¤¤¤è¤¤¤è´°·ë¡ª¡¡NHK±Ñ¸ì¥É¥é¥Þ ¡Ö¥ê¥È¥ë¡¦¥Á¥ã¥í¡× ¥·¥êー¥ºÂè3´¬¡Ø²»À¼DLÉÕ NHK ¥ê¥È¥ë¡¦¥Á¥ã¥í ¥¹¥Èー¥êー¡¦¥Ö¥Ã¥¯3 ～A Broadway Miracle¡Ù¤¬ 2025Ç¯7·î14ÆüÈ¯Çä¡ª

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https://www.nhk.jp/p/ts/QMKLY3X5NW/
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Episode 35 False Move ¥·¥ê¥¦¥¹¤Î¼ºÇÔ
Episode 36 Making a Wish ¼ù¤Î²¼¤Îµ§¤ê
Episode 37 Puppy Love ¤Û¤Î¤«¤Êµ¤»ý¤Á
Episode 38 Dread Forever ¥É¥ì¥Ã¥É¤Îº²
Episode 39 Alone Again ¤á¤°¤ê¤¢¤¤
Episode 40 Louis ¥Ï¥Ã¥Ôー¡¦¥ë¥¤
Episode 41 Ten Years After 10Ç¯ÌÜ¤Î¥Ðー¥¹¥Çー
Episode 42 The Two Dreams ¤Õ¤¿¤ê¤ÎÌ´
Episode 43 Broadway ¥Ö¥íー¥É¥¦¥§¥¤
Episode 44 Partners ¿ÍÀ¸¤Î¥Ñー¥È¥Êー
Episode 45 One Last Ticket °ìËç¤ÎÀÚÉä
Episode 46 Shota¡Çs Father! ¥Ó¥Ã¥°¥Ë¥åー¥¹
Episode 47 Big Surprise Ì´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ
Episode 48 The Decision ¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×
Episode 49 Miracle ´ñÀ×
Episode 50 Far Away Yet Close Enough ¤¤º¤Ê
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Amazon➝https://www.amazon.co.jp/dp/4142134337
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