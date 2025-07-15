【期間限定】belle-ville pancake cafeからアサイーのシーズナブルメニューが新登場！彩りフルーツのパンケーキやアサイーボウルが7月16日より販売開始！
株式会社サンパーク（本社：吹田市岸部北、社長：高木 健）が運営する『belle-ville pancake cafe』より、
期間限定メニューが登場します。
【期間限定】夏のご褒美スイーツが登場！
夏の期間限定メニューとして、美容と健康に嬉しい「アサイー」を使用した彩り豊かなスイーツ3種を販売開始いたします。
商品詳細
「彩りフルーツたっぷりのアサイーパンケーキ」
価格：2枚 1,300円（税込1,430円）
4枚 1,500円（税込1,650円）
販売開始：2025年7月16日(水)
取扱店舗：ホワイティ梅田店/横浜ワールドポーターズ店/阪急岡本駅店/千里中央店
「彩りフルーツたっぷりのアサイーボウル」
価格：1,180円（税込1,298円）
販売開始：2025年7月16日(水)
取扱店舗：横浜ワールドポーターズ店/阪急岡本駅店/千里中央店
「彩りフルーツとヨーグルトのアサイースムージー」
価格：880円（税込968円）
販売開始：2025年7月16日(水)
取扱店舗：ホワイティ梅田店/横浜ワールドポーターズ店/阪急岡本駅店/千里中央店
belle-ville pancake cafeについて
並んででも食べたい！パンケーキと紅茶の専門店。
注文を受けてからフレッシュなメレンゲをたて、生地を作り、厚手の鉄板でじっくりふっくらと焼き上げます。
ふわふわ、とろとろが特徴の、口の中でとろけるようなパンケーキをぜひ体感してください。
belle-ville pancake cafeのパンケーキは、紅茶やコーヒーとの相性も絶妙です。
現在、国内4店舗、海外7店舗で営業中。
◇ホームページ
https://belle-ville.net/
◇オンラインショップ(姉妹店高木珈琲オンラインショップ)
https://takagicoffee-shop.com/
ベルヴィルbelle-ville pancake cafe監修『ふるふるパンケーキミックス』販売中
◇Instagram
https://www.instagram.com/belleville_official/
belle-ville pancake cafeに関する質問、取材のお申し込み先について
Email：shikada@sunpark.ne.jp
belle-ville pancake cafe 国内店舗情報
公式HP : https://belle-ville.net/
オフィシャルInstagram : https://www.instagram.com/belleville_official/
ホワイティ梅田店
住所：〒530-0027 大阪府大阪市北区小松原町梅田地下街４-５ホワイティうめだイーストモール
横浜ワールドポーターズ店
住所：〒231-0001 神奈川県横浜市中区新港２丁目２－１ 横浜ワールドポーターズ1階
阪急岡本駅店
住所：〒658-0072 兵庫県神戸市東灘区岡本5丁目1-1 阪急ビル1F
千里中央店
住所：〒560-0082 大阪府豊中市新千里東町1-3 せんちゅうパル2階