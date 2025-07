Yutong C12PRO Philippines Fuel Saving Challenge: 複雑な道路状況下での100kmあたりの燃料消費量が前世代モデルより12%低減

フィリピン・マニラ、2025年7月16日 /PRNewswire/ -- 世界的な商用車メーカーであるYutong Bus(「Yutong」、SHA: 600066)はこのほど、フィリピンの旅客・観光産業の主要路線であるマニラ~バギオ間の往復524キロメートルのルートにおいて、C12PRO Fuel Saving Challenge を実施しました。このイベントは、実際の運行条件下で開催され、12メートルの長距離高級コーチC12PROの燃費性能を検証することを目的として行われました。このチャレンジでは、同国の旅客輸送業界が直面する三つの主要課題、すなわち高騰する燃料価格、35度を超える長期間の猛暑、そして複雑で多様な道路状況への対応が試されました。

ルートには、山岳道路100キロメートル、高速道路360キロメートル、市街地道路64キロメートルが含まれていました。車両には22人の乗客と600キログラムの重りが搭載されていました。テスト期間中、外気温は35度に達し、車内の空調は常に20度に設定されており、この地域の一般的な運行環境が再現されました。

総燃料消費量は143.55リットルで、総合燃費はリッターあたり3.65キロメートルでした。C12PROは、前世代モデルよりも燃費効率が12%向上しています。このテストでは、さまざまな走行条件下での性能が測定され、高速道路では平均4.39km/L、市街地では3.60km/L、山岳道路では2.97km/Lという結果が得られました。

YutongのC12PROは、燃費と性能を向上させる先進技術を搭載しています。そのインテリジェントコンピューティングプラットフォームは、100以上の国や地域をカバーする実際の道路状況や地図データに基づいています。独自のバス業界向け道路地図データベースが構築されており、顧客の運行条件に適応する最適なパワー構成を迅速に生成でき、約2%の燃料節約が可能です。

もう一つの社内開発技術であるYutongのインテリジェント温度制御システムは、周囲温度や積載データを活用し、エンジン冷却をより正確に管理します。廃熱回収機能とスマートファン制御を備えており、燃焼効率を高め、さらに2%の燃料削減を実現します。

C12PROには、高効率・低回転・高トルクの次世代ディーゼルエンジンプラットフォームが搭載されています。B10寿命は180万キロメートル、トルクは1900Nmで、実際の運行条件下においても強力な低速出力を発揮し、燃料消費を3%以上削減します。

今後、Yutongはアメリカ、アフリカなどの地域でもC-PROシリーズの燃費性能テストを実施し、製品効率の最適化を図るとともに、世界中の顧客のコスト削減と業務効率向上を支援していく予定です。

詳細については、https://en.yutong.com/をご覧ください。



The Yutong C12PRO achieves 12% lower fuel consumption per 100km compared to previous-generation models under challenging road conditions.



(日本語リリース:クライアント提供)

