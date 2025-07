韓国の注目ユニットO’KOYE、7月15日に新作EP『Shine Bright』リリース！

株式会社STARBASE「Shine Bright」アートワーク

本作は、デビューアルバム『Whether The Weather Changes Or Not』のリリース1周年と、ソウルジャズフェスティバル初出演という節目を記念して制作されたもの。タイトルに込めたのは、「振り返れば、すべての瞬間が輝いていた」という率直な思いだ。

歌詞では、変わり続ける環境の中でも自分らしさと誇りを失わずに進もうとする意志が描かれている。

楽曲には、ソウルジャズフェスティバルで共演したユン・ソクチョル、カン・ファンス、イ・サムス、ハン・ヘジンといった実力派セッションミュージシャンたちも参加。ジャズとヒップホップが自然に溶け合うO’KOYEならではの音楽性が、より深く、豊かに表現されている。

ジャズは韓国大衆音楽の主流ではないが、長く静かに広がり続け、ヒップホップとの接点から新たな表現が生まれてきた。



このEPもそうした流れの中にあり、参加アーティストたちはジャズのみならず、“歌謡”と呼ばれる韓国ポップスのシーンでも活躍する。O’KOYEがこの作品で伝えたいのは、「何かが光るのは、それ自体が明るいからではなく、誰かの光を受けて照り返すからこそ」ということ。

彼らが音と言葉で積み重ねてきた“静かな共生”の時間は、いまの韓国音楽シーンに小さくもしっかりとした進化をもたらしている。

●楽曲作品概要●

【アーティスト】O'KOYE

【トラックリスト】

01_Shine

02_Bright

03_Bright (Live)

04_Bright (Inst.)

【各種配信サービス】 https://lnk.to/OKOYE_SB

●O’KOYE(オコイェ)プロフィール●

O’KOYE(オコイエ)は、ラッパーIKYOとプロデューサーThe o2によるユニット。

実験的なアプローチと幅広い音楽性を軸に、「懐かしさに満ちた新しさ」を追求している。

派手なビジョンを掲げるのではなく、「創作は永遠に“居心地の悪い楽しさ”であるべき」という姿勢で活動中。

2022年2月にシングル「WE」でデビュー。2024年には「Yezzir」「날개(ナルゲ/翼)」と連続リリースし、7月に1stアルバム『Whether The Weather Changes Or Not』を発表。限定盤CDは発売からわずか3分で完売し、大きな注目を集めました。

同年12月には初のワンマンライブを開催。ユン・ソクチョルら韓国ジャズ界の著名ミュージシャンと共演し話題に。

アルバムは韓国大衆音楽賞で「最優秀ラップ/ヒップホップ・アルバム」にノミネートされ、「韓国ブラックミュージック・シーンの貴重な成果」と評価されました。

さらに2025韓国ヒップホップアワードでは「新人アーティスト・オブ・ザ・イヤー」にノミネート。

Onum、IZM、音楽趣向Yなどの韓国メディアに加え、日本・アルゼンチン・フランス・インドなど海外メディアでも「今年のアルバム」として紹介されています。

2025年6月にはソウルジャズフェスティバルに出演し、Jacob CollierやTower Of Powerら世界的アーティストと肩を並べ、国際的な注目を集めています。

-SNS-

Instagram : https://www.instagram.com/_the_o2/ (メンバー:The o2)

/ https://www.instagram.com/ikyoikyoikyo/ (メンバー:IKYO)

Youtube : https://www.youtube.com/@JazztapeOKOYE