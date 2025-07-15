大人気ゲーム実況グループ「ちろぴの」×タピオカドリンクのお店「BullPulu」のコラボグッズが８月１日（金）より販売決定！
株式会社GK Marketing（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：山本 真司）は、2025年8月1日（金）より実施されるタピオカドリンクのお店「Bull Pulu」と2人組ゲーム実況者「ちろぴの」とのコラボキャンペーンの新商品を発売いたします。
メインビジュアル
休日にタピオカドリンクを楽しむ「ちろる」「ぴの」たちの描きおろしイラストを使用した、「アクリルスタンド」「缶バッジ」「キーホルダー」、他にもいろんな楽しみ方ができる「フレークシール」や「アクリルコースター」も登場！コラボドリンクを楽しみつつ、ぜひ限定グッズもゲットしてみては！
コラボグッズ一覧
■コラボキャンペーン概要
「ちろぴの」×「Bull Pulu」コラボキャンペーン
開催期間：2025年8月1日（金）～8月31日（日）
開催店舗：Bull Pulu全店舗、キッチンカー（サンシャインシティ1F 南入口前広場）
※キッチンカー稼働日は上記期間中、土日祝のみとなります。
「ちろぴの」×「Bull Pulu」コラボ特設ページ
https://bullpulu.com/tiropino-bullpulu/
オンラインショップ特設ページ（GKストア）
https://www.store-gk.com/
販売期間： 2025年8月1日（金）12:00～9月7日（日）23:59
■商品情報
オーロラアクリルスタンド
オーロラアクリルスタンド
価格 ：1,980円（税込）
種類 ：全2種
サイズ：約H15cm
トレーディングアクリルラメキーホルダー
トレーディングアクリルラメキーホルダー
価格 ：1,100円（税込）
種類 ：全4種ランダム
サイズ：約H7cm
※コンプリートセットをオンラインショップ限定（GKストア）で販売いたします。
トレーディングホログラム缶バッジ
トレーディングホログラム缶バッジ
価格 ：550円（税込）
種類 ：全6種ランダム
サイズ：直径約5.7cm
※コンプリートセットをオンラインショップ限定（GKストア）で販売いたします。
フレークシール
フレークシール
価格 ：1,100円（税込）
種類 ：全1種
サイズ：キャラ部分 約W2×H2.5cm
アクリルコースターセット
アクリルコースターセット
価格 ：1,980円（税込）
種類 ：全1種、2枚入り
サイズ：約9cm（コースターサイズ）
■コラボグッズ購入特典
限定クリアカード（全6種）
期間中にコラボ実施店舗にてコラボグッズを2,200円（税込）ご購入ごとに「限定クリアカード（全6種）」を1枚プレゼント！
※特典はなくなり次第終了となります。
※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
※商品の発売・仕様につきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。
※販売グッズや景品につきましては個数制限を設けさせていただく場合がございます。
※記載の内容は予告なく変更になる場合がございます。
※情勢によって企画の内容変更または中止の対応をさせていただく場合がございます。予めご了承ください。
※各コラボの詳細・注意事項、対象店舗はコラボHPをご確認ください。
■会社概要
株式会社GK Marketing（株式会社極楽湯HD100％子会社）
代表者：代表取締役社長 山本 真司
設立：2023年8月
本社：〒102-0083
東京都千代田区麹町二丁目4番地 麹町鶴屋八幡ビル6階
事業内容：イベント企画・プロデュース、ECサイト運営、商品の企画、設計、卸業、製造、販売
URL：https://gkmarketing.co.jp/
■関連サイト
「ちろぴの」公式サイト：https://tiropino.com/
「ちろぴの」YouTubeサイト：https://www.youtube.com/tiropino
「ちろぴの」X公式：https://x.com/tiroru_pino
「ちろぴの」Instagram公式：https://www.instagram.com/tiroru_pino/
■権利表記
(C)tiropino