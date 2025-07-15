『モンスターハンターワイルズ』×「カレーハウスCoCo壱番屋」のコラボキャンペーン開催！
有名カレー専門店チェーン「カレーハウスCoCo壱番屋」にて、『モンスターハンターワイルズ』とコラボしたキャンペーン「CoCo壱HUNTER」が2025年7月18日(金)よりスタートいたします。カレーみたいな謎のネコたち「ネコイチ」と『モンスターハンターワイルズ』が夢のコラボ！ ゲームにちなんで「クエスト」と称した３つのキャンペーンに参加して、豪華報酬をゲットしよう！
「CoCo壱HUNTER」キャンペーン概要
・実施期間：2025年7月18日(金)～8月31日(日)
・対象店舗：全国のカレーハウスCoCo壱番屋
※ナゴヤドーム店、吹上ホール店、愛知医科大学店、東京競馬場店、セントレア店、中京競馬場店、
京橋エドグラン店、京都競馬場店、小倉競馬場店、名古屋JRゲートタワー店を除く
（2025年7月15日現在の情報です）
・キャンペーン特設サイト https://www.ichibanya.co.jp/cp/monhan-cp/
◆クエスト1 「ニャンとしてでも喰らえ！オトモと往く絶品カレーハント 店頭プレゼントキャンペーン」
店頭にて、ご注文合計金額1,000円(税込)ごとに、「モンハンコラボコースター」を1枚プレゼント！
お会計時に上記キャンペーンサイト内の景品取得画面をご提示ください。
※コースターは無くなり次第終了いたします。種類はお選びいただけません。
※コースタープレゼントを実施していない店舗もございます。
※店頭販売商品・宅配・配達代行は対象外です。
◆クエスト2 「追加報酬を見逃すニャ！レシート応募キャンペーン」
ご注文合計金額1,000円(税込)以上のレシートで、オリジナル賞品がもらえるキャンペーンに応募可能！
※店内飲食、テイクアウトが対象です。
※店頭販売商品・宅配・配達代行は対象外です。
◆クエスト3 「連続報酬をゲットニャ！ Xフォロー＆リポストキャンペーン」
期間中に「ココイチ公式X」より投稿される該当のキャンペーンポスト(全９回)が１万リポスト達成すると、モンハンコラボオリジナルSNSアイコン・ヘッダー画像・スマホ壁紙をプレゼント！ ささらに、リポストいただいた方の中から抽選で、「壱番屋グループ共通お食事券1,000円分(税込)」をプレゼント！
キャンペーン期間：2025年7月18日(金)～2025年7月31日(木)
・応募方法：「カレーハウスCoCo壱番屋」公式Xアカウント（@curryichibanya）をフォロー後、該当のキャンペーンポストをリポスト
その他、本キャンペーンならではの、ネコイチ風アイルーも必見！
詳細は下記キャンペーンサイトにてご確認ください。
・「CoCo壱HUNTER」特設サイト https://www.ichibanya.co.jp/cp/monhan-cp/
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