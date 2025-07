株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA(本社:東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO:夏野剛)は、電撃文庫の人気ライトノベルシリーズ『キノの旅 the Beautiful World』(著:時雨沢恵一、イラスト:黒星紅白)の刊行25周年を記念したPOP UP SHOPおよびオンラインくじを開催します。描き下ろしイラストを使用したさまざまなグッズをご用意してお待ちしています!

POP UP SHOP 開催情報

名称:キノの旅 the Beautiful World 25周年記念 POP UP SHOP in 有楽町マルイ

開催期間:2025年8月16日(土)~8月31日(日)

※定休日:8月20日(水)

開場時間:11:00~19:00予定

※施設の営業時間とは異なりますのでご注意ください。

開催場所: 有楽町マルイ8Fイベントスペース1,2

入場料:無料

概要:25周年を記念した各種グッズ販売の他、新規描き下ろしの等身大スタンディパネル展示も実施!

〈物販内容〉

描き下ろしイラストを使用したオリジナルグッズを販売!

- アクリルスタンド…全6種- 扇子…全1種- Tシャツ…全3種(各種L/XLの2サイズ展開となります)- トレーディング缶バッジA…全10種- トレーディング缶バッジB…全23種(トレーディング缶バッジは全種の内1種が当たるランダム仕様となります)

更なる商品や特典情報は、後日公開予定です!



※展示内容や商品情報は変更になる場合もございます。予めご了承ください。

※最新情報は有楽町マルイHPのイベントページをご確認ください。

有楽町マルイ イベントページ :https://www.0101.co.jp/086/event/7月18日以降公開予定

オンラインくじ 開催情報

商品名:『キノの旅 the Beautiful World』25周年記念オンラインくじ

開催場所:くじ引き堂

予定販売期間:2025年 秋冬

販売価格:1回 770円(税込)予定

詳細は後日発表いたします。

※別途発送手数料が掛かります。

■「くじ引き堂」とは

スマホ・PCから簡単に遊べるオンラインくじ!

ドキドキが盛りだくさん、キャラクターとのめぐり逢い!!

・関連サイト

「くじ引き堂」公式サイト https://kujibikido.com/

「くじ引き堂」公式Xアカウント https://x.com/kujibikido

・商品に関するお問い合わせ

くじ引き堂お問い合わせフォーム https://kujibikido.com/contact/

(権利表記)

(C)時雨沢恵一 2025 イラスト/黒星紅白