ナツ・サマーのDUB MIXアルバムが9/24発売！HFことhiroshi fujiwara(Dub produce)＋杉山勇司(mixer)による「夜は嫌い～HF DUB」が7/16先行配信開始！

photo by JORGEN AXELVALL

2025年のナツ・サマーは、DUB MIXアルバム『NATSU DUB(ナツダブ)』をリリースする。HFこと藤原ヒロシがプロデュース、杉山勇司がミキサーを担当した「夜は嫌い~HF DUB」は、すでに音楽好きの間で話題に。Dub Master Xがミックスした「Twilight Shadow - dub's sunset dub-」や、未発表曲をe-mura がDUB MIXした「なんとなく DUB」は、フロアーでも盛り上がりそう。ミキサーそれぞれのDUB MIXが楽しめる内容となっている。涼しげなレゲエにダブエコーが心地よく響き渡るサウンド、BGMとしてもおすすめ。

また先行で「夜は嫌い~HF」が7/16より配信スタート!DUBミキサーはHFことhiroshi fujiwara(Dub produce)+杉山勇司(mixer)。

【先行配信詳細】

アーティスト:ナツ・サマー(Natsu Summer)

トラック: 夜は嫌い~HF DUB

配信開始日:2025年7月16日

作詞/作曲: クニモンド瀧口

dub mixed by hiroshi fujiwara+Yuji Sugiyama

プロデュース: クニモンド瀧口(RYUSENKEI)

レーベル:CMT Records

<配信URL>

https://cmtrecords.lnk.to/CMTR2001

【CD】

アーティスト名: ナツ・サマー(Natsu Summer)

タイトル: NATSU DUB(ナツダブ)

発売日: 2025年9月24日

品番: CMTR20

価格: 3,000円(税込)/2,727円(税抜)

■収録曲

1. なんとなく DUB (dub mixed by e-mura) ※未発表曲

2. 夜は嫌い~HF DUB (dub mixed by hiroshi fujiwara+Yuji Sugiyama)

3. Twilight Shadow - dub's sunset dub (dub mixed by Dub Master X)

4. Winglet DUB (dub mixed by e-mura)

5. ZOZS DUB (dub mixed by JAGABE)

6. Dub from Dream (dub mixed by e-mura)

7. シルエット DUB (dub mixed by e-mura)

8. Shadow Version (dub mixed by JAGABE)

9. ATAMI DUB (dub mixed by ICHIHASHI DUBWISE)

10. Dub Illumination (dub mixed by e-mura)

【カセット】

発売日: 2025年9月24日

品番: CMTR22

価格: 2,500円(税込)/2,273円(税抜)



【LP】

発売日: 2025年10月22日

品番: CMTR23

価格: 4,620円(税込)/4,200円(税抜)

<商品詳細はこちら>

https://cmtrecords.lnk.to/cmtr020



【プロフィール】

ナツ・サマー(Natsu Summer)

愛媛出身、東京在住。海沿いに住んでいた幼少の頃からシティポップやレゲエを聴いて育つ。クニモンド瀧口(RYUSENKEI)のプロデュースで、2016年にシティポップ・レゲエシンガーとしてデビュー。7枚のアルバムを発売。作詞家・売野雅勇、DJEMMAとDJ SHIMOYAMAのユニットN.U.D.E、DJ KAWASAKI、フランスのバンドFunkindustry、Five IIFour、Tokimeki Records、オランダのバンドROTEMの作品に、ゲストボーカルで参加。透明感、クールでナチュラルな歌声に定評があり、現在のシティポップ・レゲエシンガーの先駆け的存在。また、DJとして、須永辰緒、沖野修也、松浦俊夫、MURO、DJ NORI、川辺ヒロシ、田中知之(FPM)、クボタタケシ等と共演のほか、Gilles Petersonがパーソナリティを担当している「BBC Radio 6 Music」にMIXで出演するなど、幅広い現場で活躍中。

https://linktr.ee/natsusummer