月刊コミックジーン8月号が2025年7月15日（火）に発売！　表紙は『漫画 京佳お嬢様と奥田執事』、裏表紙には新連載の『DOPE 麻薬取締部特捜課』が登場！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、2025年7月15日（火）に『月刊コミックジーン 2025年8月号』を発売いたします。

表紙には、人気番組「有吉の壁」発の即興ユニットをコミカライズした『漫画 京佳お嬢様と奥田執事』が登場。またTVドラマ放送中の『DOPE 麻薬取締部特捜課』のコミカライズ連載がスタートします。

◆表紙：『漫画 京佳お嬢様と奥田執事』

漫画：砂尾

ご本家：金子きょんちぃ（ぱーてぃーちゃん）＆奥田修二（ガクテンソク）

華麗なるじゃじゃ馬に、乾杯。

人気バラエティ「有吉の壁」で話題のお嬢様×執事が漫画化!!

コミックス2025年7月26日（土）発売！

KADOKAWAオフィシャル 書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322502000725/)

◆裏表紙＆巻頭カラー：『DOPE 麻薬取締部特捜課』

漫画：マキマヨ 原作：木崎ちあき キャラクター原案：尾方富生

TVドラマ化!! 金曜ドラマ『DOPE 麻薬取締部特捜課』TBS系にて毎週金曜日放送中！

正義と復讐。それは背中合わせの“欲望”──

舞台は、新型ドラッグ「ドープ」が蔓延る近未来日本。

正反対バディが怪事件に挑む異能力×クライムサスペンス！

原作小説大好評発売中（角川文庫刊）

原作最新刊『DOPE 麻薬取締部特捜課 アナザー・ヴェノム』2025年7月25日（金）発売

KADOKAWAオフィシャル 書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322501001585/)

◆特別付録

『平野と鍵浦』『ブラックシープ』『DOPE 麻薬取締部特捜課』『漫画 京佳お嬢様と奥田執事』

ポストカード4種セット

◆センターカラー

『平野と鍵浦』

漫画：春園ショウ

はつなつ、またひとつ君を知る──。

シリーズ累計250万部突破!!

◆新章開幕＆センターカラー!!

『いのちの食べ方』

漫画：ゆとと 原作：十文字青 原作・プロデュース：Eve

キャラクター原案：まりやす、Waboku、lack

喰えども、饑（ひだる）い、昼下がり。

総再生回数1億回オーバー！

アーティスト・Eveの大人気楽曲ノベライズ『いのちの食べ方』コミカライズ!!

ひとりの少年が立ち向かう、「人」と「人外」を巡る冒険譚!!



コミックス1&2巻 大好評発売中!!

KADOKAWAオフィシャル 書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/search/?itemIdKbn=1&kw=%E3%81%84%E3%81%AE%E3%81%A1%E3%81%AE%E9%A3%9F%E3%81%B9%E6%96%B9&label=50)



原作ノベル最新6巻 大好評発売中!!

KADOKAWAオフィシャル 書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322501001579/)

◆特別読者プレゼント企画

ジーン創刊14周年記念企画第2弾として、ジーンピクシブ・ジーンLINEの連載作家陣の豪華サイン入り色紙をプレゼント!!

詳しい応募方法は月刊コミックジーン8月号をご購入の上、読者プレゼントページをご確認ください。

◆書誌情報

『月刊コミックジーン 2025年8月号』

発売：2025年7月15日（火）

定価：660円（本体600円＋税）

判型：B5変形判

KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322502000758/)

公式ホームページ：https://comic-gene.com/

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