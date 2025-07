大阪・関西万博にて開催 「Lemino MUSIC FES」10/6(月)にMAZZEL、NEXZ、WATWINGの出演が決定！

株式会社NTTドコモ

株式会社NTTドコモ(以下、ドコモ)は、映像配信サービス「Lemino(R)」主催の「Lemino MUSIC FES」を、2025年10月5日(日)、6日(月)に大阪・関西万博にて開催いたします。そしてこのたび、本イベント2日目となる10月6日(月)に出演する豪華アーティストを発表するとともに、本日7月15日(火)正午より前方確約となるイベント予約付き大阪・関西万博入場チケットの受付を開始いたします。

Lemino MUSIC FES公式サイト:https://bit.ly/3TDhvYd(https://bit.ly/3TDhvYd)

昨年9月に発表された「Lemino MUSIC FES」は、みなさまの「let me know」の声にこたえ「知らなかった、大好きに出会える」環境をお届けできるサービスとして生まれた「Lemino」の想いを、映像配信というデジタルの領域に加え、リアルな場でも体現し、特別な音楽体験をお届けするイベントです。

先日発表された10月5日(日)出演アーティストに続き、10月6日(月)には日本から世界に活躍を広げる3組のダンスボーカルグループMAZZEL、NEXZ、WATWINGの出演が決定! NEXZは日韓合同オーディション・プロジェクト「Nizi Project Season 2」から誕生した、JYPが送り出す "Stray Kids" 以来約6年ぶりのボーイズグループであり、且つ同じ「Nizi Project」出身の人気ガールズグループ "NiziU" の弟分。2024年には初の単独番組『デビュー準備クラス<CLUB NEXZ>』に出演。また、ホリプロ初の男性ダンス&ボーカルグループであるWATWINGは2024年に初となる武道館公演を行うなど、それぞれ数々の目ざましい活躍を見せています。そして、BMSGのオーディション番組「MISSIONx2」から誕生し、昨年単独ツアーの開催を果たしたMAZZELも加え、国境を越え未来へ向かって羽ばたくアーティストたち計3組が、「BEYOND EXPO STAGE」としてEXPOアリーナ「Matsuri」に集い、観客を熱狂に導きます。

また、Leminoプレミアム会員限定として、本日より10月6日の最速先行チケット抽選販売を実施いたします。本抽選では、前方指定席の確約に加え、当日配信するペイ・パー・ビュー(※1)のチケットが通常販売(※2)よりもお得に入手できるセットチケットもご用意いたしました。会場で参加される方もお楽しみいただけるよう、1か月の見逃し配信も予定しておりますので、ぜひお得なこのタイミングでお申し込みください。

※1 配信に関する注意事項はLemino MUSIC FES公式サイトにてご確認ください。

※2 ペイ・パー・ビュー配信チケットの通常販売につきましては、後日詳細をお知らせいたします。

【10月6日(月)「BEYOND EXPO STAGE」 出演アーティストのご紹介】

・MAZZEL

(C)︎BMSG,Inc

【プロフィール】

BMSGが打ち出す新世代ダンス&ボーカルグループ、MAZZEL(マーゼル)。クオリティの高いパフォーマンスと、彼らだけが持つ独自の世界観を放つ新しい時代のアイコン。

・NEXZ

(C)Sony Music Labels Inc./JYP Entertainment

【プロフィール】

TOMOYA (トモヤ) / YU (ユウ) / HARU (ハル) / SO GEON (ソ ゴン) / SEITA (セイタ) / HYUI (ヒュイ) / YUKI (ユウキ) によるグローバル・ボーイズグループ。JYPとソニーミュージックの日韓合同オーディション・プロジェクト「Nizi Project Season 2」から誕生。JYPが送り出す “Stray Kids” 以来約6年ぶりのボーイズグループであり、且つ同じ「Nizi Project」出身の人気ガールズグループ “NiziU” の弟分にあたる。NEXZとは、“Next Z(G)eneration” を意味する。「Nizi Project」から生まれた証として “N” と “Z” を冠し、次世代を担うメンバーが集い、新しい音楽とパフォーマンスを届け、新時代を切り開いていくというメッセージが込められている。

2024年5月に “グローバルデビュー”、同年8月に待望の “日本デビュー” を果たし、地元凱旋の3都市6公演が全公演ソールドアウトした4万人動員の日本初ショーケース・ツアー「NEXZ SHOWCASE 2024 “Ride the Vibe”」も大盛況のうちに閉幕。

今年に入り、アメリカの音楽業界で最も権威あるアワード「グラミー賞」を主宰するザ・レコーディング・アカデミーに「2025年注目すべきK-POP新人アーティスト」としてピックアップされ、「第39回 日本ゴールドディスク大賞」 “ベスト5ニュー・アーティスト” にも選出された。2025年5月には、「ASEA 2025 (ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS 2025 presented by ZOZOTOWN)」で新人賞にあたる「ASEA THE BEST NEW ARTIST賞」を受賞。そして、同年6月から8月にかけて日本で初の全15都市18公演を巡る全国ツアー「NEXZ LIVE TOUR 2025 “One Bite”」を開催、全国ツアーを象徴するJapan 2nd EP『One Bite』を満を持して7月16日にリリースする。

・WATWING

【プロフィール】

2019年に結成された、6人組BOY BAND、WATWING(ワトウィン)。

古幡亮、鈴木曉、高橋颯、八村倫太郎、桑山隆太、福澤希空。

トラック制作やコレオグラフィーも自ら手掛ける。グループ名は、「WAT=WHAT(何)のスラング」と「WING=翼」から成り、「誰に何を言われようと、自分達の想いを貫いて 羽ばたいて行きたい」という想いが込められている。

【チケット情報】

■Leminoプレミアム会員限定 10月6日(月)チケット 最速先行抽選販売 概要

※1 前方座席を確約したイベント予約付き万博入場チケットとなります。前方座席に関する詳細は公式サイトをご確認ください。

※2 表記載の受付期間内における券種1.2.をお申込みいただいた方限定価格の、ペイ・パー・ビュー配信チケットとなります。(ペイ・パー・ビュー配信の詳細は、【「Lemino MUSIC FES」概要】をご確認ください)

【チケット申込方法】

Lemino MUSIC FES公式サイト(https://bit.ly/3TDhvYd)より詳細を確認し、お申込みください。

【支払方法】

クレジットカード、キャリア決済、店頭支払い(ローソン・ミニストップ)、PayPay、楽天ペイ

※申込に関する注意事項、公演に関する注意事項はLemino MUSIC FES公式サイトにてご確認ください。

【「Lemino MUSIC FES」概要】

■日時・タイトル:

10月5日(日) LAPONE DAY in EXPO

10月6日(月) BEYOND EXPO STAGE

■会場:EXPOアリーナ「Matsuri」

■出演:

10月5日(日) JO1、INI、DXTEEN、ME:I、IS:SUE

10月6日(月) MAZZEL、NEXZ、WATWING

■主催:Lemino(NTTドコモ)

■公式サイト:https://bit.ly/3TDhvYd

■配信情報(ペイ・パー・ビュー)

・生配信日時:1.2025年10月5日(日) 14:30以降予定 /2.2025年10月6日(月)時間未定

・見逃し配信日時(予定):

1.2025年10月10日(金)12:00~2025年11月9日(日)23:59

2.2025年10月14日(火)12:00~2025年11月13日(木)23:59

※見逃し配信日時は変更になる場合があります。

・販売価格(各公演):先行申込価格 4,000円 / 通常価格(予定) 4,500円

・配信サービス:Lemino

※本ペイパービューライブ配信をご購入の方は、生配信およびアーカイブ配信どちらもご視聴いただけます。

【Lemino概要】

■ドコモの映像配信サービス

感情でつながるLeminoならではの機能で、人気の映画やドラマはもちろん、独占配信のオリジナル、韓流作品や、スポーツ、音楽ライブまで豊富なコンテンツに出会える映像配信サービスです。無料コンテンツ(広告付き)のほか、月額990円(税込)※1の「Leminoプレミアム」ではさらに充実のラインアップをお楽しみいただけます。「Leminoプレミアム」を初めてご契約いただくお客さまは、初回初月無料※2でご利用いただけます。

・「Lemino」サービスサイト : https://lemino.docomo.ne.jp/

※1 「Leminoプレミアム(App Storeでの購入)」「Leminoプレミアム(Google Playでの購入)」の月額使用料は1,100円(税込)です。

※2 <初回初月無料キャンペーン>

・Leminoプレミアムに初回お申込みの場合に限り、月額使用料が31日間無料となります。

・過去にdTVで初回初月無料の適用を受けたお客さまで、本キャンペーンの適用を受けていないお客さまは適用対象となります。

・ 「Leminoプレミアム(App Storeでの購入)」「Leminoプレミアム(Google Playでの購入)」「Leminoプレミアムプリペイドカード」「Leminoプレミアム視聴用シリアルコード」をご利用のお客さまは、適用対象外です。

・他の無料キャンペーンと重複すると本キャンペーンが適用されない場合があります。

・本キャンペーンを終了する際は、「ドコモのホームページ」にてお知らせいたします。

・本キャンペーンは予告無く内容を変更させていただく場合がございます。

※「Lemino」は株式会社NTTドコモの登録商標です。

※内容は発表日現在のものです。コンテンツの提供形態、キャンペーン、番組内容などは予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

※お申込みの方法によっては、権利者の都合により、一部ご視聴になれないコンテンツがある場合がございます。