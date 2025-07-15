ËüÇî²ñ¾ì¤Ç¥æ¥¹¥ê¥«ÂÐºö¡ªÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¥·¥§¥¢¤Î¥¨¥¢¥«ー¥Æ¥ó¤¬¡Ö¸«¤¨¤Ê¤¤ËÉÃîÊÉ¡×¤ÈÀáÅÅ¤ò¼Â¸½
³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥«¥¬¥ï¡ÊËÜ¼Ò¡§ºë¶Ì¸©Àî¸ý»ÔÀ¾ÀÄÌÚ2-9-5¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¿¼Àî ÏÂ¸Ê¡Ë¤Ï¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡ÖEXPO¥á¥Ã¥»WASSE¡×¤Ë¥¨¥¢¥«ー¥Æ¥ó¤òÀßÃÖ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£²ñ¾ì¤ÇÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ã¤Ë»÷¤¿ÈôæÆº«Ãî¡Ö¥æ¥¹¥ê¥«¡×¤ÎÂçÎÌÈ¯À¸¤ËÂÐ¤·¡¢¥¨¥¢¥«ー¥Æ¥ó¤Ë¤è¤ë¿¯ÆþËÉ»ßºö¤¬Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ÜÀß¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥¢¥«ー¥Æ¥ó¤òÆ³Æþ¤·¡¢4¥«½ê¤ÎÆþ¸ý¤Ë·×20Âæ¤òÀßÃÖ¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¸«¤¨¤Ê¤¤¡Ö¶õµ¤¤ÎÊÉ¡Ê¥¨¥¢¥Ð¥ê¥¢¡Ë¡×¤ò·ÁÀ®¤·¡¢¥æ¥¹¥ê¥«¤Ê¤É¤Î·ÚÎÌ¤ÊÈôæÆº«Ãî¤Î¿¯Æþ¤òÊªÍýÅª¤Ë¼×ÃÇ¤·¤Ä¤Ä¡¢Íè¾ì¼Ô¤Î¥¹¥àー¥º¤ÊÆ°Àþ¤È²÷Å¬¤Ê´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÉÃî¡¦ÀáÅÅ¸ú²Ì¤¬¼Â¾Ú¤µ¤ì¤¿FRICO¼ÒÀ½¥¨¥¢¥«ー¥Æ¥ó
¤³¤Î¥¨¥¢¥«ー¥Æ¥ó¤ÎËÉÃî¸ú²Ì¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÀÅ²¬»ÔÀ¶¿å¶è¤Î¥Þ¥°¥íÎäÅàÁÒ¸Ë¤Ç¤â¼Â¾ÚºÑ¤ß¤Ç¤¹¡£Æ±»ÜÀß¤Ç¤Ï¡¢½©¤Ë¤Ê¤ë¤È¡Ö²ãÃì¤¬Î©¤Ä¤Û¤É¡×ÂçÎÌÈ¯À¸¤¹¤ë²ã¤ÎÂÐºö¤È¤·¤Æ¥¨¥¢¥«ー¥Æ¥ó¤òÆ³Æþ¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢²ã¤Î¿¯Æþ¤¬·ã¸º¤·¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼ç¤ÊÆ³ÆþÌÜÅª¤Ï²Æ¾ì¤ÎÎäµ¤Ï³¤ìËÉ»ß¤Ë¤è¤ëÅÅµ¤Âåºï¸º¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²°³°¤¬30¡î¤òÄ¶¤¨¤ëÃæ¡¢-5¡î¤ÎÎäÅà¼¼¤Î³«¸ýÉô¤¬Ä¹»þ´Ö³«Êü¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤â¡¢Îäµ¤Ï³¤ì¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÍÞ¤¨¡¢ÀáÅÅ¸ú²Ì¤¬Âç¤¤¤¤È¸½¾ì¤«¤é¤â¹¥É¾¤Ç¤¹¡£
¹ñÆâ¤Ç¹¤¬¤ëÆ³Æþ¼ÂÀÓ¤ÈÂ¿ÍÍ¤ÊÍÑÅÓ
¥¨¥¢¥«ー¥Æ¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥«¥¬¥ï¡Êºë¶Ì¸©Àî¸ý»Ô¡Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¹ñÆâ¤ÇÌó200Âæ°Ê¾å¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤ÁÈ¾Ê¬¤¬¥³ー¥ë¥É¥Á¥§ー¥óÎÎ°è¡¢¤¹¤Ê¤ï¤ÁÎäÅà¡¦ÎäÂ¢¡¦¥Á¥ë¥É¼¼¤ä¿©ÉÊ¹©¾ì¡¢ÎäÅàÎäÂ¢ÁÒ¸Ë¤Ê¤É¤Ç³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ³ÆþÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÅÅµ¤Âåºï¸º¤ä·ëÏª¡¦ÁúÉÕÃå¤ÎÍ½ËÉÂÐºö¤¬¼ç¤Ç¤¹¤¬¡¢¹©¾ì¤ä¾ï²¹ÁÒ¸Ë¡¢¾¦¶È»ÜÀß¤Ç¤ÏÏ«Æ¯´Ä¶¤Î²þÁ±¡¢ËÉÃîÂÐºö¡¢ËÉ±ì¡¦ËÉ½ÂÐºö¤Ê¤É¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ³Æþ»öÎã¤Èµ»½Ñ¤Î¶¯¤ß
2022Ç¯¤Ë¤Ï¡¢Ê¡²¬¸©¾®·´»Ô¤ÎÎäÅàÊªÎ®¥»¥ó¥¿ー¤¬¥¨¥¢¥«ー¥Æ¥ó¤òÆ³Æþ¤·¡¢¡Ö-25ÅÙ¤Î´Ä¶²¼¤Ç2¥«·î¤Ë°ìÅÙ¡¢Ëè²ó2»þ´Ö¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿Áú¼è¤êºî¶È¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤¿¡×¤È´î¤Ó¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢º£½Õ½×¹©¤·¤¿ÀéÍÕ¤ÎÂç·¿ÎäÅàÎäÂ¢ÁÒ¸Ë¤Ç¤Ï¡¢°ìµó¤Ë37Âæ¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Æ³Æþ¼ÂÀÓ¤ÏÃå¼Â¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£FRICO¥µー¥â¥¾ー¥ó¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー(https://www.ductnet.com/catalog/vol18/HTML5/index.html#page=19)¤Î¶¯¤ß¤Ï¡¢¹â¸úÎ¨EC¥âー¥¿ー¤ÈÆÈ¼«À°Î®Àß·×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊ®Î®¤Î·ä´Ö¤ò¤Ê¤¯¤·¡¢Ãî¤ÎÈô¹Ô¤â¼×ÃÇ¤¹¤ë¥í¥ó¥°¥ì¥ó¥¸¤Ê¥¨¥¢¥Ð¥ê¥¢¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥Ð¥ê¥¢¤Ï¡¢²¹ÅÙ¤¬°Û¤Ê¤ë¥¾ー¥ó¤ò¿Í¤ä²ÙÊª¤¬¹Ô¤Íè¤·¤Æ¤âÇ®¤Î°ÜÆ°¤òÍÞ¤¨¡¢¾Ê¥¨¥Í¤Ç»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê´Ä¶¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
º£¸å¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç¤Ïµ¤²¹¤Î¾å¾º¤ËÈ¼¤¤¡¢ÈôæÆº«Ãî¤Î³èÆ°¤¬¤µ¤é¤Ë³èÈ¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥¨¥¢¥«ー¥Æ¥ó¤Ï¡¢¹ñÆâ¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤ä¿©ÉÊ¹©¾ì¤Ê¤É¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¤¿¤ÊËÉÃîÂÐºö¡¢¤Þ¤¿ÌÔ½ë¤Ë¤è¤ëÅÅµ¤Âå¾å¾º¤ËÇº¤à»ÜÀß¤ÎÀáÅÅÂÐºö¡¢Ï«Æ¯´Ä¶²þÁ±ºö¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¶õÄ´µ¡´ï¤È¤·¤Æº£¸å¤â´ë¶È¤ä¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥«¥¬¥ï
¶õÄ´¥À¥¯¥ÈÀ®·¿µ¡´ï¤ª¤è¤Ó¶õÄ´¹©»ö´ØÏ¢Éôºà¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢·úÃÛÀßÈ÷¶È³¦¤ÎÈ¯Å¸¤È²÷Å¬¤Ê¶õ´Ö¤Å¤¯¤ê¤ò¤´Äó°Æ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¹ñÆâ³°36µòÅÀ¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤È¡¢BIM (Building Information Modeling) ¤Ê¤ÉÀè¿Êµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿DX¿ä¿Ê¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
URL¡¡¡¡¡¡ ¡¡https://www.ductnet.com/
¶È¼ï¡¡¡¡¡¡¡¡À½Â¤¶È¡¢²·Çä¶È
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡¡¢©332-8555 ºë¶Ì¸©Àî¸ý»ÔÀ¾ÀÄÌÚ2-9-5
ÂåÉ½¼Ô ¡¡¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¿¼Àî ÏÂ¸Ê
ÀßÎ© ¡¡¡¡¡¡ 1960Ç¯4·î
»ñËÜ¶â ¡¡¡¡3,000Ëü±ß
½¾¶È°÷¿ô¡¡¡¡644Ì¾¡Ê2025Ç¯3·î¸½ºß¡Ë
Çä¾å¹â ¡¡¡¡262²¯¡Ê2024Ç¯ÅÙ ¼ÂÀÓ¡Ë