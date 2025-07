¡ÚÆÃÊÌPRÆ°²è¸ø³«¡Û¡Ø·º»ö¥«ー¥Ç¥£¥Ê¥ë¡ÙWOWOW¥×¥é¥¹¤Ç8·î°ìµóÊüÁ÷¡¦¥·¥Í¥Õ¥£¥ëWOWOW¥×¥é¥¹¤Ç¥·ー¥º¥ó£±¡¦£²ÇÛ¿®Ãæ¡ª

株式会社WOWOWプラス(C) 2017 JCardinal Productions Inc. & Sienna Cardinal Productions Inc. All Rights Reserved.

カナダ・オンタリオ州北部の町を舞台に、アルゴンキン・ベイ警察のベテラン刑事ジョン・カーディナルが、相棒リズ・デロームと共に次々と起こる冷酷な殺人事件に挑んでいくドラマ「刑事カーディナル」。

本国カナダの大ヒット小説が原作、カナダのアカデミー賞にあたるカナディアン・スクリーン・アワードを総なめにした重厚なミステリードラマ全4シーズン24話を、4週連続一挙放送!

■『刑事カーディナル』シーズン1~4 全24話一挙放送

「刑事カーディナル(全6話)」8月5日(火)19:00~

「刑事カーディナル 2(全6話)」8月12日(火)19:00~

「刑事カーディナル 3(全6話)」8月19日(火)19:00~

「刑事カーディナル 4(全6話)」8月26日(火)19:00~

WOWOWプラスでの放送詳細はこちら

https://www.wowowplus.jp/feature/cardinal/

■さらにPrime Video「シネフィルWOWOWプラス」ではシーズン1・2を好評配信中。

7月29日(火)からシーズン3、8月12日(火)からシーズン4も見放題配信開始!

シネフィルWOWOWプラスでの配信詳細はこちら

https://x.gd/HktNc

★特別PR動画公開!

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=4UHbowIFs90 ]

『刑事カーディナル(全6話)』(2017年/カナダ)

監督:ダニエル・グルー

キャスト:ビリー・キャンベル/カリーヌ・ヴァナッス/クリステン・トムソン/ジェームズ・ダウニング

(C) 2017 JCardinal Productions Inc. & Sienna Cardinal Productions Inc. All Rights Reserved.

『刑事カーディナル 2(全6話)』(2018年/カナダ)

監督:ジェフ・レンフロー

キャスト:ビリー・キャンベル/カリーヌ・ヴァナッス/クリステン・トムソン/ジェームズ・ダウニング

(C) 2017 Cardinal Blackfly Productions Inc. & Sienna Blackfly Productions Inc. All Rights Reserved.

『刑事カーディナル 3(全6話)』(2019年/カナダ)

監督:ダニエル・グルー

キャスト:ビリー・キャンベル/カリーヌ・ヴァナッス/クリステン・トムソン/グレン・グールド

(C) 2018 Read This Productions Inc. & Sienna Read This Productions Inc. All Rights Reserved.

『刑事カーディナル 4 (全6話)』(2020年/カナダ)

監督:ネイサン・モーランド

キャスト:ビリー・キャンベル/カリーヌ・ヴァナッス/クリステン・トムソン/グレン・グールド

(C) 2019 Until the Night Productions Inc. & Sienna Until the Night Productions Inc.All Rights Reserved.

