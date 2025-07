『はらぺこミーム』プロジェクト参画について

ポッピンゲームズジャパン株式会社

ポッピンゲームズジャパン株式会社(東京都港区、代表取締役:谷口祐一郎、以下ポッピンゲームズ)は、株式会社ドリコム(本社:東京都品川区、代表取締役社長:内藤裕紀、以下ドリコム)が原作/開発を担当した新作ゲーム『はらぺこミーム』において、一部プロモーションサポートを実施し、プロジェクト参画したことをお知らせいたします。

本作は、原案を西健一氏(代表作『ちびロボ!』、『moon』など)、世界観アートを森川幸人氏(代表作『がんばれ森川君2号』、『ジャンピング・フラッシュ』など)の布陣で開発し、AIキャラクター「ミーム」を育成しながら世代交代を繰り返し、ダンジョンを攻略するコロニーシミュレーションゲームとなっています。

コピーライト(C) Drecom Co., Ltd. Licensed to and published by Clouded Leopard Entertainment Inc.

■ポッピンゲームズジャパン株式会社について

東京都港区に本社を構える独立系のゲームパブリッシャー。

代表作に「Dr.STONE バトルクラフト」、「忍たま乱太郎 ムゲンのツボ大暴走の段」、「ムーミン~ようこそ!ムーミン谷へ~」、「MASHLE- マッスルパズル」、「異世界キッチン 行列のできる現代料理のお店

」などがあります。

本社:東京都港区新橋3-11-8 オーイズミ新橋第2ビル 802号室

代表者:代表取締役CEO 谷口 祐一郎

会社HP:https://poppin-games.com/