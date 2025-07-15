詰め替え用パウチ用のディスペンサーホルダーや、洗面台と壁の隙間に差し込んで設置できるトレーなど、新商品が発売になりました。

山崎実業株式会社

■引っ掛けバスルーム詰め替えパウチ ディスペンサー収納ホルダー タワー S/L

詰め替え用パウチをすっきりと隠せるディスペンサーホルダー。

タオルバーに掛けるだけで簡単に設置でき、浮かせて使えるので衛生的です。

上から入れるだけの手軽さも魅力。インデックスシール付きで、複数使いにも便利です。

詳細を見る :https://www.yamajitsu.co.jp/search/?q=%E5%BC%95%E3%81%A3%E6%8E%9B%E3%81%91%E3%83%90%E3%82%B9%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%A0%E8%A9%B0%E3%82%81%E6%9B%BF%E3%81%88%E3%83%91%E3%82%A6%E3%83%81,%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%83%9A%E3%83%B3%E3%82%B5%E3%83%BC%E5%8F%8E%E7%B4%8D%E3%83%9B%E3%83%AB%E3%83%80%E3%83%BC,%E3%82%BF%E3%83%AF%E3%83%BC

■仕切りが動くゲーム機&コントローラースタンド スマート

仕切りが動くので、厚みのある充電ドックや様々な小型ゲーム機はもちろん、

タブレットやスマホなども立てて収納できるスタンドです。

コントローラーやヘッドセットを収納できる置き台は高さと向きの調節が可能。

充電ケーブルをホールドできるのでコントローラー収納時の充電も楽になり便利です。

詳細を見る :https://www.yamajitsu.co.jp/product/item/22657/

■洗面台横隙間トレー タワー

洗面台と壁の隙間（1～2cm）に差し込んで隙間に小物が落下するのを防止設置できるトレーです。

洗面台の奥の空間まで有効活用でき、メガネやアクセサリー、スマートフォンなどの

ちょい置きスペースとして有効活用。

詳細を見る :https://www.yamajitsu.co.jp/product/item/20111/

山崎実業株式会社

https://www.yamajitsu.co.jp/

アプリ

https://yappli.plus/yamajitsu

Instagram

https://www.instagram.com/yamazaki.home.channel/

X

https://twitter.com/Yamazaki_home

Facebook

https://www.facebook.com/Yamazaki.home.channel/

TikTok

https://www.tiktok.com/@yamazaki_home_channel