¡ÖµíÆý°û¤à¤è¤ê¥³¥ì¿©¤Ù¤Æ¡ª¡×¡£»Ò¤É¤â¤Î¿ÈÄ¹¤ò¿¤Ð¤¹±ÉÍÜÁÇ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅ°Äì²òÀâ¡£¿Æ¤òÇº¤Þ¤¹²ÆµÙ¤ß¤Î¤´¤Ï¤óÌäÂê¤â²ò·è¡ª¿Íµ¤YouTuber¤¢¤³¤Î¡Ø»Ò¤É¤â¤Î¤·¤¢¤ï¤»±ÉÍÜ³Ø¡Ù¤¬£··î18Æü¡Ê¶â¡ËÈ¯Çä
³ô¼°²ñ¼Ò¼çÉØ¤ÎÍ§¼Ò¤Ï¡¢¿Íµ¤YouTuber¤Ç´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡õÅ¬¿©¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤¢¤³¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë½é¤á¤Æ¤Î»Ò¤É¤â¤Î±ÉÍÜËÜ¡Ø»Ò¤É¤â¤Î¤·¤¢¤ï¤»±ÉÍÜ³Ø¡Ù¤ò2025Ç¯£··î18Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚAmazon¡Ûhttps://www.amazon.co.jp/dp/4074616009/(https://www.amazon.co.jp/dp/4074616009/)
¡Ú³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡Ûhttps://books.rakuten.co.jp/rb/18269433/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18269433/)
¡ü¤ï¤¬»Ò¤Î¡Ö¿ÈÄ¹¤¬¿¤Ó¤Ê¤¤¡×¤ÈÇº¤à¿Æ¤¬Â¿¿ô¡ª¿ÈÄ¹¤ò¿¤Ð¤¹¤Î¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤ÏµíÆý¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡©
ËÜ½ñ¤ÎÃø¼Ô¡¦¤¢¤³¤µ¤ó¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¤¢¤³¤Î±ÉÍÜ³Økids¡Ù¤Ë¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Î±ÉÍÜ¤ä¿©»ö¤ËÇº¤à¿Æ¤«¤éÆü¡¹¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÇº¤ß¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¯¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ãæ¤Ç¤âÂ¿¤¤Çº¤ß¤¬¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¿ÈÄ¹¤¬¿¤Ó¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£
¡Ö¿ÈÄ¹¤ò¿¤Ð¤¹¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê±ÉÍÜÁÇ¤Ï¡¢µíÆý¤ËËÉÙ¤Ê¥«¥ë¥·¥¦¥à¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Åü¼Á¡¢¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¡¢°¡±ô¡¢Å´¡¢¥Þ¥°¥Í¥·¥¦¥à¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óD¤È£·¤Ä¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤â¥«¥ë¥·¥¦¥à¤Ï¥Þ¥°¥Í¥·¥¦¥à¤¬¤Ê¤¤¤È¸ú²ÌÅª¤ËÆ¯¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤É¤Á¤é¤«¤Ò¤È¤Ä¤Î±ÉÍÜÁÇ¤À¤±¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¥À¥á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤ä¤ß¤¯¤â¤ËµíÆý¤òÂçÎÌ¤Ë°û¤Þ¤»¤ì¤Ð¿ÈÄ¹¤¬¿¤Ó¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤¢¤³¤µ¤ó¡£
¿Æ¤È¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤Î¤¿¤á¤ËÎÉ¤«¤ì¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢¼Â¤Ï»Ò¤É¤â¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤È¤¢¤³¤µ¤ó¤ÏÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿Æ¸æ¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤Î·ò¤ä¤«¤ÊÀ®Ä¹¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê±ÉÍÜ¤òÀÝ¤é¤»¤¿¤¤¤È´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï½½Ê¬¤¹¤®¤ë¤Û¤ÉÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤â¥ê¥¢¥ë¤Ë£²»ù¤Î»Ò°é¤ÆÃæ¤Ç¤¹¤¬¡¢ËèÆü100ÅÀËþÅÀ¤Î¿©»ö¤¬ÍÑ°Õ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢»ä¤¬²ÈÂ²¤ò¿©»ö¤Ç¼é¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢±ÉÍÜ³Ø¤ÎÃÎ¼±¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡×¡£
¡ü¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤ÎÍ¼¿©¤Þ¤È¤á¿©¤Ù¤ÏNG¡ªÂÎÄ´¤¬°¤¯¤Ê¤ë»Ò¤â
ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤ºPART1¤Ç»Ò¤É¤â¤ÎÂÎ¤È¿´¤ÎÅÚÂæ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤¿¤á¤Î±ÉÍÜ¤ÎÄ¶´ðËÜ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Ë¤ÏÌÜ¤«¤é¥¦¥í¥³¤Î¿·ÃÎ¼±¤â¡ª
¡Ö¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤ÏÍ¼¿©¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¢¤È¤¤¤¦À¼¤ò¤è¤¯Ê¹¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏNG¡££±¿©¤Ç¤Þ¤È¤á¤Æ¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤ò¤È¤Ã¤Æ¤â¾Ã²½¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤º¡¢¾Ã²½µÛ¼ý¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Ê¬¤ÏÂçÄ²¤Ë¼Î¤Æ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢µÕ¤ËÂÎÄ´¤¬°¤¯¤Ê¤ë»Ò¤â¤¤¤ë¤¯¤é¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤Ï£±Æü£³¿©¤ÇÅ¬ÎÌ¤º¤Ä¤È¤Ã¤Æ¡×¤È¤¢¤³¤µ¤ó¡£
Â¾¤Ë¤â¡¢¤³¤ì¤À¤±¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤ÆÍß¤·¤¤»Ò¤É¤â¤Î±ÉÍÜ¤ÎÄ¶´ðËÜ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÄ¶´ðËÜ¤ÎÎã¡Ë
¡¦»Ò¤É¤â¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ーÊäµë¤Ï¤ª²Û»Ò¤¸¤ãÌµÍý¡£¤·¤Ã¤«¤êÃº¿å²½Êª¡ÊÇòÊÆ¤Ê¤É¡Ë¤ò
¡¦°¼Ô¤Ë¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ê»é¼Á¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÀ®Ä¹¤ËÉÔ²Ä·ç
¡¦ÊØÈë¡¦²¼Î¡¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢¤Þ¤º¾®Çþ¡¢ÆýÀ½ÉÊ¡¢º½Åü¤òÈ¾Ê¬¤Ë¸º¤é¤¹
¡¦ÍÈ¤²Êª¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¤¤ÏÉ¬¤ºÌîºÚ¤ò¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¤Æ·ì±Õ¥É¥í¥É¥í¤ò²óÈò
¤µ¤é¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤ËÀäÂÐ¤È¤é¤»¤¿¤¤£·Âç±ÉÍÜÁÇ¤ä¿©»ö¤ÇÀÝ¤ë¤¿¤á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤É¤Î²òÀâ¤â¡£
¡ü¿Æ¤òÇº¤Þ¤¹²ÆµÙ¤ß¤Î¤´¤Ï¤óÌäÂê¤â²ò·è¡ª¤¢¤³¤µ¤ó¹Í°Æ¤Î±ÉÍÜ¤¿¤Ã¤×¤ê¥ì¥·¥Ô11ÉÊ¤¬¥ªー¥ë¥«¥éー¤Ç
¡ÖÉ¬Í×¤Ê±ÉÍÜ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ì¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¬´î¤ó¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤ë¼«Ëý¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ç¤¹¡×¤È¤¢¤³¤µ¤ó¤¬ÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤¹±ÉÍÜ¤¿¤Ã¤×¤ê¥ì¥·¥Ô¤â¤´¾Ò²ð¡£¤Ò¤È»®¤ÇÉ¬Í×¤Ê±ÉÍÜ¤¬¥ªー¥ë¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥Ö¤Ê¥ï¥ó¥×¥ìー¥È¤´¤Ï¤ó¤ä¡¢Æü¡¹¤Î¼çºÚ¡¢ÉûºÚ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥á¥Ë¥åー¤Þ¤Ç¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
ÆÃ¤Ë¤Ò¤È»®¤Ç±ÉÍÜËþÅÀ¤´¤Ï¤ó¤Ï¡¢²ÆµÙ¤ß¤ÎÃë¿©¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡ª
¡üÃø¼Ô¾Ò²ð
´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡õÅ¬¿©¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー
¤¢¤³
Áí¹çÉÂ±¡¤Ç´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¤·¡¢±ÉÍÜ»ØÆ³¤ä¤¬¤ó¼£ÎÅ¡¦¸¦µæ¤Ë·È¤ï¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Þ¥¯¥í¥Ó¥ª¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ë½Ð¹ç¤¤¡¢¥á¥Ë¥åー³«È¯¡¢ÎÁÍý¶µ¼¼¤Ç¤Î»ØÆ³¡¢ÎÁÍýÈÖÁÈÀ©ºî¡¢´ë¶È¹Ö±é¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¡£»º¸å¤ÎÉÔÄ´¤¬¤¤Ã¤«¤±¤ÇÊ¬»Ò±ÉÍÜ³Ø¤ò³Ø¤Ó¡¢¡ÖÊ¬»Ò±ÉÍÜ³Ø¡ß¥Þ¥¯¥í¥Ó¥ª¥Æ¥£¥Ã¥¯¡ß´ðÁÃ±ÉÍÜ³Ø¡ßÎ×¾²±ÉÍÜ³Ø¡×¤È¤¤¤¦ÆÈ¼«¤Î¿©»öË¡¤òÊÔ¤ß½Ð¤·¡¢Å¬¿©¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2 »ù¤ÎÊì¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¤³¤ì¤ò¿©¤Ù¤ì¤Ð¾¡¼ê¤Ë¥¥ì¥¤¤Ë¤Ê¤ë ¡Ö´Å¤¤¤â¤ÎÍß¡×¤¬¾Ã¤¨¤Æ¿ÈÂÎ¤ÎÃæ¤«¤éµ±¤¯¿©»ö½Ñ¡Ù(KADOKAWA)¡¢¡Ø¤ª¤¤¤·¤¯¿©¤Ù¤Æ¡¢ÂÎ¤È¤È¤Î¤¦ ¤Þ¤¤¤Ë¤Á¤Î±ÉÍÜ³Ø¡Ù(¥Ê¥Ä¥á¼Ò)¡£ YouTube ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤¢¤³¤Î±ÉÍÜ³Ø¡×(https://www.youtube.com/@aco_nutrition/featured) ¤ÏÅÐÏ¿¼Ô¿ô26 Ëü¿Í¡¢¡Ö¤¢¤³¤Î±ÉÍÜ³Ø kids¡×(https://www.youtube.com/@kids-ys3ut/featured) ¤Ï 4Ëü¿Í¤òÆÍÇË(2025Ç¯7·î¸½ºß)¡£
¡Ú½ñ»ï¾ðÊó¡Û
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡Ø»Ò¤É¤â¤Î¤·¤¢¤ï¤»±ÉÍÜ³Ø¡Ù
Ãø¼Ô¡§¤¢¤³
Äê²Á¡§1760±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È½·¿¡¦¥Úー¥¸¿ô¡§»ÍÏ»È½¡¦200¥Úー¥¸¡¡
ISBN¡§978-4-07-461600-8
È¯¹Ô¡§¼çÉØ¤ÎÍ§¼Ò
¡ÚAmazon¡Ûhttps://www.amazon.co.jp/dp/4074616009/(https://www.amazon.co.jp/dp/4074616009/)
¡Ú³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡Ûhttps://books.rakuten.co.jp/rb/18269433/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18269433/)
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¥á¥Ç¥£¥¢´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¡Ú¼çÉØ¤ÎÍ§¼Ò¹ÊóÁë¸ý¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒC-¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹ ¹ÊóÀëÅÁÉô
pr¡úc-pub.co.jp¡Ê¡ú¤Ï¡÷¤ËÊÑ´¹¤·¤Æ¤ªÁ÷¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë