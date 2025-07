¤¤¤è¤¤¤è´°·ë¡ª¡¡NHK±Ñ¸ì¥É¥é¥Þ ¡Ö¥ê¥È¥ë¡¦¥Á¥ã¥í¡× ¥·¥êー¥ºÂè3´¬¡Ø²»À¼DLÉÕ NHK ¥ê¥È¥ë¡¦¥Á¥ã¥í ¥¹¥Èー¥êー¡¦¥Ö¥Ã¥¯3 ～A Broadway Miracle¡Ù¤¬ 2025Ç¯7·î14ÆüÈ¯Çä¡ª

株式会社NHK出版

飼い主の翔太とはぐれて、ニューヨークでひとりぼっちになってしまった子犬のチャロ。いつか再び愛する飼い主に会えることを夢見て、小さなチャロの大冒険が始まるのだった――。

NHKのラジオとテレビで放送され、大ブームを巻き起こした全編英語の本格ドラマ「リトル・チャロ」。2008~2009年に刊行された「NHKラジオ ストーリー・ブック リトル・チャロ 完全版」シリーズと別売の音声CDは、累計15万部を突破しました。

そんな多くの方を魅了したシリーズが、2025年に音声ダウンロード付きで復刊しました。

2025年5月に第1巻、6月に第2巻が発売。そして今回、最終巻となる第3巻が発売となりました。

ブロードウェイで起こる奇跡とは。ついに物語はクライマックスへ突入です。

英語脚本の栩木先生からメッセージ

―― チャロといっしょなら「英語の学習」が目的ではなく手段となる

今回、英語脚本を務めた法政大学名誉教授の栩木玲子先生から、読者のみなさんにメッセージが届きました!

いよいよ物語はハラハラ、ドキドキの終盤へ。果たしてアメリカで迷子になった子犬のチャロは、海を隔てた日本の翔太と再会できるのでしょうか。シンプルな文章、たくさんの口語表現、リアルなやり取り。英語初心者のチャロといっしょにそんな英語に耳を傾け、英語で考え、そして表現する力を身につけていってください。チャロの幸せを見届けるために「英語の学習」がいつしか目的ではなく手段となる、その気持ちのよさを体験できればしめたもの。世界は厳しくも優しい--そのことを伝える物語は、身についた新しいコトバの力とともに、きっとあなたを励まし、勇気づけることでしょう。 (栩木玲子)

「リトル・チャロ」これまでのあらずじ

最終巻を迎えるにあたり、第1巻~第2巻の物語のあらすじをご紹介します。

空港で飼い主の翔太とはぐれ、マンハッタンに迷い込んだ子犬のチャロ。野良犬のドレッドや陽気な犬マルゲリータ、パピヨン犬のキャンディと出会い、仲良くなります。それでも日本へ帰りたい一心のチャロは、夢がかなうとキャンディに言われた赤い星を見つけ、身につけていました。ある日、その赤い星をきっかけに、劇作家志望の女の子トモコと出会います。ふたりは心が通じ合ったようです。

日本へ少しでも近づきたいチャロは、キャンディについてシカゴへ来ました。そこで猫のルイーザと知り合ったチャロ。不思議な力をもつ彼女は、カードを使ってチャロの未来を占います。そして、「東にはあなたを必要としている人がいる」と告げ、CASTという4つの文字がチャロの未来に関係していると言います。夢を行き来できる女性アンドーラによってドレッドの病気を知らされたチャロは、シカゴからニューヨークへ戻る決心をしました。

チャロの物語を楽しみながら英語が学べる工夫がいっぱい

本書ではじめてチャロの世界にふれるという方に物語の雰囲気を伝えようと、随所にテレビアニメ版の名シーンのカラー画像を織り込みました。チャロやその仲間たち、かわいらしいキャラクターといっしょに、ぜひ物語を楽しんでほしいと思います 。

ほかにも、重要なセリフのフォントを変えるなど、飽きずに最後まで読んでいただくための工夫を施しました 。

本書の巻末には、物語の日本語も掲載。英文では理解できないところがあっても安心です。

第3巻はEpisode 35~50 を収載。友達との別れ、再び動き出した不思議な運命。チャロといっしょに泣いて、いっしょに笑う。あふれる思いや情景をていねいに綴ったラジオドラマ「リトル・チャロ」、ここに完結です。

NHK Eテレにて「リトル・チャロ」再放送も

2025年4月より、NHK Eテレにて、アニメ「リトル・チャロ」を再放送中。ぜひストーリーブックといっしょに、チャロの冒険物語を楽しんでください。

放送時間:NHK Eテレ 毎週月曜 午前11時10分

「リトル・チャロ」の放送の詳細はこちら :https://www.nhk.jp/p/ts/QMKLY3X5NW/

目次

Episode 35 False Move シリウスの失敗

Episode 36 Making a Wish 樹の下の祈り

Episode 37 Puppy Love ほのかな気持ち

Episode 38 Dread Forever ドレッドの魂

Episode 39 Alone Again めぐりあい

Episode 40 Louis ハッピー・ルイ

Episode 41 Ten Years After 10年目のバースデー

Episode 42 The Two Dreams ふたりの夢

Episode 43 Broadway ブロードウェイ

Episode 44 Partners 人生のパートナー

Episode 45 One Last Ticket 一枚の切符

Episode 46 Shota’s Father! ビッグニュース

Episode 47 Big Surprise 夢に向かって

Episode 48 The Decision タイムアップ

Episode 49 Miracle 奇跡

Episode 50 Far Away Yet Close Enough きずな

著者紹介

原作

わかぎゑふ(わかぎえふ)

劇作家、演出家として活躍中。芝居処玉造小劇店を主宰。劇団リリパットアーミーIIの座長。

英語脚本

佐藤良明(さとう・よしあき)

東京大学名誉教授。アメリカ文学、ポピュラー音楽の領域で執筆・翻訳を続けながら英語教育改革に取り組む。

栩木玲子(とちぎ・れいこ)

法政大学名誉教授。現代アメリカ文学、ハリウッド映画、メディア文化研究。翻訳書(和訳・英訳)多数。

商品情報

音声DL付 NHK リトル・チャロ ストーリー・ブック3 ~A Broadway Miracle

原作:わかぎゑふ

英語脚本:佐藤良明、栩木玲子

出版社:NHK出版

発売日:2025年7月14日

定価:1,650円(税込)

判型:四六判並製

ページ数:160ページ(内カラー22ページ)

ISBN:978-4-14-213433-5

