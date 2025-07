本日発売！ UVERworld表紙『PMC Vol.37』。UVERworld最新独占インタビュー＋東京ドーム２DAYS大特集バックカバーはCUTIE STREET

ぴあ株式会社『ぴあMUSIC COMPLEX (PMC) Vol.37』

UVERworldが表紙を飾る『ぴあMUSIC COMPLEX (PMC) Vol.37』が、本日発売。

表紙・巻頭特集は、結成25周年&デビュー20周年というアニバーサリーイヤーに「UVERworld LIVE "EPIPHANY" at TOKYO DOME」2DAYS公演を開催したUVERworld。リハーサルから本公演に至るまで完全レポートするとともに、3度目にして史上最強の東京ドームのステージについて、ライブ後、メンバーそれぞれに語ってもらいました。

さらに、今の彼らを象徴するニューアルバム『EPIPHANY』の全曲インタビューはバンドの集合インタビューとしてお届け。ドームライブを支えた関係者の証言インタビュー、読者から寄せられたメッセージなどとともに、50ページを超え、UVERworldを熱く語り尽くします。

『ぴあMUSIC COMPLEX (PMC) Vol.37』バックカバー

バックカバーで登場するのは、デビュー曲「かわいいだけじゃだめですか?」がバイラルヒットを記録し、「人生が変わった1年」と振り返るCUTIE STREET。「東京ドームこそ、私たちが次に目指す場所」という熱い思いを語ったほか、10Q(10問10答)では、「ロールモデルは?」「学生時代のキャラクターとCUTIE STREETの中での役割・キャラクターは?」といった質問を8人それぞれに実施。全16ページ合計2万字にわたって特集します。



そして、ヘビーミュージック界の新星として世界規模で注目を集めるPaleduskが『PMC』に初登場。今夏話題のアニメ『ガチアクタ』のオープニング主題歌「HUGs」のリリースを前に、バンドのヒストリーから音楽への情熱がほとばしる彼らの今を伝えます。

現在、平成を代表する夏歌「イケナイ太陽」がリバイバルヒット中のORANGE RANGEからは、HIROKI(Vo)とNAOTO(G)が登場。同曲の令和版ミュージックビデオの撮影秘話から、令和の夏曲である新曲「裸足のチェッコリー」まで夏先取りトーク満載です。

そのほか、7月26・27日に神奈川・山下ふ頭特設会場でデビュー10周年のアニバーサリー野外ライブを予定しているMrs. GREEN APPLEのアニバーサリーベストアルバム『10』の全曲解説レビュー、6月13から14日にわたって「BREIMEN 2Days live in TOKYO ―1・2・3・4・5―」を開催し、多彩な音楽仲間に囲まれて圧巻のオールナイトセッションライブを行ったBREIMEN、メジャー1stアルバム『WELCOME TO YOUR LIFE』を完成させ、自身最大規模となる全国ツアーが決定しているシャイトープまで、この夏を熱くするアーティストが大集合! “史上最強の夏”を迎えるアーティストの魅力あふれる特集をお届けします。

■UVERworld

9万2千人と作り上げた史上最強の東京ドーム

6月14・15日「UVERworld LIVE "EPIPHANY" at TOKYO DOME」東京・東京ドームが開催。この2日間でUVERworldが史上最強の夏を更新した。まずは、ライブ後日メンバーそれぞれに語ってもらった。

■Paledusk

ヘビーミュージック界の新星。世界が注目するPaleduskとは

『PMC』2号連続でギターのDAIDAIにONE OK ROCK、BABYMETALの証言インタビューをしてきたが、今回、いよいよPaleduskの4人が登場!

■Mrs. GREEN APPLE

デビュー10周年を記念したミセスのアニバーサリーベストアルバム『10』全曲解説

Mrs. GREEN APPLEのアニバーサリーベストアルバム『10』がいよいよ発売。今夏を盛り上げる「MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE ~FJORD~」を前に全曲チェック!

■ORANGE RANGE

平成から令和まで熱い! ORANGE RANGEの夏歌

平成の夏歌「イケナイ太陽」がリバイバルヒット中のORANGE RANGE。令和版ミュージックビデオも公開され、さらに令和の夏曲「裸足のチェッコリー」が届いた!

■BREIMEN

揺るぎないバンドの核心。灼熱のオールナイトセッション

6月13、14日に東京・Shibuya O-EASTでのライブ「BREIMEN 2Days live in TOKYO ー1・2・3・4・5ー」を開催したBREIMENの高木祥太(Vo&B)が登場。

■シャイトープ

叙情的恋愛ソングからロックまで。メジャー1stアルバムが完成!

チケットぴあの推し、シャイトープが『PMC』に初登場! メジャー1st アルバム『WELCOME TO YOUR LIFE』について話を聞いた。

■CUTIE STREET

めざせ、東京ドーム!­ CUTIE STREET、躍進の1年­

デビュー曲「かわいいだけじゃだめですか?」で躍進するCUTIE STREETが登場! 10月12・13日の神奈川・ぴあアリーナMM公演に向けてロングインタビューとソロ10Qの2本立てでお届け。

■PMC COLUMN

◎PICK UP! NEW MUSIC

jo0ji/サブリナ・カーペンター

◎PIA SPECIAL PICK UP!

愛知県常滑市発野外ロックフェス「DE.BU FES」が10周年!

◎Chim↑Pom from Smappa Group 「エリイの国の人」

■購入特典ポストカード(ショップ別絵柄違い)

タワーレコード購入特典ポストカードHMV&BOOKS購入特典ポストカード楽天ブックス購入特典ポストカード

【商品概要】

『ぴあMUSIC COMPLEX(PMC) Vol37』

定価:1,320円(本体1,200円+税)

発売日:2025年7月15日(火)

仕様:A4変型 112P オールカラー/無線綴じ

販売場所:全国書店、ネット書店、CDショップ ほか

