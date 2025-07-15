スポーツ報知コンビニプリントに「大相撲染め抜き姿」の紙面登場
株式会社報知新聞社
<概要サイト> https://entame.e-printservice.net/content_detail/hochi-print?from=prt
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スポーツ報知を発行する報知新聞社（代表取締役社長・長谷川剛）は新聞の一部紙面をコンビニエンスストアのマルチコピー機からプリントできる「スポーツ報知コンビニプリント」サービスをスタートし、続々と新しい紙面が登場しています。スポーツ紙ならではの大きな写真を使った紙面をプリント版として販売。スポーツカテゴリーから大相撲名古屋場所の新横綱・大の里、小結・高安、宇良、熱海富士らの染め抜き姿紙面を７パターンリリースします。
<概要サイト> https://entame.e-printservice.net/content_detail/hochi-print?from=prt
<販売概要>
取扱店舗：ローソン、ファミリーマート、ポプラ、セブン-イレブン、ミニストップ、デイリーヤマザキ、セイコーマート
販売価格：（紙面）A3普通紙：250円 A4光沢紙：250円
<購入方法>
コンテンツ番号で購入：商品ラインナップのコンテンツ番号でご購入できます。
コピー機画面の一覧から購入：ランダム式など商品ラインナップにコンテンツ番号がない商品については一覧から選んでご購入できます。
詳しくはこちら https://www.e-printservice.net/shohin/number
【リリースに関するお問い合わせ】
メール pr1872@hochi.co.jp