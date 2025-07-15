月刊コミックジーン8月号が2025年7月15日（火）に発売！ 表紙は『漫画 京佳お嬢様と奥田執事』、裏表紙には新連載の『DOPE 麻薬取締部特捜課』が登場！
株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、2025年7月15日（火）に『月刊コミックジーン 2025年8月号』を発売いたします。
表紙には、人気番組「有吉の壁」発の即興ユニットをコミカライズした『漫画 京佳お嬢様と奥田執事』が登場。またTVドラマ放送中の『DOPE 麻薬取締部特捜課』のコミカライズ連載がスタートします。
◆表紙：『漫画 京佳お嬢様と奥田執事』
漫画：砂尾
ご本家：金子きょんちぃ（ぱーてぃーちゃん）＆奥田修二（ガクテンソク）
華麗なるじゃじゃ馬に、乾杯。
人気バラエティ「有吉の壁」で話題のお嬢様×執事が漫画化!!
コミックス2025年7月26日（土）発売！
KADOKAWAオフィシャル 書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322502000725/)
◆裏表紙＆巻頭カラー：『DOPE 麻薬取締部特捜課』
漫画：マキマヨ 原作：木崎ちあき キャラクター原案：尾方富生
TVドラマ化!! 金曜ドラマ『DOPE 麻薬取締部特捜課』TBS系にて毎週金曜日放送中！
正義と復讐。それは背中合わせの“欲望”──
舞台は、新型ドラッグ「ドープ」が蔓延る近未来日本。
正反対バディが怪事件に挑む異能力×クライムサスペンス！
原作小説大好評発売中（角川文庫刊）
原作最新刊『DOPE 麻薬取締部特捜課 アナザー・ヴェノム』2025年7月25日（金）発売
KADOKAWAオフィシャル 書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322501001585/)
◆特別付録
『平野と鍵浦』『ブラックシープ』『DOPE 麻薬取締部特捜課』『漫画 京佳お嬢様と奥田執事』
ポストカード4種セット
◆センターカラー
『平野と鍵浦』
漫画：春園ショウ
はつなつ、またひとつ君を知る──。
シリーズ累計250万部突破!!
◆新章開幕＆センターカラー!!
『いのちの食べ方』
漫画：ゆとと 原作：十文字青 原作・プロデュース：Eve
キャラクター原案：まりやす、Waboku、lack
喰えども、饑（ひだる）い、昼下がり。
総再生回数1億回オーバー！
アーティスト・Eveの大人気楽曲ノベライズ『いのちの食べ方』コミカライズ!!
ひとりの少年が立ち向かう、「人」と「人外」を巡る冒険譚!!
コミックス1&2巻 大好評発売中!!
KADOKAWAオフィシャル 書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/search/?itemIdKbn=1&kw=%E3%81%84%E3%81%AE%E3%81%A1%E3%81%AE%E9%A3%9F%E3%81%B9%E6%96%B9&label=50)
原作ノベル最新6巻 大好評発売中!!
KADOKAWAオフィシャル 書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322501001579/)
◆特別読者プレゼント企画
ジーン創刊14周年記念企画第2弾として、ジーンピクシブ・ジーンLINEの連載作家陣の豪華サイン入り色紙をプレゼント!!
詳しい応募方法は月刊コミックジーン8月号をご購入の上、読者プレゼントページをご確認ください。
◆書誌情報
『月刊コミックジーン 2025年8月号』
発売：2025年7月15日（火）
定価：660円（本体600円＋税）
判型：B5変形判
KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322502000758/)
公式ホームページ：https://comic-gene.com/
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