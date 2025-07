多ジャンルの才能を発掘・育成する継続的な取り組み「Discover Future Stars」2025年のラインナップを発表

株式会社東急文化村

株式会社東急文化村(所在地:東京都渋谷区)は、若い才能を発掘・育成する継続的な取り組み「Discover Future Stars」をオフィシャルサプライヤーの支援のもと、2023年からスタートしました。

音楽、演劇、アート、バレエといった複数にわたるジャンルの文化・芸術を通して、多様な背景をもつ人達が自分の可能性を発見するきっかけや今後の活躍の後押しとなる場を提供するとともに、次世代の文化芸術の担い手を育成するプログラムを展開しています。渋谷から世界に向けて、若い才能・優れた文化をより多くの人々にお届けしてまいります。2025年のラインナップが揃いましたのでご紹介します。

https://www.bunkamura.co.jp/sp/dfs/

Bunkamuraは1989 年の開業以来、文化・芸術を長期的に支援・育成していこうという、意識の高いオフィシャルサプライヤー企業の文化活動に支えられ、優れた文化をより多くの人々にお届けしています。

【音楽】

未来の巨匠コンサート

才能に恵まれ、これからの活躍が期待される若手アーティストにオーケストラと共演する機会を設け、さらなるステップアップへとつながる舞台を提供する『未来の巨匠コンサート』。1992年から2000年まで未知の才能を見出して日本に紹介し、21世紀を代表する音楽家に育ってほしいという願いを込めて行われた同名のコンサートが、2023年に装いも新たに復活し、今年で3回目の開催となります。過去2回では五十嵐薫子、村田夏帆、若尾圭良、奥井紫麻といった将来を嘱望される演奏家がその腕前を披露し、現在も活躍を続けています。

また、若いアーティストを発見し、成長を見守る楽しみを個人の観客にも体験していただく機会として、終演後のパーティー参加権やプログラムへの芳名掲載などをセットにしたパトロネージュチケットを限定枚数で販売するとともに、幅広い層の方々に聴いていただくため、500名様を抽選で無料ご招待し、お客様もともに若い才能を応援していただける土壌づくりを行っています。

<未来の巨匠コンサート2025>

2025年は、フランチャイズ・オーケストラである東京フィルハーモニー交響楽団と、指揮のキンボー・イシイをホストに迎え、ジャンルを超えたマルチな才能を持つ松井秀太郎(トランペット)と、国内外の管弦楽団との共演を重ねる鳥羽咲音(チェロ)の二人の“未来の巨匠”を迎えておおくりします。

日程:2025/9/7(日)

会場:Bunkamuraオーチャードホール

https://www.bunkamura.co.jp/orchard/lineup/25_mirai/

【演劇】

コクーン アクターズ スタジオ

2024年に開講したBunkamuraシアターコクーン初となる演劇人のための学び場、COCOON PRODUCTION 『コクーン アクターズ スタジオ』。主任を務めるシアターコクーン芸術監督・松尾スズキをはじめ、演劇に関わる各ジャンルのエキスパートを講師に迎え、発声や身体表現、台本の読み解き方などを学ぶ基礎授業と、創作・発表の実践を組み合わせた1年間のカリキュラムで多種多様なスキルを磨いていきます。

成長の成果を発揮する場として、シアターコクーンで上演された発表公演『アンサンブルデイズ』(2025年3月)は、若い俳優たちの甘酸っぱいだけではない現実の青春をシニカルに描いた松尾スズキによる脚本、劇場と俳優の持つ力を最大限発揮させた杉原邦生による演出、若手俳優たちの熱演が観客の心を動かし、口コミが拡散。大きな話題を集めました。

2025年4月からは第2期生20名が入講。2026年3月に予定している発表公演『アンサンブルデイズ-彼らにも名前はある-』(作:松尾スズキ、演出:ノゾエ征爾)に向けて、日々研鑽に励んでいます。

<シブヤデマチマショウ>

松尾スズキと第1期生有志11名が今年4月に結成した新ユニット“ブルードラゴン”が、松尾スズキが過去に書き下ろした短編作品に加え、歌や踊りなど多彩な要素を盛り込んだエンターテインメントショウを8月に披露します。

日程:2025/8/1(金)~8/3(日)

会場:Bunkamuraシアターコクーン

※休館中のBunkamuraシアターコクーンを特別に復活させて上演いたします。

https://www.bunkamura.co.jp/cocoon/lineup/25_shibuyade2025/

【アート】

BiG-i×Bunkamura アートプロジェクト

『アートを通じて、障害のある人、ない人、すべての人々の交流を促し、感動や喜びを共にしたい』という思いを持って、Bunkamuraが、国際障害者交流センター ビッグ・アイと連携・協力し実施したBiG-i×Bunkamura アートプロジェクト。昨夏開催した「Bunkamuraオフィシャルサプライヤースペシャル BiG-i×Bunkamuraアートプロジェクト 第1回受賞・入選作品展」では、国内外から寄せられた1,419点の作品から選出された81点を紹介しました。その展示は対外的にも評価され、大阪・関西万博内「ギャラリーWEST」にて本年6月に再展示され、より多くの鑑賞機会を提供しました。

<BiG-i×Bunkamura アートプロジェクト 特別展『モジュレーション』>

本プロジェクトの思いを繋ぎ、作家とその作品そのものに光をあてる展覧会『モジュレーション』を開催。第1回の受賞・入選作家の中から、5名の新作を中心に展覧・販売します。

日程:2025/7/18(金)~7/28(月)

会場:Bunkamura Gallery 8/ (渋谷ヒカリエ8F)

https://www.bunkamura.co.jp/gallery/exhibition/250718modulation.html

【バレエ】

YGPオーチャード・ガラ

平山洋太郎「紫の抽象」アクリル、オイルパステル、キャンバス

世界各国から1万5千人が参加する、世界最大規模のバレエコンクール「Youth America Grand Prix(YAGP)」。全世界25か国を超える地域で行われる予選の日本予選を本年は東京で実施するとともに、未来のトップダンサーたちと、すでに世界を舞台に活躍するYAGP出身のスターたちが一堂に会するガラ公演を開催。“世界のバレエ界を凝縮した”舞台から未来のスターが羽ばたいていきます。

<YGPオーチャード・ガラ “Stars of Today Meet the Stars of Tomorrow”>

YGP日本予選のファイナルラウンド開催に合わせて、未来を担う若きバレエダンサーと、世界の頂点に立つスターが共演するガラ公演を開催。

日程:2025/10/12(日)

会場:Bunkamuraオーチャードホール

https://www.bunkamura.co.jp/orchard/lineup/25_ygpgala.html

Bunkamura (所在地:東京都渋谷区)

複合文化施設「Bunkamura」は、オーチャードホールを除き休館していますが、休館期間を自由な発想で新たな挑戦をしていくチャンスととらえ、これまでBunkamuraが大事にしてきた人々の心を動かす文化・芸術の創造と発信を続けていくとともに、さらに活動の場を広げていく取り組みを進めています。

https://www.bunkamura.co.jp/sp/bunkamurachallenge/