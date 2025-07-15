【期間限定】belle-ville pancake cafeからアサイーのシーズナブルメニューが新登場！彩りフルーツのパンケーキやアサイーボウルが7月16日より販売開始！

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株式会社サンパーク


　株式会社サンパーク（本社：吹田市岸部北、社長：高木　健）が運営する『belle-ville pancake cafe』より、


期間限定メニューが登場します。



【期間限定】夏のご褒美スイーツが登場！


夏の期間限定メニューとして、美容と健康に嬉しい「アサイー」を使用した彩り豊かなスイーツ3種を販売開始いたします。


商品詳細

「彩りフルーツたっぷりのアサイーパンケーキ」



価格：2枚　1,300円（税込1,430円）


　　　4枚　1,500円（税込1,650円）
販売開始：2025年7月16日(水)
取扱店舗：ホワイティ梅田店/横浜ワールドポーターズ店/阪急岡本駅店/千里中央店


「彩りフルーツたっぷりのアサイーボウル」



価格：1,180円（税込1,298円）


販売開始：2025年7月16日(水)
取扱店舗：横浜ワールドポーターズ店/阪急岡本駅店/千里中央店



「彩りフルーツとヨーグルトのアサイースムージー」



価格：880円（税込968円）


販売開始：2025年7月16日(水)
取扱店舗：ホワイティ梅田店/横浜ワールドポーターズ店/阪急岡本駅店/千里中央店


belle-ville pancake cafeについて



並んででも食べたい！パンケーキと紅茶の専門店。
注文を受けてからフレッシュなメレンゲをたて、生地を作り、厚手の鉄板でじっくりふっくらと焼き上げます。
ふわふわ、とろとろが特徴の、口の中でとろけるようなパンケーキをぜひ体感してください。
belle-ville pancake cafeのパンケーキは、紅茶やコーヒーとの相性も絶妙です。
現在、国内4店舗、海外7店舗で営業中。

◇ホームページ
https://belle-ville.net/

◇オンラインショップ(姉妹店高木珈琲オンラインショップ)
https://takagicoffee-shop.com/
ベルヴィルbelle-ville pancake cafe監修『ふるふるパンケーキミックス』販売中

◇Instagram
https://www.instagram.com/belleville_official/



belle-ville pancake cafeに関する質問、取材のお申し込み先について


Email：shikada@sunpark.ne.jp



belle-ville pancake cafe　国内店舗情報



公式HP : https://belle-ville.net/
オフィシャルInstagram : https://www.instagram.com/belleville_official/



ホワイティ梅田店
住所：〒530-0027 大阪府大阪市北区小松原町梅田地下街４-５ホワイティうめだイーストモール

横浜ワールドポーターズ店
住所：〒231-0001 神奈川県横浜市中区新港２丁目２－１ 横浜ワールドポーターズ1階

阪急岡本駅店
住所：〒658-0072 兵庫県神戸市東灘区岡本5丁目1-1 阪急ビル1F

千里中央店
住所：〒560-0082 大阪府豊中市新千里東町1-3 せんちゅうパル2階