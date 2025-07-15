ÊõÄÍ²Î·à¡¡ÀãÁÈ¸æ±àºÂ¸ø±é¡ØAn American in Paris¡Ê¥Ñ¥ê¤Î¥¢¥á¥ê¥«¿Í¡Ë¡Ù¥é¥¤¥ÖÃæ·Ñ ³«ºÅ·èÄê¡ª

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Music and Lyrics by George Gershwin and Ira Gershwin
Book by Craig Lucas
Originally produced on Broadway by Stuart Oken¡¡Van Kaplan¡¡Roy Furman
By special arrangement with Elephant Eye Theatrical & Pittsburgh CLO and Theatre du Chatelet
The worldwide copyright in the music of George and Ira Gershwin for this presentation are licensed by the Gershwin Family
An American in Paris is presented by arrangement with Concord Theatricals on behalf of TAMS WITMARK LLC and BROADWAY ASIA
www.concordtheatricals.com and www.broadwayasia.com
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