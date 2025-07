BAR LEONE、ASIA′S 50 BEST BARSにて2年連続「THE BEST BAR IN ASIA」に選出

Bar LeoneがNo.1に輝き、Perrier後援の「The Best Bar in Asia」に選出

今回のリストには、アジア20か所の観光地に点在する新たな20の施設・店舗が掲載されている

バンコクからは7軒のバーがランクインしており、その中でBar UsがNo.4に選ばれ、Amaro Lucano後援による「The Best Bar in Thailand」に選出

バンコクのVesper(No.29)が、「Rémy Martin Legend of the List Award」を受賞

プノンペンのSora(No.65)が、「Ketel One Sustainable Bar Award」を受賞

ジャカルタのModernhaus(No.12)が、「Three Cents Best New Opening Award」を受賞

バンコクのDry Wave Cocktail Studio(No.5)が、「Disaronno Highest New Entry Award」を受賞

香港と上海のCoa(No.17およびNo.85)を率いる業界の重鎮、Jay Khan氏が「Roku Industry Icon」に選出

ソウルのAliceがランキングで33ランク上昇し、No.13に躍進したことにより、「Nikka Highest Climber」に選出

ハノイのWorkshop14(No.83)が、「Campari One To Watch Award」を受賞

ペナンのBackdoor Bodega(No.64)が、「Siete Misterios Best Cocktail Menu Award」を受賞

バンコクのMessenger Service(No.90)が、「Best Bar Design Award」を受賞

マカオ, 2025年7月15日 /PRNewswire/ -- 香港のBar Leoneが、マカオで開催されたAsia's 50 Best Bars 2025の授賞式にて、2年連続でPerrier後援のThe Best Bar in AsiaおよびThe Best Bar in Hong Kongの栄誉あるタイトルを獲得しました。



Bar Leone in Hong Kong is crowned The Best Bar in Asia, sponsored by Perrier, for the second consecutive year, at the live awards ceremony for Asia’s 50 Best Bars 2025 in Macau.



Bar Leoneは、2024年に初登場でいきなりNo.1に輝き、The Best Bar in Asiaに選出されるという、50 Bestの歴史上初の快挙を達成しました。Lorenzo Antinoriがオーナーを務めるこのバーは、地域密着型のバーとしてのアイデンティティを保ちながら、厳選されたクラシックカクテルのメニューを提供しています。

No.2にはソウルのZestがランクインし、Tia Maria後援によるThe Best Bar in Koreaのタイトルを獲得しました。また、No.3のJigger & Ponyは、Torres Brandy後援によるThe Best Bar in Singaporeに選ばれました。

Asia's 50 Best Barsのコンテンツ責任者であるEmma Sleight氏は、次のように述べています。「アジアの活気あふれる情熱的なドリンク業界の仲間たちと、マカオで一堂に会することができ、大変うれしく思います。過去数年で最多となる20軒の新たなランクインがある今回のリストは、この地域における革新的な創造性の証しです。No.1の座を守り抜いたBar Leoneに心からの祝福を贈ります。」

(日本語リリース:クライアント提供)

