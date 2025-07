ジェイテクト「下水道展‘25大阪」に出展

株式会社 ジェイテクト

株式会社ジェイテクト(本社:愛知県刈谷市、社長:近藤禎人、以下「ジェイテクト」は、7月29日~8月1日に「インテックス大阪」で開催される、下水道展‘25大阪(主催:公益社団法人 日本下水道協会)に出展いたします。

ジェイテクトは、「技術をつなぎ、地球と働くすべての人を笑顔にする」というミッションに基づき、2030年までに目指す姿としてJTEKT Group 2030 Vision「モノづくりとモノづくり設備でモビリティ社会の未来を創るソリューションプロバイダー」を掲げています。

そのために、要素技術や知見といったコアコンピタンスを一堂に集約したコアコンピタンスプラットフォーム(以下「ココプラ」)の活用を進めるとともに、コアコンピタンスを掛け合わせ、社内や世の中の困りごとの解決策を提案するソリューション共創センター(以下「ソリセン」)を2025年1月に開設しました。ジェイテクトは、ソリセンとココプラを両輪として、全社共通の価値観である「Yes for All, by All !」を動力源に、乗用車に留まらず様々な移動体験と生活の価値を高め、モビリティ社会の未来を創るソリューションプロバイダーへの変革を進めていきます。

【出展概要】

頻発する豪雨に備えるための浸水対策、カーボンニュートラル対応や周辺環境への配慮、人員の不足による管理体制の脆弱化等、下水道事業は多くの課題を抱えています。そのようなお客様の課題に対し、本展示会にて長期間の安定的な測定や省電力化を実現する地球環境にやさしい水位計や水圧開閉式水門を紹介します。

【主な出展製品】

1.あらゆる市場で採用される水位計

ジェイテクトの水位計は、河川・ため池・ダム・マンホール・海水域等あらゆる市場で使用されています。更に、省電力で長寿命、エコで地球にやさしい仕様となっており、マンホール内での内水氾濫防止のための水位監視に使用されるなど、日本の安全安心なインフラを支えています。

2.水圧開閉式水門

水門の内外水制御で欠かせない水位計。パートナー企業(ゲートメーカ)の無動力自動開閉ゲート特大モデルと

ジェイテクト水位計をコラボ展示いたします。水位計と水門(ゲート)の密接な関係性を展示場でご覧ください。

さらに動力を必要としない、新しく画期的な自動開閉ゲート(オートゲートステップ バタフライフロート)の

動きをご確認いただけます。

【出展小間番号】

5号館 5‐210

【下水道展‘25大阪について】

会 期 :2025年7月29日(火)~8月1日(金)

10:00~17:00

(但し初日10:30~、最終日16:00まで)

会 場 :インテックス大阪

住 所 :大阪府大阪市住之江区南港北1-5-102

入場料 :無料(事前登録制)事前来場登録 | 下水道展'25大阪

下水道展‘25大阪公式サイト https://www.gesuidouten.jp/