¤³¤ì¤òÆÉ¤á¤Ð¤¢¤Ê¤¿¤â¥µ¥¦¥Ê¤¬ºî¤ì¤ë¡ª¡Ø¼êºî¤ê¥µ¥¦¥ÊÂçÁ´¡ÙÈ¯Çä¡ª¡ª

株式会社ワン・パブリッシング

株式会社ワン・パブリッシング(東京都港区/取締役社長:松井謙介)は、2025年7月15日(火)に「手作りサウナ大全」(発行:株式会社キャンプ/代表取締役社長:関根真司)を発売いたします。

本邦初のサウナビルド指南書『Sauna Builder(2021)』発売から4年。当時はネットを検索しても見つからなかったDIYサウナが続々登場。さまざまなビルダーがサウナへの偏愛っぷりを炸裂させながら、自分だけのサウナビルドの様子を発信している。本書は、そんな手作りサウナのさまざまな事例と製作ノウハウを詳細にまとめたDIYガイドブック。“サウナ作りのバイブル”が登場です!

・ DIYで建てたサウナが大集合!「手作りサウナ小屋図鑑」

「こういうサウナが欲しかった!」を自らの手で形にした12人のビルダーたち。家族の時間を豊かにする庭サウナから、仲間と楽しむルーフトップサウナ、好きを仕事にした手作りサウナ施設まで……DIYだからこそ実現した、個性あふれるサウナの構造とポイントを徹底取材。実践的なDIYの知恵と人生観が詰まった「作る」サウナの魅力をお楽しみください。

・サウナのメカニズムを知る!「サウナビルド解剖 ~サウナを建築と科学から迫る~」

サウナは感覚の空間であると同時に、設計と科学に裏打ちされた環境装置でもある。熱の伝導、空気の流れ、石の働き……目に見えない力のバランスで成り立つこの空間を、構造と理論の両側面から紐解き、その快楽のメカニズムに迫る。サウナギーク必見の“令和のサウナ解体新書”。

・読めば作れる!「DIYサウナビルド完全マニュアル」

『Sauna Builder ~DIYでサウナを作る本~』(2021)に掲載したサウナ小屋作りリポートを大幅に加筆修正。使用する道具や資材から、断熱、換気、防火対策のポイントまで、実際の施工過程を写真とともに詳しく紹介。これを読めば、あなたも絶対サウナが作れる!

・サウナ小屋を“ととのえる” 「DIYメンテナンス講座」

作ったサウナを愛で、育てていくのも、サウナビルダーにとっての大きな喜びであり、楽しみのひとつ。巻末では、安全にサウナを稼働するために必要なメンテナンス方法を、実践形式でわかりやすく解説。

彼の地フィンランドに、“Every sauna has its own soul”ということわざがある。「サウナにはそれぞれ魂がある」という意味だが、手作りサウナはまさに、この言葉の重みと尊さを感じさせてくれる。DIYとは生き方の表現だ。ぜひ本書を相棒に、誰かの真似や借り物のアイデアではなく、あなた自身の魂を込もったサウナを作り上げてほしい。

[商品概要]

手作りサウナ大全

著者:dopa編集部

定価:2,200円 (税込)

発売日:2025年7月15日

判型:A4変形

ISBN:9784651205311

電子版:有り

【本書のご購入はコチラ】

・Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4651205313/

・セブンネット https://7net.omni7.jp/detail/1107623569