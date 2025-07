グラスコート佐賀テニスクラブ 創立50周年

グラスコート佐賀テニスクラブ

グラスコート佐賀テニスクラブは、2025年10月18日に創立50周年を迎えます。

これもひとえに地域の皆様をはじめ、世界中のテニス愛好者や関係者の皆様の長きにわたる温かいご支援とご厚情の賜物と、心より感謝申し上げます。

この節目の年を記念し、「つなぐ・ひろげる・未来へのグラスコートストーリー」をテーマに、国際交流・記念式典・イベントを8月から開催いたします。長年にわたりクラブを支えてくださった皆様へ深く感謝をお伝えするとともに、次世代へテニス文化を継承・進化させる機会といたします。

■50周年記念イベント概要(予定)※詳細は随時公式ウェブサイト・SNSにてご案内いたします。



🎾記念講演会【10月18日(土) 15:30 / ホテルニューオータニ佐賀 】

駐日英国大使 ジュリア・ロングボトム 氏

(https://www.gov.uk/government/people/julia-longbottom.ja)



🎾記念式典およびレセプション【10月18日(土) 17:30 / ホテルニューオータニ佐賀 】

来賓、歴代会員、関係者を招いた式典・懇親



🎾エキシビションマッチ・ゲストイベント【10月19日(日) / グラスコート佐賀テニスクラブ 】

プロ選手や海外招待客・著名テニス愛好家による公開試合や親善試合

🎾国際交流・海外遠征

⑴英国:AELTC(オールイングランド・ローンテニス・アンド・クローケー・クラブ)

※「THE Championships (ウインブルドン選手権)」開催クラブ

『Overseas Clubs Tournament 2025』(8/1-2開催)にクラブメンバー16名招待参加



⑵モナコ:MONTE-CARLO COUNTRY CLUB(モンテカルロ カントリー クラブ)

※ ATP モンテカルロ・マスターズ1000 開催クラブ

『ASCOT2025』(9/3-6開催)にクラブメンバー16名参加



🎾Grass Court Saga Autumn Festival【11月30日(日)/グラスコート佐賀テニスクラブ】

地域の皆様を対象にテニスを中心とした様々なイベントを開催します。当日は各種スポーツ団体の皆さまもパフォーマンスを披露します。なお、佐賀名店のキッチンカーも多数出店予定です。

▼お問合せ・取材窓口▼

グラスコート佐賀テニスクラブ(担当:緒方・鳥越)

〒849-0905 佐賀市金立町千布3907 TEL:0952-98-2241 FAX:0952-98-3594

E-mail:grass@gcs-tc.com Web:http://www.gcs-tc.com/

◆主な来賓・海外招待ゲスト・選手の皆さま

ジュリア・ロングボトム 氏(駐日英国大使)

ダン・ブロックサム 氏(AELTC ヘッドコーチ)

クリス・ケイチェル 氏(元オーストラリア代表選手/デビスカップ出場)

(グランドスラムダブルス ベスト4)

(グラスコート佐賀テニスクラブ アドバイザリーコーチ)

アリシア・モーリック 氏(元オーストラリア代表選手/フェドカップ出場)

柳井俊二 氏(元 駐アメリカ合衆国日本国大使、グラスコート佐賀テニスクラブ顧問)

国際交流先◆AELTC(オールイングランド・ローン・テニスクラブ)

四大大会の中でも最も歴史の古いウインブルドン選手権の会場として「テニスの聖地」とも呼ばれる。伝統の一つとして試合や練習の際には白いウェアを着用する事が義務付けられている。 1868年に創設され、1877年に初のウインブルドン選手権を開催した事を契機に現在の名称へ。

グラスコート佐賀テニスクラブとは2010年より定期的に現地訪問し相互交流を行っています。

【URL】https://www.wimbledon.com/index.html

国際交流先◆MONTE-CARLO COUNTRY CLUB(モンテカルロ カントリー クラブ)

モナコ公国にあるテニスクラブで、ロレックス・モンテカルロ・マスターズというATPツアーのテニストーナメントが開催されることで有名です。このトーナメントは、世界で最も歴史と権威のあるクレーコートのテニス大会の一つです。

モンテカルロカントリークラブは、単にテニストーナメントの開催地というだけでなく、クラブ自体も非常に格式高く、ヨーロッパの古城のようなエレガントな雰囲気を持つ場所です。

グラスコート佐賀テニスクラブとは2023年のASCOT(親善試合)を契機に交流を行っています。

【URL】https://www.mccc.mc/



◆グラスコート佐賀テニスクラブ

【所在地】佐賀県佐賀市金立町千布 3907 番地

【設立】1975年

【コート】天然芝14面(日本初で最大規模) 砂入り人工芝5面 インドア(ハード)2面 合計21面

【URL】https://www.gcs-tc.com/

日本唯一のグラスコート・テニスクラブ。創立者・緒方勝徳がウインブルドンテニスクラブ(正式名 The All England Lawn Tennis and Croquet Club )の歴史伝統の重さと風格品格に感銘を受け、日本初の本格的天然芝のグラスコートを多数有するテニスクラブとして1975年に創立しました。今年で50周年を迎え、ジュニア選手の育成強化、国際交流、テニス文化の普及・継承を大きき3つの目的を中心に活動しています。提携・交流テニスクラブは下記の通りです。

⇒ https://www.gcs-tc.com/about/cooperation

メインビジュアルLogo

Logo

Logo

Logo

テニスグランドスラム(四大大会)会場への方角・距離ボード