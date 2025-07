¥»¥ó¥Á¥á¥ó¥¿¥ë¥µー¥«¥¹¤ÎÃÄÄ¹¡¦¥·¥ã¥Ã¥Ý¤¬¡¢¸·¤·¤¤½ë¤µ¤òÌþ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡ª¡©Ì¾Æþ¤ì¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤¬ºî¤ì¤ë¿¿¶õÃÇÇ®¥¿¥ó¥Ö¥éー¡Ø¥»¥ó¥Á¥á¥ó¥¿¥ë¥µー¥«¥¹ Ì¾Æþ¤ì¥¿¥ó¥Ö¥éー¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù

株式会社岡田商会

キャラクターグッズを企画・販売する株式会社岡田商会(所在地:大阪府大阪市)は自社オンラインショップにて、サンエックスの人気キャラクター「センチメンタルサーカス」の団長・シャッポをあしらった、名入れしてオリジナルが作れる真空断熱タンブラー『センチメンタルサーカス 名入れタンブラーコレクション』の販売を開始しました。

センチメンタルサーカスは、捨てられていたぬいぐるみの「シャッポ」と、街角や部屋の片隅に忘れられたぬいぐるみたちが、夜にこっそり抜け出して結成した秘密のサーカス団。可愛さの中にどこか哀愁を感じさせる仲間たちが、心にそっと寄り添って癒してくれます。

“冷たいものは冷たいまま、あたたかいものはあたたかいまま”が、長続き。

本体に採用したのは、おうちでもオフィスでも、外気が暑くなるこれからの季節にぴったりなステンレスサーモタンブラー。

真空二層構造のため、氷が溶けにくく、ホットドリンクも長時間しっかり温かさをキープできます。

そんな高機能タンブラーに、シャッポの繊細なイラストと名入れ刻印を施した特別仕様が登場しました。

タンブラーは全5色(以下の写真左から、マットブラック、スモークピンク、マットホワイト、スモークブルー、ネイビー)から選べます。さりげないカラーとセンチメンタルサーカスの世界観が、デスクやリビングにもおしゃれになじみます。

シャッポの魅力がぎゅっと詰まった、選べる4つのデザイン

選べるデザインは、いろんな表情のシャッポを描いたこちらの4種類。名前やメッセージを入れることもでき、自分だけのオリジナルタンブラーが作れます。

名入れのフォントはやわらかく、手書き風の丸ゴシック体を使用。イラストのみのシンプルなデザインも選べるので、キャラクターをしっかり楽しみたい方にもおすすめです。

コンビニカップもすっぽり。毎日使いたくなるちょうどいいサイズ

容量380mlで、コンビニのコーヒーカップ(アイス・ホット)もぴったり収まる実用性もポイント。

オフィスや自宅で、カップの結露によってデスクやテーブルが濡れることもありません。車のドリンクホルダーにもフィットし、ドライブや外出のお供にもおすすめです。

ステンレス製で臭いや汚れがつきにくく、いつでも清潔に使えます。

※本体サイズ:(約)112×84mm/材質:内外ともにステンレス鋼

専用ギフト箱つきで、センチメンタルサーカス好きな方への贈り物にもぴったり

センチメンタルサーカス好きにはたまらない、おしゃれでかわいい専用パッケージ付き。

誕生日プレゼントや、ちょっとしたお礼のギフトにもぴったりです。

<参考URL>

センチメンタルサーカス 名入れタンブラーコレクション

https://item.rakuten.co.jp/hankos/sentimentalc-tumbler/ (楽天)

https://store.shopping.yahoo.co.jp/hankos/sentimentalc-tumbler.html (ヤフー)

センチメンタルサーカス はんこコレクション

https://www.rakuten.ne.jp/gold/hankos/sentimentalcircus/ (楽天)

https://shopping.geocities.jp/hankos/sentimentalcircus/ (ヤフー)

<著作権情報>

(C)2025 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.