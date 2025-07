【MATE.BIKE】窪塚洋介と山田優が共演する動画を展開するブランディングキャンペーン「今と100年後を結ぐ」を開催！

株式会社MATE.BIKE JAPAN

デンマーク・コペンハーゲン発のe-BIKEブランド「MATE.BIKE(https://mate-bike.jp/)」(メイトバイク)は、ブランドアンバサダーで俳優の窪塚洋介と、モデルの山田優を起用したブランディングキャンペーン「今と100年後を結ぐ(https://mate-sp.jp/100years/)」(結ぐ:つなぐ)を2025年7月24日(木)から開催いたします。

MATE.BIKEは2021年の日本上陸以来、「100年後の未来のために」をステートメントに掲げ、e-BIKEを通じて、乗る人の生きる世界観や価値観を広げ、あらゆる面でより良い未来を作るために様々な取り組みを行ってきました。

本キャンペーン動画では、山田優が演じる現代で子育てをするママと、窪塚洋介が演じる100年後の住人が時空を超えて出会ったことでより良い未来について考え始めるというストーリーを通して、MATE.BIKEが目指す未来を表現しました。

動画内では、VFXを随所に使用した自然とテクノロジーが融合した100年後の未来が創造されています。一人ひとりが、人と地球にとってより良い選択を続けた先で辿り着く未来を是非ご覧ください。

STORY

これは今と100年後を結(つな)ぐストーリー。

子育てに奮闘するママ"山田優"が、MATE GO+(https://mate-bike.jp/pages/mate-go)で娘とお出かけをする道すがら、二人に優しげに微笑みかける時空を超えた100年後の未来の住人"窪塚洋介"と出会う。不思議な力で100年後の世界へ誘われたママと娘は、自然とテクノロジーが調和した世界を走り抜けながら、自分たちが未来に何を残せるかに想いを馳せる。

同日よりMATE.BIKE JAPAN公式インスタグラムアカウント(https://www.instagram.com/matebikejapan/)と、Xアカウント(https://x.com/matebikejapan)で本動画の投稿をメンション付きでシェアいただいた方からそれぞれ抽選で1名様ずつにチャイルドシート搭載可能モデル「MATE GO+ Starter kit」をプレゼントするキャンペーンを開催いたします。

抽選参加手順

■Instagramの場合

1. MATE.BIKE JAPAN公式Instagramアカウント(@matebikejapan(https://www.instagram.com/matebikejapan/))をフォロー。

2. @matebikejapanで2025年7月24日(木)にポストされた動画本編の投稿を、 2025年7月24日(木) ~ 8月31日(日) の対象期間中にメンション付きでストーリーズにリポスト。

3. 2025年9月末中旬頃までに当選者アカウントのみに@matebikejapanからDMにてご連絡いたします。

■Xの場合

1. MATE.BIKE JAPAN公式X ※旧Twitter アカウント(@matebikejapan(https://x.com/matebikejapan))をフォロー。

2. @matebikejapanで2025年7月24日(木)にツイートされた動画本編の投稿を、2025年7月24日(木) ~ 8月31日(日) の対象期間中にメンション付きリツイート。

3. 2025年9月末中旬頃までに当選者アカウントのみに@matebikejapanからDMでご連絡いたします。

特設ページ(https://mate-sp.jp/100years/)を公開中です。

DETAIL|今と100年後を結ぐ

公開日:2025年7月24日(木)

出演:窪塚洋介、山田優

公開プラットフォーム:Instagram(https://www.instagram.com/matebikejapan/)、YouTube(https://www.youtube.com/@matebikejapan)、X(旧Twitter)(https://x.com/matebikejapan)、TikTok(https://www.tiktok.com/@mate.bike_japan)他

特設ページ:https://mate-sp.jp/100years/

DETAIL|MATE GO+ プレゼントキャンペーン

期間:2025年7月24日(木) - 8月31日(日)

対象:Instagram(https://www.instagram.com/matebikejapan/)もしくはX(https://x.com/matebikejapan)で該当の投稿をメンション付きでリポスト・リツイートいただいた方

景品:MATE GO+(https://mate-bike.jp/pages/mate-go) Starter kit 各1台

【キャンペーン応募条件】

・日本国内に在住かつ賞品お届け先が国内の方

・ご自身のInstagramもしくはX(旧Twitter)アカウントをお持ちで、MATE.BIKE JAPAN公式instagram or X(@matebikejapan)をフォローしている方

・アカウントを公開設定にしている方

・MATE.BIKE JAPAN公式アカウントでのリポストもしくはリツイートにご同意いただける方

・応募規約にご同意いただける方

【応募規約】

「MATE GO+ プレゼントキャンペーン」(以下、当キャンペーン)にご応募される前に応募規約(以下、本規約)をお読みください。当キャンペーンへ応募されたお客様は本規約に同意したものとみなし、本規約がキャンペーン事務局との間で適用されます。当キャンペーンに投稿された画像をキャンペーン参加目的以外で使用することを禁止します。画像無断転載・転用はお断りします。 選考過程および当選者に関する情報についてはご回答いたし兼ねます。 当キャンペーンは、予告なく、変更・終了することがございます。あらかじめご了承ください。

【キャンペーンに関するお問い合わせ】

MATE GO+ プレゼントキャンペーン事務局

MAIL: pr@mate-bike.jp (10:00~17:00 土日・祝日を除く)

THE HISTORY OF THE BRAND

MATE.BIKEは、自転車先進国、デンマーク・コペンハーゲンで2016年に誕生。乗る人の世界観や価値観を広げ、あらゆる面でより良い未来を作りたいという想いから始まったMATE.BIKEは、世界有数のe-BIKEブランドへと成長しました。A地点からB地点へ、人々の移動を効率的に助けてくれる頼もしいMATE(仲間)という意味を持つブランド名。それは心強い友人、一緒に坂道を克服してくれる相棒、前進のための応援、痛みを和らげる力、その他たくさんの支えとなる存在を意味します。

現在もMATE.BIKEは、100%再生可能エネルギーの使用、循環型社会の実現など、人と地球の両方にとってより良い選択ができる社会を目指し、熱意を持った仲間や、課題の克服に取り組む有能なスペシャリストたちと共に、e-BIKEというカテゴリーの垣根を超えた進化を続けています。

MATE.BIKE IN JAPAN

2021年、交通渋滞や排気ガスに因る環境問題が深刻化する中、MATE.BIKEは二酸化炭素を排出しない、環境に配慮したサステナブルな次世代モビリティとして日本初上陸。同年には世界初の旗艦店を東京・恵比寿にオープン。2023年春、アジア最大級のフラッグシップストアとして南青山に増床移転を果たし、5月に大阪・南船場に関西発のフラッグシップストアをオープンいたしました。2025年5月には、初のファミリーコンセプトストアを自由が丘にオープン。

100年後の未来のためにをステートメントに、国内におけるe-BIKEのリーディングカンパニーを目指し、歩みを進めています。

MATE.BIKE JAPAN

HP https://mate-bike.jp/



ブランド公式Instagram|@matebikejapan

https://www.instagram.com/matebikejapan/



MATE.BIKE TOKYO Instagram | @matebike_toyko

https://www.instagram.com/matebike_tokyo/



MATE.BIKE OSAKA Instagram | @matebike_osaka

https://www.instagram.com/matebike_osaka/



【問い合わせ先】

MATE.BIKE JAPAN

〒107-0062

東京都港区南青山6丁目8-18 2F

TEL:03‐6421-0866

https://mate-bike.jp/