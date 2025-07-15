¡ÚÆÃÊÌPRÆ°²è¸ø³«¡Û¡Ø·º»ö¥«ー¥Ç¥£¥Ê¥ë¡ÙWOWOW¥×¥é¥¹¤Ç8·î°ìµóÊüÁ÷¡¦¥·¥Í¥Õ¥£¥ëWOWOW¥×¥é¥¹¤Ç¥·ー¥º¥ó£±¡¦£²ÇÛ¿®Ãæ¡ª
(C) 2017 JCardinal Productions Inc. & Sienna Cardinal Productions Inc. All Rights Reserved.
¥«¥Ê¥À¡¦¥ª¥ó¥¿¥ê¥ª½£ËÌÉô¤ÎÄ®¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¥¢¥ë¥´¥ó¥¥ó¡¦¥Ù¥¤·Ù»¡¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó·º»ö¥¸¥ç¥ó¡¦¥«ー¥Ç¥£¥Ê¥ë¤¬¡¢ÁêËÀ¥ê¥º¡¦¥Ç¥íー¥à¤È¶¦¤Ë¼¡¡¹¤Èµ¯¤³¤ëÎä¹ó¤Ê»¦¿Í»ö·ï¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¯¥É¥é¥Þ¡Ö·º»ö¥«ー¥Ç¥£¥Ê¥ë¡×¡£
ËÜ¹ñ¥«¥Ê¥À¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¾®Àâ¤¬¸¶ºî¡¢¥«¥Ê¥À¤Î¥¢¥«¥Ç¥ßー¾Þ¤Ë¤¢¤¿¤ë¥«¥Ê¥Ç¥£¥¢¥ó¡¦¥¹¥¯¥êー¥ó¡¦¥¢¥ïー¥É¤òÁí¤Ê¤á¤Ë¤·¤¿½Å¸ü¤Ê¥ß¥¹¥Æ¥êー¥É¥é¥ÞÁ´4¥·ー¥º¥ó24ÏÃ¤ò¡¢4½µÏ¢Â³°ìµóÊüÁ÷¡ª
¢£¡Ø·º»ö¥«ー¥Ç¥£¥Ê¥ë¡Ù¥·ー¥º¥ó£±～£´ Á´24ÏÃ°ìµóÊüÁ÷
4½µÏ¢Â³°ìµóÊüÁ÷
¡Ö·º»ö¥«ー¥Ç¥£¥Ê¥ë¡ÊÁ´6ÏÃ¡Ë¡×8·î5Æü¡Ê²Ð¡Ë19:00～
¡Ö·º»ö¥«ー¥Ç¥£¥Ê¥ë 2¡ÊÁ´6ÏÃ¡Ë¡×8·î12Æü¡Ê²Ð¡Ë19:00～
¡Ö·º»ö¥«ー¥Ç¥£¥Ê¥ë 3¡ÊÁ´6ÏÃ¡Ë¡×8·î19Æü¡Ê²Ð¡Ë19:00～
¡Ö·º»ö¥«ー¥Ç¥£¥Ê¥ë 4¡ÊÁ´6ÏÃ¡Ë¡×8·î26Æü¡Ê²Ð¡Ë19:00～
WOWOW¥×¥é¥¹¤Ç¤ÎÊüÁ÷¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.wowowplus.jp/feature/cardinal/
¢£¤µ¤é¤ËPrime Video¡Ö¥·¥Í¥Õ¥£¥ëWOWOW¥×¥é¥¹¡×¤Ç¤Ï¥·ー¥º¥ó£±¡¦£²¤ò¹¥É¾ÇÛ¿®Ãæ¡£
7·î29Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é¥·ー¥º¥ó£³¡¢8·î12Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é¥·ー¥º¥ó£´¤â¸«ÊüÂêÇÛ¿®³«»Ï¡ª
¥·¥Í¥Õ¥£¥ëWOWOW¥×¥é¥¹¤Ç¤ÎÇÛ¿®¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://x.gd/HktNc
¡úÆÃÊÌPRÆ°²è¸ø³«¡ª
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=4UHbowIFs90 ]
¡Ø·º»ö¥«ー¥Ç¥£¥Ê¥ë¡ÊÁ´6ÏÃ¡Ë¡Ù¡Ê2017Ç¯¡¿¥«¥Ê¥À¡Ë
´ÆÆÄ¡§¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥°¥ëー
¥¥ã¥¹¥È¡§¥Ó¥êー¡¦¥¥ã¥ó¥Ù¥ë¡¿¥«¥êー¥Ì¡¦¥ô¥¡¥Ê¥Ã¥¹¡¿¥¯¥ê¥¹¥Æ¥ó¡¦¥È¥à¥½¥ó¡¿¥¸¥§ー¥à¥º¡¦¥À¥¦¥Ë¥ó¥°
(C) 2017 JCardinal Productions Inc. & Sienna Cardinal Productions Inc. All Rights Reserved.
¡Ø·º»ö¥«ー¥Ç¥£¥Ê¥ë 2¡ÊÁ´6ÏÃ¡Ë¡Ù¡Ê2018Ç¯¡¿¥«¥Ê¥À¡Ë
´ÆÆÄ¡§¥¸¥§¥Õ¡¦¥ì¥ó¥Õ¥íー
¥¥ã¥¹¥È¡§¥Ó¥êー¡¦¥¥ã¥ó¥Ù¥ë¡¿¥«¥êー¥Ì¡¦¥ô¥¡¥Ê¥Ã¥¹¡¿¥¯¥ê¥¹¥Æ¥ó¡¦¥È¥à¥½¥ó¡¿¥¸¥§ー¥à¥º¡¦¥À¥¦¥Ë¥ó¥°
(C) 2017 Cardinal Blackfly Productions Inc. & Sienna Blackfly Productions Inc. All Rights Reserved.
¡Ø·º»ö¥«ー¥Ç¥£¥Ê¥ë 3¡ÊÁ´6ÏÃ¡Ë¡Ù¡Ê2019Ç¯¡¿¥«¥Ê¥À¡Ë
´ÆÆÄ¡§¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥°¥ëー
¥¥ã¥¹¥È¡§¥Ó¥êー¡¦¥¥ã¥ó¥Ù¥ë¡¿¥«¥êー¥Ì¡¦¥ô¥¡¥Ê¥Ã¥¹¡¿¥¯¥ê¥¹¥Æ¥ó¡¦¥È¥à¥½¥ó¡¿¥°¥ì¥ó¡¦¥°ー¥ë¥É
(C) 2018 Read This Productions Inc. & Sienna Read This Productions Inc. All Rights Reserved.
¡Ø·º»ö¥«ー¥Ç¥£¥Ê¥ë 4 ¡ÊÁ´6ÏÃ¡Ë¡Ù¡Ê2020Ç¯¡¿¥«¥Ê¥À¡Ë
´ÆÆÄ¡§¥Í¥¤¥µ¥ó¡¦¥âー¥é¥ó¥É
¥¥ã¥¹¥È¡§¥Ó¥êー¡¦¥¥ã¥ó¥Ù¥ë¡¿¥«¥êー¥Ì¡¦¥ô¥¡¥Ê¥Ã¥¹¡¿¥¯¥ê¥¹¥Æ¥ó¡¦¥È¥à¥½¥ó¡¿¥°¥ì¥ó¡¦¥°ー¥ë¥É
(C) 2019 Until the Night Productions Inc. & Sienna Until the Night Productions Inc.All Rights Reserved.
WOWOW¥×¥é¥¹¤È¤Ï¡©
¥Ò¥Ã¥Èºî¤«¤éÌ¾ºî¤Þ¤ÇÍÍ¡¹¤Ê±Ç²è¤ò¹â²è¼Á¡õÅÓÃæCM¤Ê¤·¤ÇÊüÁ÷¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡¢ºÇ¿·²»³Ú¥é¥¤¥Ö¡¢À¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¤â¡ª¥¹¥«¥Ñー¡ª¡ÊBS252ch¡Ë¡¢J:COM¡Ê451ch¡Ë¡¢¤Ò¤«¤ê£Ô£Ö¡Ê251ch¡Ë¡¢au¤Ò¤«¤ê¥Æ¥ì¥Ó¥µー¥Ó¥¹¡Ê451ch¡Ë¤äÁ´¹ñ¤Î¥±ー¥Ö¥ë¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ç¤´»ëÄ°Äº¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨WOWOW¤È¤ÏÊÌ¤Î·ÀÌó¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸▶https://www.wowowplus.jp/
¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë▶https://x.com/wowowplus
¥·¥Í¥Õ¥£¥ëWOWOW¥×¥é¥¹¤È¤Ï¡©
¡Ö¥·¥Í¥Õ¥£¥ëWOWOW¥×¥é¥¹¡×¤Ï¡¢¸·Áª¤µ¤ì¤¿±Ç²è¤ä¥É¥é¥ÞºîÉÊ¤¬¡¢Prime Video¾å¤Î¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥ÉÇÛ¿®¤Ç´Ñ¤é¤ì¤ë¥µー¥Ó¥¹¡£°ìÅÙ¤Ï´Ñ¤Æ¤ª¤¤¿¤¤·æºî¥ß¥¹¥Æ¥êー¥É¥é¥Þ¤äÌ¾²è¡¢ÏÃÂê¤Î¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥ÉÂçºî¤ä²û¤«¤·¤ÎÌ¾ºî¥¢¥Ë¥á¤Þ¤Ç¡¢±Ç²è¤È¥É¥é¥Þ¥Õ¥¡¥ó¤Î¤¿¤á¤ÎËÜ³Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬·î³Û490±ß¡ÊÀÇ¹þ¡¿½é²ó14Æü´ÖÌµÎÁ¡Ë¤Ç¸«ÊüÂê¤Ç»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤´»ëÄ°▶https://amzn.to/3Ak6txb
¸ø¼°YouTube▶https://www.youtube.com/@cinefilwowowplus
¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë▶https://twitter.com/cinefilwow_plus