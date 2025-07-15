【2日間限定】「第36回 日本 ジュエリー ベスト ドレッサー賞」受賞者の着用商品が見られる特別展示企画を開催！

RX Japan 株式会社

RX Japan株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：田中 岳志）は、2025年8月1日（金）～3日（日）に東京ビッグサイト 西展示棟3・4ホールにて開催される「TOKYO JEWELRY FES ’25 Summer」において、会期2日目と最終日の2日間、 「日本 ジュエリー ベスト ドレッサー賞」受賞者による特別展示企画 を実施いたします。

■ 日本 ジュエリー ベスト ドレッサー賞 特別展示企画

「TOKYO JEWELRY FES’25 Summer」の会期初日である8月1日（金）に「各世代で最も輝いている人」、「宝石の似合う人」を表彰する「第36回 日本 ジュエリー ベスト ドレッサー賞」の表彰式を開催いたします。本イベントでは、受賞者が身につけたジュエリーを展示予定です。

上代価格6,000万円越えのジュエリーなど普段は見ることのできない超高額ジュエリーを8月2日（土）・3日（日）の2日間限定でご覧いただけます。貴重な機会ですのでぜひ会場にお越しいただき、ラグジュアリーなひと時をお過ごしください。

■第36回 日本 ジュエリー ベスト ドレッサー賞 受賞者一覧 ※敬称略

＜ 20代 ＞芳根 京子（俳優）

＜ 30代 ＞仲 里依紗（俳優）

＜ 40代 ＞松本 若菜（俳優）

＜ 50代 ＞藤原 紀香（俳優）

＜ 特別賞 エンターテイナー部門 ＞山田 涼介（歌手/俳優）

＜ 特別賞 ベストパートナー部門 ＞

藤本 美貴（タレント）・庄司 智春（お笑い芸人）

■日本 ジュエリー ベスト ドレッサー賞 特別展示企画 概要

日時：2025年8月2日（土）・3日（日）

会場：TOKYO JEWELRY FES 会場内 特別展示エリア

■来場登録はこちらから ※7月31日（木）までのご登録で入場無料

https://regist.reedexpo.co.jp/expo/TJF/?lg=jp&tp=inv_qr&ec=TJF&em=prforvis2(https://regist.reedexpo.co.jp/expo/TJF/?lg=jp&tp=inv_qr&ec=TJF&em=prforvis2)

■展示会概要

TOKYO JEWELRY FES '25 Summer

会期：2025年8月1日[金]～3日[日] 10:00~18:00（最終日のみ17:00）

会場：東京ビッグサイト 西展示棟３・４ホール

主催：RX Japan 株式会社

HP： https://www.jewelry-fes.jp/tokyo/ja-jp.html

■お問合せ先

RX Japan株式会社TOKYO JEWELRY FES事務局

TEL：048-233-9247／E-mail：jewelryfes.jp@rxglobal.com