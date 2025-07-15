¡Ú¿·Å¹¾ðÊó¡Û¡Ø¶ú¥«¥ÄÅÄÃæ ËÌÀçÂæÅ¹¡Ù¤¬7·î18Æü(¶â)¤Ë¥ªー¥×¥ó¡ª¥ªー¥×¥óµÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¡ÚÀ¸¥Óー¥ë290±ß¡ÊÀÇ¹þ319±ß¡Ë¡ª¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¶ú¥«¥ÄÅÄÃæ¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÅì¸ÞÈ¿ÅÄ¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ºäËÜ¡¡ÔèÃË¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯6·î16Æü(·î)¤Ë¡¢µÜ¾ë¸©7Å¹ÊÞÌÜ¤È¤Ê¤ë¡Ö¶ú¥«¥ÄÅÄÃæ ËÌÀçÂæÅ¹¡×¤ò¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¾¦¶È»ÜÀß¤¬Â¿¤¯¡¢ÀçÂæ±Ø¤Þ¤Ç5Ê¬¤È¤¤¤¦¸òÄÌÊØ¤ÎÎÉ¤µ¤â¤¢¤ê¡¢½»¤ß¤ä¤¹¤¤³¹¤È¤·¤Æ»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¤Ë¤â¿Íµ¤¤ÊËÌÀçÂæ±Ø¤Ë½ÐÅ¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏ°è¤Î³§¤µ¤Þ¤«¤éÄ¹¤¯°¦¤µ¤ì¤ëÅ¹ÊÞ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
Á´¹ñ½ÐÅ¹¤Þ¤Ç»Ä¤ê2¸©¡ÊÏÂ²Î»³¸©¡¢Ä»¼è¸©¡Ë¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¶ú¥«¥ÄÅÄÃæ¤Ï¡¢Âçºå¤Î¿©Ê¸²½¤È¤·¤Æ¶ú¥«¥ÄÅÄÃæ¤ÎÌ£¤òÁ´¹ñ¤Ë³ÈÂç¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤ò¶ú¥«¥Ä¤Ç¾Ð´é¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤´²ÈÄí¤Ç¤â¶ú¥«¥ÄÅÄÃæ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ËÌÀçÂæÅ¹ ¾ÜºÙ
¡Ú½êºßÃÏ¡Û
µÜ¾ë¸©ÀçÂæ»ÔÀÄÍÕ¶è¾¼ÏÂÄ®5－38 FROM ONE 2F
¡ÊJRÀç»³Àþ¡¿ÀçÂæ»ÔÃÏ²¼Å´ ÆîËÌÀþ ËÌÀçÂæ±Ø Æî½Ð¸ý¡¡ÅÌÊâ£±Ê¬¡Ë
¡ÚÅÅÏÃÈÖ¹æ¡Û
022-346-9451
¡Ú±Ä¶È»þ´Ö¡Û
Ê¿ Æü 16:00～24:00
ÅÚÆü½Ë 12:00～24:00
¡ÚÅ¹ÊÞÀÊ¿ô¡Û
75ÀÊ
¡ÚÄêµÙÆü¡Û
ÉÔÄêµÙ¡Ê¤Û¤ÜÌµµÙ¡Ë
¡Ú¥ªー¥×¥óµÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Û
2025Ç¯7·î18Æü(¶â)～7·î24Æü(ÌÚ)¤Þ¤Ç
¡¦¥¶¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥â¥ë¥Ä¹á¤ë¥¨ー¥ë¤ò290±ß¡ÊÀÇ¹þ319±ß¡Ë¤Ë¤ÆÄó¶¡
»²¹Í²èÁü
¡Ú¶ú¥«¥Ä¡Û
¥½ー¥¹¡¢°á¡¢Ìý¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ç¥ì¥·¥Ô¤ÏÌç³°ÉÔ½Ð¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢ÅÄÃæ¤ÎÌ£¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¿·Ì¾Êª¡ª¡ÖÌµ¸Â¥Ë¥ó¥Ë¥¯¥Û¥ë¥â¥ó¶ú¡×
¤ª¼ò¤Ë¹ç¤¦¡¦¤ª¼ò¤¬¤¹¤¹¤à¡¦°Â¤¯¤ÆºÇ¹â¤Ê¤ª¤Ä¤Þ¤ß¡É¤òÌÜ»Ø¤·³«È¯¤µ¤ì¤¿¡¢¶ú¥«¥ÄÅÄÃæ¤Î¿·Ì¾Êª¤È¤Ê¤ë¶ú¥«¥Ä¤Ç¤¹¡£ÆÃÀ½¤Î»ÝÌ£¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥Ë¥ó¥Ë¥¯¾ßÌý¥¿¥ì¤ËÉÕ¤±¤¿¾õÂÖ¤ÇÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
1ËÜ50±ß(ÀÇ¹þ55±ß)¤ÈÍê¤ß¤ä¤¹¤¤²Á³Ê¡¢¤½¤·¤ÆÄÌ¾ï¤Î¶ú¥«¥Ä¤è¤ê¤â¾®¤Ö¤ê¤Î¤¿¤á·Ú¤¯¤Æ¿©¤Ù¤ä¤¹¤¯¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤ÎÌ£¤¬¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ê¤ª¼ò¤ËÈó¾ï¤Ë¹ç¤¦Ì£ÉÕ¤±¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¡Û
¤´¼«Âð¤Ç¤âÈþÌ£¤·¤¯°Â¿´¤·¤Æ¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤ªÁÚºÚ¤Î°ìÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢¹ë²Ú¤Ê¿©»ö¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¡¢²ÈÆÝ¤ß¤Î¤ª¶¡¤È¤·¤Æ¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂçºåÌ¾Êª¡Û
¢£ÅÄÃæ¤Î¤«¤¹¤¦¤É¤ó
¶ú¥«¥ÄÅÄÃæ¤ÎÌ¾Êª¡£
ÅÄÃæÆÃÀ½¤Î¤ª½Ð½Á¤ËÌý¤«¤¹¤Î»ÝÌ£¤¬ÍÏ¤±¹þ¤ó¤À°ïÉÊ¤Ç¤¹¡£
¢£¤µ¤¤¤Ü¤·
ÇÏÆù¤òßîÀ½¤Ë¤·¤¿²ÏÆâÃÏÊý¡¢ÂçºåÉÜ±©±ÈÌî»Ô¤ÎÆÃ»ºÉÊ¤Ç¤¹¡£
¢£Ç¬¤Þ¤ß¤ì¥ÁーÊ¿¾Æ¤
ÂçºåÀ¸¤Þ¤ì¤ÎBµé¥°¥ë¥á¡£
¤¿¤Þ¤´¤ÎÃæ¤â³°¤âÇ¬¤Þ¤ß¤ì¡ª
¥Áー¥º¤È¥Þ¥è¥Íー¥º¤¬¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¢£ÆùµÛ¤¤ Æ¦ÉåÆþ¤ê
ÆóÆü¿ì¤¤¤Î·Ý¿Í¤µ¤ó¤¬¡ØÆù¤¦¤É¤ó¤¦¤É¤óÈ´¤¤Ç¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦ÃíÊ¸¤¬¤¤Ã¤«¤±¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿ÂçºåÌ¾Êª¤Ç¤¹¡£
¡ÚÂÎ¸³·¿¥á¥Ë¥å-¡Û
¢£¥Ý¥Æ¥È¥µ¥é¥À
¤ª¹¥¤ß¤ÎÂç¤¤µ¤ËÄÙ¤·¤Æ¿©¤Ù¤ë¡¢Âç¿Í¤«¤é»Ò¤É¤â¤Þ¤ÇÉý¹¤¤Êý¡¹¤ËÂç¿Íµ¤¤Î¥á¥Ë¥åー¤Ç¤¹¡£
¢£¤¿¤³¾Æ¤
À¸ÃÏ¤Ë½Ð½Á¤È¾ßÌý¤ÎÌ£¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤âÈþÌ£¤·¤¯¾¤¤·¾å¤¬¤ì¤ë¤¿¤³¾Æ¤¤Ç¤¹¡£
¤ªµÒÍÍ¼«¿È¤Ç¾Æ¤¤¤Æ³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¢¨9¸ÄÆþ¤ê¤Ï¾®³ØÀ¸°Ê²¼¤Î¤ª»ÒÍÍÏ¢¤ìÌµÎÁ¡£
¡Ú¤ª»ÒÍÍ¥µー¥Ó¥¹¡Û
10Ç¯¸å20Ç¯¸å¤âÄ¹¤¯ÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¤ª»ÒÍÍ¤âÂçÀÚ¤Ê¤ªµÒÍÍÁØ¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶ú¥«¥ÄÅÄÃæ SNS¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È
¸ø¼°Instagram :
https://www.instagram.com/kushikatsu_tanaka/
¸ø¼°X :
https://www.tiktok.com/@kushikatsu_tanaka
KT¥êー¥°¸ø¼°X :
https://twitter.com/kt_league
³ô¼°²ñ¼Ò¶ú¥«¥ÄÅÄÃæ¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÀßÎ©¡§2002Ç¯3·î20Æü¡¡»ñËÜ¶â¡§3²¯±ß¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ºäËÜ¡¡ÔèÃË
ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÅì¸ÞÈ¿ÅÄ1-7-6¡¡Æ£ÏÂÅì¸ÞÈ¿ÅÄ¥Ó¥ë5³¬
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§°û¿©Å¹¤Î·Ð±Ä¡¢FC³«È¯
URL¡§https://kushi-tanaka.co.jp/
¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¡§³ô¼°²ñ¼Ò¶ú¥«¥ÄÅÄÃæ¡¿TANAKA INTERNATIONAL INC.¡¿³ô¼°²ñ¼Ò¥¸ー¥Æ¥£ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¿³ô¼°²ñ¼ÒUKYE