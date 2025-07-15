『東京AI祭2025』に、株式会社サイバーエージェントが会場スポンサーとして協賛決定
東京AI祭実行委員会
- 会期：2025年10月4日(土)～10月5日(日)
- 会場：AbemaTowers10F・11F（東京都渋谷区）
- 参加費：無料（事前登録制）
- 主催：東京AI祭実行委員会（運営：Aimsales株式会社）
- 8月後半～9月前半 生成AIコンテスト、AIハッカソン開催
- 10月4日・5日 東京AI祭2025 本開催
東京AI祭実行委員会 広報担当
2025年10月4日(土)～10月5日(日)の2日間渋谷 AbemaTowers10F・11Fにて開催される東京AI祭2025（代表 金澤亮）において、株式会社サイバーエージェントが協賛企業として参画する運びとなりました。
協賛背景とイベントの目的
『東京AI祭2025』は、国内最大規模のAIテックカンファレンスとして、AIの専門家による講演、企業ブース、ハッカソン、生成AI作品コンテストなど多彩な企画を実施します。開発者・クリエイター・学生を中心に、実践的にAIを活用する人々が最先端の知見とネットワークを深める場を提供します。
株式会社サイバーエージェント様には、会場スポンサーとして各種セッションや展示ブースなど、さまざまな企画運営にご協力いただく予定です。
株式会社サイバーエージェント会社概要
社名：株式会社サイバーエージェント
代表取締役：藤田 晋
所在地：東京都渋谷区宇田川町40番1号 Abema Towers
公式Webサイト：https://www.cyberagent.co.jp/(https://www.cyberagent-game.ai/)
SGE AI戦略本部 公式Webサイト：https://www.cyberagent-game.ai/
イベント概要- イベント名：東京AI祭2025
- 会期：2025年10月4日(土)～10月5日(日)
- 会場：AbemaTowers10F・11F（東京都渋谷区）
- 参加費：無料（事前登録制）
- 主催：東京AI祭実行委員会（運営：Aimsales株式会社）
▼ イベント公式ウェブサイト
https://www.aisai.tokyo/
▼ イベント公式X（旧Twitter）
https://twitter.com/tokyoaisai2025
▼協賛資料請求フォーム
https://forms.gle/QVV6EhQ6RwbQNdhcA
今後のスケジュール- 毎月 プレイベント開催
- 8月後半～9月前半 生成AIコンテスト、AIハッカソン開催
- 10月4日・5日 東京AI祭2025 本開催
お問い合わせ先
東京AI祭実行委員会 広報担当
E-mail：contact@ai-fest.tokyo
※本リリースの内容は予告なく変更となる場合があります。最新情報は公式サイトおよび公式Xでご確認ください。