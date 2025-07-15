『モンスターハンターワイルズ』×「カレーハウスCoCo壱番屋」のコラボキャンペーン開催！

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株式会社カプコン


有名カレー専門店チェーン「カレーハウスCoCo壱番屋」にて、『モンスターハンターワイルズ』とコラボしたキャンペーン「CoCo壱HUNTER」が2025年7月18日(金)よりスタートいたします。カレーみたいな謎のネコたち「ネコイチ」と『モンスターハンターワイルズ』が夢のコラボ！　ゲームにちなんで「クエスト」と称した３つのキャンペーンに参加して、豪華報酬をゲットしよう！



「CoCo壱HUNTER」キャンペーン概要

・実施期間：2025年7月18日(金)～8月31日(日)


・対象店舗：全国のカレーハウスCoCo壱番屋


　※ナゴヤドーム店、吹上ホール店、愛知医科大学店、東京競馬場店、セントレア店、中京競馬場店、


　　京橋エドグラン店、京都競馬場店、小倉競馬場店、名古屋JRゲートタワー店を除く


　　（2025年7月15日現在の情報です）


・キャンペーン特設サイト　https://www.ichibanya.co.jp/cp/monhan-cp/



◆クエスト1　「ニャンとしてでも喰らえ！オトモと往く絶品カレーハント 店頭プレゼントキャンペーン」


店頭にて、ご注文合計金額1,000円(税込)ごとに、「モンハンコラボコースター」を1枚プレゼント！　


お会計時に上記キャンペーンサイト内の景品取得画面をご提示ください。




※コースターは無くなり次第終了いたします。種類はお選びいただけません。


※コースタープレゼントを実施していない店舗もございます。


※店頭販売商品・宅配・配達代行は対象外です。




◆クエスト2　「追加報酬を見逃すニャ！レシート応募キャンペーン」


ご注文合計金額1,000円(税込)以上のレシートで、オリジナル賞品がもらえるキャンペーンに応募可能！　




※店内飲食、テイクアウトが対象です。


※店頭販売商品・宅配・配達代行は対象外です。



◆クエスト3　「連続報酬をゲットニャ！ Xフォロー＆リポストキャンペーン」


期間中に「ココイチ公式X」より投稿される該当のキャンペーンポスト(全９回)が１万リポスト達成すると、モンハンコラボオリジナルSNSアイコン・ヘッダー画像・スマホ壁紙をプレゼント！　ささらに、リポストいただいた方の中から抽選で、「壱番屋グループ共通お食事券1,000円分(税込)」をプレゼント！



キャンペーン期間：2025年7月18日(金)～2025年7月31日(木)


・応募方法：「カレーハウスCoCo壱番屋」公式Xアカウント（@curryichibanya）をフォロー後、該当のキャンペーンポストをリポスト



その他、本キャンペーンならではの、ネコイチ風アイルーも必見！


詳細は下記キャンペーンサイトにてご確認ください。


・「CoCo壱HUNTER」特設サイト　https://www.ichibanya.co.jp/cp/monhan-cp/





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