ。1日利用もOKなので、ふらっと立ち寄れる“動けるナイトスポット”です。https://digitalpr.jp/table_img/2550/114109/114109_web_3.png③ 15年間最先端を走り続ける秋葉原唯一のDJクラブ「MOGRA」秋葉原にある15年続く老舗DJクラブ。150人を収容できる2フロア構成の店内では、イベントごとにアニソンやクラブミュージックなど様々なジャンルやカラーのイベントが開催されており、訪れるたびに新しい“夜のアキバ体験”が楽しめます。海外ファンの来訪も多く、秋葉原の“いま”が凝縮された空間です。









季節ごとのコース料理と、彩り豊かなカクテルが揃うラグジュアリーな空間は、特別な夜を演出するのに最適で、記念日ディナーや外国人ゲストのおもてなしにも人気のスポットです。

































神保町の絵本専門店「ブックハウスカフェ」店内にある、大人のための隠れ家バー。児童書に囲まれた空間で、お酒とともに物語の余韻に浸れる"読書とお酒"の融合体験が楽しめます。





















④ "和×エンタメ"が交差する舞台体験。神田明神の境内で楽しむナイトショー「座Show」神田明神の敷地内にある「文化交流館 EDOCCO 」で上演される『座Show(ザショー)』は、日本文化と現代エンターテインメントが融合した体感型舞台。剣舞、殺陣、アクロバット、ダンスと共に映像と音楽で繰り広げられるステージは、セリフがないので外国人観光客にも大好評となっております。美味しい食事を楽しみながら、ショーを見る贅沢時間をお過ごしください。https://digitalpr.jp/table_img/2550/114109/114109_web_5.png■ 丸の内エリア|"大人が選ぶ"夜のマルノウチの過ごし方特集⑤ 一流アーティストと極上の夜を。丸の内の大人のジャズクラブ「COTTON CLUB」ブルーノート・ジャパンが運営・プロデュースするラグジュアリーなライブ&ダイニング空間「コットンクラブ」。国内外の一流アーティストによる生演奏とともに、季節感あふれるディナーが楽しめるこの場所は、大人の夜にぴったりのスポットです。音楽に包まれながら、五感で味わう贅沢なひとときをどうぞ。https://digitalpr.jp/table_img/2550/114109/114109_web_6.png⑥ 夜景を望むルーフトップレストラン「THE UPPER」で特別なディナーを丸の内のビル最上階に位置するルーフトップレストランで、東京の夜景を一望できるダイニングスポット。https://digitalpr.jp/table_img/2550/114109/114109_web_7.png⑦ 忍者がもてなす本格コース料理「NINJA TOKYO」東京の地下に潜む、忍者の隠れ里のような世界観の中で食事が楽しめる「NINJA TOKYO」。外国人観光客にも人気が高く、店内では本格的な忍者の接客や驚きの演出が体験できます。料理も"手裏剣"を模したユニークな創作和食が揃い、五感で味わう夜のエンターテイメントダイニングです。https://digitalpr.jp/table_img/2550/114109/114109_web_8.png⑧ 東京のど真ん中で深呼吸。屋上で楽しむ"夜ヨガ体験"「丸の内YOGA」大手町ビルSkyLABで開催される「丸の内YOGA」は、心地よい夜風のなか、開放的な空間でリフレッシュできる人気イベント。初心者でも参加しやすい内容で、仕事終わりに手ぶらで楽しめるのが魅力です。運動が苦手な方、ヨガ初心者の方でも気軽に参加できるのも魅力です。https://digitalpr.jp/table_img/2550/114109/114109_web_9.png■ 神保町・竹橋エリア|"静けさと知性が宿る" 夜の余白に出会う⑨ 夜にひらくアートの扉、北の丸公園にたたずむナイトミュージアム「東京国立近代美術館」日本初の国立美術館として1952年に開館した「東京国立近代美術館(MOMAT)」。近現代の名作が揃う所蔵作品展は、金曜・土曜は夜20時まで開館(通常は17時まで)しており、落ち着いた照明と静寂の中でアートにじっくりと向き合うことができます。仕事帰りや夕涼みの散歩がてら、いつもと違う夜の展示空間を体験できるのは、まさに千代田区ならではの贅沢なナイトライフです。https://digitalpr.jp/table_img/2550/114109/114109_web_10.png⑩ 本の街の夜の楽しみ方、日本の伝統芸能"落語"を気楽に楽しめる「らくごカフェ」書店街・神保町の一角にある、古書店×落語というユニークな文化空間。昼夜を問わず寄席やイベントが開かれ、ビール片手に"江戸の笑い"に触れる体験ができます。海外からの観光客にも喜ばれる手ぬぐいや扇子などのお土産も豊富で、観光客に支持されています。古書と落語の出会いがもたらす、他にはない知的なナイトエンターテインメントをぜひ体験してください。https://digitalpr.jp/table_img/2550/114109/114109_web_11.png⑪ ビル裏の専用扉から秘密の空間へ。閉店後の絵本専門店に現れるバー「リリパット」神保町の絵本専門店「ブックハウスカフェ」店内にある、大人のための隠れ家バー。児童書に囲まれた空間で、お酒とともに物語の余韻に浸れる"読書とお酒"の融合体験が楽しめます。カクテルには童話をテーマにしたメニューもあり、店名の由来は『ガリバー旅行記』の国名から。本の街・神保町らしい、知的で静かなナイトタイムにぴったりの場所です。https://digitalpr.jp/table_img/2550/114109/114109_web_12.png■ この夏、千代田の夜に"今しか出会えない"ナイトイベント⑫ SNSでも話題!夏の夜に特別な思い出を。「皇居千鳥ヶ淵灯ろう流し」約2,000個の灯ろうが千鳥ヶ淵の水面を彩り、東京の都心に幻想的な光の絶景を創り出します。その光景は、まるで物語のワンシーンのような美しさで、SNSでも多くのシェアを集めており、国内外から多くの方がこの特別な夜を体験しに訪れます。灯ろうはウェブサイトから購入できます。(7月28日(金)17時まで / 先着順)https://digitalpr.jp/table_img/2550/114109/114109_web_13.png⑬ 幻想的な光に包まれる「Otemachi One竹あかり-灯りの蕾-」大手町の複合施設「Otemachi One」で開催される「Otemachi One竹あかり-灯りの蕾-」は、日本の伝統と現代が融合する、夏期限定のライトアップイベント。展示はOtemachi One GARDENを中心に、館内さまざまな場所・空間に展開され、各所で作品・演出に合わせた一文字のテーマをつけています。オフィス街に現れる癒しの灯り空間は、写真映えも抜群です。通勤帰りの一息や、ちょっとした夜の散策にもぴったり。丸の内のナイトスポット情報がひと目でわかる!https://digitalpr.jp/table_img/2550/114109/114109_web_14.png⑭丸の内のナイトスポット情報がひと目でわかる!「TOKYO After Dark in Marunouchi」夜の丸の内エリアでの洗練されたナイトタイムの過ごし方や魅力を紹介。夕焼けと夜景を望むテラス・フォトスポット、ディナー、夜の街歩きとスタイリッシュバー巡りなど様々なイベント情報が追加される予定です。https://digitalpr.jp/table_img/2550/114109/114109_web_15.png■ 一般社団法人 千代田区観光協会一般社団法人千代田区観光協会は、千代田区及びその周辺地域の自然、景観、文化・歴史、産業・技術などの資源を活用し、観光事業の振興を図ることにより、千代田区の魅力を高め国内外の人々との交流を促進し、地域文化の維持発展及び地域経済の活性化に寄与することを目的として、活動しています。所在地:〒102-0074 東京都千代田区九段南 1-6-17/TEL:03-3556-0391<出展>※1 気象庁「気候変動監視レポート2025年版」https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/monitor/※2 令和6年国・地域別外国人旅行者行動特性調査報告書 https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/sangyo-rodo/03_r6houkoku※3 東京都「2050東京戦略概要版」URL:https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/basic-plan/2050-tokyo/