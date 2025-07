「Smart at reception」シリーズ、「受付システム乗り換えキャンペーン」を先着50社限定で開始

M-SOLUTIONS株式会社

M-SOLUTIONS株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:植草 学、以下 M-SOLUTIONS)は、他社製の受付システムをご利用中の法人向けに、先着50社限定で初期費用無料を基本とする「受付システム乗り換えキャンペーン」(以下、本キャンペーン)を2025年7月15日(火)より提供開始します。

サポート終了が公表された受付システムや、現在利用中の受付システムから負担を抑えてスムーズに乗り換えられるキャンペーンになります。

■背景

キャンペーンの詳細を見る :https://smartat.jp/blog/7042/?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=reception&utm_content=20250715

日本国内の受付システム市場は、DX 推進と人手不足・非接触ニーズの高まりを背景に 年平均 10%前後で拡大し、2023 年に約 392 億円、2025 年には約 476 億円規模へ達すると推計されています。※一方、市場拡大の裏側では、保守部材の供給終了やメーカーサポートの終了した受付システムもあります。サポート終了後に故障や OS 更新停止が発生すると、部材が調達できずに受付端末が動作不能となり、来訪者対応の停止やセキュリティ問題の発生といった 「受付停止リスク」 が現実化する恐れがあります。こうした状況を受け、M-SOLUTIONSでは 受付停止リスクを抱える企業が安全かつ迅速に最新クラウド受付システム(Smart at receptionシリーズ)へ移行できるよう、乗り換え時の初期費用無料および設定をサポートする本キャンペーンを開始いたします。

■キャンペーンの概要

■Smart at receptionシリーズについて

[表: https://prtimes.jp/data/corp/149029/table/15_1_0767b5e14d7045283c8c7548a470f412.jpg?v=202507151126 ]お問合せ :https://m-sol.co.jp/smapro_pub/_link.do?i=TRNTOIAWASE_input&p=001&p=P000000040&utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=reception&utm_content=20250715

「Smart at reception」シリーズは、iPadを使用した受付システムです。ベースモデルでオフィス向けの「Smart at reception」、工場向けの「Smart at reception for FACTORY」、店舗向けの「Smart at reception OneTouch」を提供しております。クラウドPBXなどの様々な電話サービスへの対応、 Microsoft Teams、Slack、Chatwork、LINE WORKS、Google Chatなどのコミュニケーションツールとの連携も可能です。「Smart at reception」は国内最大級のIT製品・SaaSレビューサイトITreviewにおいて、最高位の「Leader」を受賞するなど、ユーザー評価でも4.2以上(最大5)の高い評価を得ています。

■M-SOLUTIONS株式会社について

Smart at reception :https://smartat.jp/reception/?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=reception&utm_content=20250715

「情報革命で人々を幸せに 新たな価値を創造する」の経営理念の元、SI事業・プロダクト事業・公共事業を展開。

所在地:東京都新宿区新宿6丁目27-30 イーストサイドスクエア 17階

代表者:代表取締役社長CEO 植草 学

設立:2000年1月

■本件に関するお問い合わせ先

コーポレートサイト :https://m-sol.co.jp/?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=reception&utm_content=20250715サービスサイト :https://smartat.jp/?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=reception&utm_content=20250715

M-SOLUTIONS株式会社 プロダクト営業部

TEL:03-6892-3166

Email:msol_sales@m-sol.co.jp

