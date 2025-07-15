出張着付け.com、塚田農場と浴衣着付けサービスに関する業務提携を締結

株式会社出張着付け.com

2025年7月15日

報道関係各位

株式会社出張着付け.com（本社：東京都港区、代表取締役：青木 知加）は、株式会社エー・ピーホールディングス（本社：東京都豊島区、代表取締役会長兼社長：米山 久）が運営する「塚田農場」4店舗と業務提携を締結し、2025年夏から秋にかけて開催される各地の花火大会当日、各店舗のスペースを活用した浴衣の着付けサービスを提供いたします。

夏の風物詩でもある花火大会。友人・ご家族・カップルで浴衣を着ながら最高の夏の思い出を作りませんか。



本提携により、以下の対象店舗にて、プロの着付け師が浴衣着付けを行う特設サービスを実施。

各店100名限定事前予約制での受付となります。

さらに塚田農場 渋谷宮益坂店と朝霞店では、花火大会後、宴会プランのセットを提供。

花火大会終了後、近隣飲食店は大変混雑しますが、浴衣着付とのセット予約する事により手荷物の預かりサービス＋席確保（宴会プラン）を提供します。着付をされないご友人やご家族分まで席の確保が可能となっております。

予約ページ：https://kitsuke.co.jp/hanabi-lp/

＜提携対象店舗と対応花火大会・スケジュール＞

■ 塚田農場 渋谷宮益坂店（東京都渋谷区）

・ 対応花火大会：神宮外苑花火大会

・ 開催日：2025年8月16日（土）予定（雨天決行・荒天中止）

・ 着付時間：午前9時～午後3時

・ 打ち上げ時間：19:30～20:30頃

・ 打ち上げ数：約10,000発

・ 会場：神宮球場・秩父宮ラグビー場ほか

・ 対応人数：100名（女性限定）

・ 飲み会プラン選択可能



■ 塚田農場 朝霞店（埼玉県朝霞市）

・ 対応花火大会：彩夏祭（朝霞市民まつり）

・ 開催日：2025年8月2日（土）予定（雨天決行・荒天中止）

・ 時間：午前9時～午後3時

・ 対応人数：100名（女性限定）

・ 飲み会プラン選択不可

■ 塚田農場 船橋店（千葉県船橋市）

・ 対応花火大会：幕張ビーチ花火フェスタ2025

・ 開催日：2025年8月2日（土）予定（雨天決行・荒天中止）

・ 対応花火大会：市川市民納涼花火大会

・ 時間：午前9時～午後3時

・ 対応人数：100名（男女可能）

・ 飲み会プラン選択可能

■ UNION HARBOR（神奈川県横浜市）

・ 対応花火大会：みなとみらいスマートフェスティバル2025

・ 開催日：2025年8月4日（月）予定（雨天決行・荒天中止）

・ 時間：午前9時～午後3時

・ 対応人数：100名（男女可能）

・ 飲み会プラン選択不可

＜着付けサービス概要＞

・ ・実施日時：各花火大会当日の午前9時～午後3時

・ ・内容：プロの着付け師による浴衣着付け（1名あたり約15分）

・ ・定員：各店100名までの女性限定（事前予約制）

・ ・会場：各塚田農場 店舗内特設スペースにて

・ ・花火大会終了後、塚田農場各店（UNION HARBOR・朝霞店以外）にて宴会コース付きプランを提供

※日程は花火大会に応じて異なります。詳細は公式予約サイトをご確認ください。

花火大会後はどこの飲食店も混雑しますが、席の確保が可能。花火大会終了後も安心してご来店いただけます。



本取り組みは、地域の伝統的な夏の催しと現代的なサービスを融合し、訪れる皆様に「日本文化を纏う特別な体験」を提供することを目的としています。加えて、飲食店舗スペースの新たな活用モデルとして、文化・観光・飲食が連携する地方創生型プロジェクトの一環でもあります。



今後は他地域での展開も視野に、各地のイベントと連携した着付けサービスの拡充を進めてまいります。

【パートナー企業様 募集中】

本プロジェクトでは、地域イベントと連動した文化体験サービスの提供を通じて、飲食・観光・商業施設の来店促進と新たな顧客導線の創出を目指しています。



・自店舗の閑散時間帯を有効活用したい

・来店の新たなきっかけを創出したい

・地域と連携した文化プロジェクトに参加したい



といったご関心をお持ちの事業者様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。共創による空間価値の最大化を目指し、ご一緒できることを楽しみにしております。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社出張着付け.com

担当：広報担当

TEL：050-5444-0339

Email：info@kitsuke.co.jp

企業HP：https://kitsuke.co.jp/

サービスLP：https://kitsuke.co.jp/hanabi-lp/