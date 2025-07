最後のZ世代白書、公開。彼らを動かすのは「夢」より「新しい安定」

■Z世代の本質は「共感」でも「夢」でもない。では、何なんだ。

The Third Strategy株式会社最後のZ世代白書。Canvaをフルに活用したエンタメ性に富む新しい形のレポート

The Third Strategy株式会社(本社:東京都渋谷区)は、Z世代の行動原理を読み解いた“最後のZ世代白書『新・安定主義』”を2025年7月15日に公開しました。いま、Z世代は単なる”若者”という位置付けから、社会の中核を担う存在になってきています。その新しい世代が、どんな違和感を抱き、どんな構えで社会に向き合っているのか。

本書は、Z世代の考えを「学ぶ」ためのものではなく、なんと彼らの “視点を装備” できる、エンタメ性に富んだリサーチレポートです。制作には、初代Z世代白書『かじるZ世代』(2020年)の制作メンバーが再結集。何よりも、Canva Japanの協賛、そして株式会社TORIHADA、虹と満月と株式会社、株式会社アイ・エヌ・ジーというZ世代企業との共創によって制作された、Z世代レポートの決定版です。



今までにない「全く新しいレポート体験」が待っています! 是非ご一読くださいませ。

■ なぜ「安定」が行動の軸になったのか?

「夢の賞味期限は短い」。「ホワイト企業は安定してそうで、コスパが悪い」。

Z世代が求めているのは、盛大な夢やゴールよりも、「詰まない人生」。

レポートでは、次のような行動特性を「新・安定主義」として定義しています。

■ 強い生声と、Z世代vs他世代での定量的比較

- メタ視点:白黒答えを安易に出さない、観察ベースの思考- PlanB思考:どんな状況でも「詰まない」ために選択肢を常備- 先読み行動:失敗や結末を先取りしながら判断を最適化する時事問題に感じるZ世代のズレとは?プランをいくつか用意して、詰まない人生を進む。新安定主義まとめ

グループインタビューの内容をまとめました、では終わらせません。

インフルエンサー、渋谷周辺の学生たち、普通の大学生たち、など。総勢25名へのデプスインタビューに加え、n=1,000での定量調査を交え、Z世代と他世代での違いなどもフラットに検証。加えて、Z世代必須の「コメント欄」を用意し、Z世代からX世代の幅広い意見をと共にお届けいたします。様々な角度で楽しめるのが、最後のZ世代的白書です!

■ Z世代から生まれた「プレパ(Preparation-performance)」という新概念

右下にコメント欄?!より一層理解が進むかもしれない

本書では、Z世代の消費や情報行動の変化にも着目し、 「コスパ」「タイパ」に続く新しい意思決定基準として、“プレパ(Preparation-performance)”を提示しています。プレパとは、単なる準備意識ではなく、 「備えの質と量を効率よく積み上げられるかどうか」が価値になるという考え方。



これは、以下のような行動傾向に表れています:

- 情報を“収集”するのではなく、多様な“視点”を観察しストックする- 今すぐ楽しいものではなく、あとで困らないための経験・スキルに“コト投資”する- モノやイベントより、“選択肢を増やすための消費”が重視される

Z世代にとっての安定とは「止まること」ではなく、“選べる状態 (=詰まない状態) を維持すること”なのです。

■ こんな方におすすめのレポートです

新安定主義的行動まとめキーワードは、コスパでもタイパでもなく、プレパ!?- Z世代に刺さるブランド戦略・プロダクト開発を検討している方- 若者に限らず、これから10年のマーケティング活動を考えている方- 管理職や人事・採用担当として、Z世代の価値観を理解したい方

■ Canvaならではの楽しみ方!

本書は、全編Canvaで制作しております。今の学生はほぼ活用しているCanvaも、徐々にビジネス活用が始まっています。Canvaだからこそできる資料やプレゼンテーションは、ブラウザ版でお楽しみください。きっとレポートの概念が変わる体験をお届けできると思います。お手元でのフルダウンロードはPDF版にてご用意しております。

■ フルレポートに入っているもの / 今後の展開

Canvaで見ると、色々動きます動画も含めて、Canvaで制作

The Third Strategyでは、今回のフルレポートと共に、以下の支援・協業を提供していきます。

ダウンロードサイトより、以下の2タイプのレポートがダウンロード可能です。

- FULL REPORT: Canvaブラウザ版へのリンク- FULL REPORT: PDF完全ダウンロード版

付属物 / 今後の展開 一覧

- ブランド診断に活用できる「プレパ診断チャート」- すぐに取り入れられる、10のBrand Key Questions- ワークショップや講演形式でのレクチャー提供(法人向け)- 他Z世代企業との連携による、レポートの再編集/続編制作- Z世代のインフルエンサーや渋谷周辺の若者ワークショップ

【レポート概要】

- 名称:最後のZ世代白書「新・安定主義」- 発行日:2025年7月15日- 企画・編集:The Third Strategy株式会社- 協賛:Canva Japan- 協力:株式会社TORIHADA/虹と満月と株式会社/株式会社アイ・エヌ・ジー- 形式:PDF版(メディア・企業向けに配布)

【本件に関するお問い合わせ先】

The Third Strategy株式会社(渋谷区)

【The Third Strategy株式会社について】



会社名: The Third Strategy株式会社

所在地: 東京都渋谷区

代表者: 廣谷 亮

設立: 2023年

事業内容:

- ブランド戦略およびマーケティング支援- Z世代・次世代消費者向け調査・コンテンツ企画- 各種クリエイティブ企画・制作- 各種プロジェクトの企画・実施・編集・制作