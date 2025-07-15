°ËÆ£ãÕ°ì»á¼çºÅ YouTube¥é¥¤¥ÖÈÖÁÈ¡Øweekly gm¡Ù¤Ë¡¢ÉÙ»³¤Î¤ª¼÷»Ê¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡Ö¼÷»Ê¤È¤¤¤¨¤ÐÉÙ»³DAO¡×¤¬½Ð±é
ÉÙ»³¤Î¤ª¼÷»Ê¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡Ö¼÷»Ê¤È¤¤¤¨¤ÐÉÙ»³DAO¡×¤¬2025Ç¯7·î18Æü(¶â) 10»þÊüÁ÷Í½Äê¤Î°ËÆ£ãÕ°ì»á¼çºÅ¡Øweekly gm¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤Þ¤¹¡£
1. ³µÍ×
¡Ö¼÷»Ê¤È¤¤¤¨¤ÐÉÙ»³DAO¡×¤Ï2025Ç¯7·î18Æü¡Ê¶â¡Ë10»þÊüÁ÷Í½Äê¡¢°ËÆ£ãÕ°ì»á¼çºÅ¡Øweekly gm¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤Þ¤¹¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¼÷»Ê¤È¤¤¤¨¤ÐÉÙ»³DAO¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿ÇØ·Ê¤ä¡¢DAO¤Î³èÆ°ÆâÍÆ¡¦¼÷»ÊDAO¤Îº£¸å¤Ë´Ø¤·¤Æ¾Ò²ð¤µ¤»¤ÆÄº¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
1) Æü»þ¡§ 2025Ç¯7·î18Æü¡Ê¶â¡Ë10:00-11:00 (¥¢ー¥«¥¤¥Ö»ëÄ°¤¢¤ê)
2) ¥é¥¤¥ÖÈÖÁÈURL¡§¡¡https://www.youtube.com/@joiito/
3) ¥¿¥¤¥à¥Æー¥Ö¥ë (Í½Äê¡Ë
¡¡10:00 ¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®³«»Ï
¡¡10:00-10:20 Comugi¤µ¤ó¤Ë¤è¤ëweekly roundup
¡¡10:20-10:40 ¼÷»Ê¤È¤¤¤¨¤ÐÉÙ»³DAO³µÍ×ÀâÌÀ
¡¡10:40-11:00 ¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó
¡¡11:00 ¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®½ªÎ»
4) ÅöÆü¤ÎÆâÍÆ (Í½Äê)
¡¦¡Ö¼÷»Ê¤È¤¤¤¨¤ÐÉÙ»³DAO¡×¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿ÇØ·Ê
¡¦DAO¤Î³èÆ°ÆâÍÆ
¡¦DAO¤Îº£¸å¤Ë´Ø¤·¤Æ
5) ½Ð±é¼Ô¡ÊÍ½Äê¡Ë
¡¦°ËÆ£ ãÕ°ì¤µ¤ó
¡¦comugi¤µ¤ó
¡¦À¾Â¼¿¿Î¤»Ò¤µ¤ó
¡¦Ëö¼¡¾ÍÂÀÏº ¼÷»Ê¤È¤¤¤¨¤ÐÉÙ»³DAO±¿±Ä Web3 Times¹çÆ±²ñ¼Ò ÂåÉ½¼Ò°÷
2. weekly gm¤È¤Ï
¡Öweekly gm¡×¤È¤Ï¡¢°ËÆ£ãÕ°ì»á¤¬Ëè½µ¶âÍËÆü¤ËÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ëYouTube¥é¥¤¥ÖÈÖÁÈ¤Ç¤¹¡£Web3¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëºÇ¿·¥Ë¥åー¥¹¤ä¡¢Web3¤Ë´Ø¤ï¤ëÀìÌç²È¤ä¥²¥¹¥È¤È¤ÎÂÐÏÃ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ºÇ¿·Æ°¸þ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Web3¤Î³µÇ°¤òÆü¾ïÀ¸³è¤ä»Å»ö¤Ø¤Î¼ÂÁ©Åª¤Ê±þÍÑ¤È·ë¤Ó¤Ä¤±¡¢»²²Ã¼Ô¤¬°ì½ï¤ËÃµµá¤·³Ø¤Ù¤ë¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëURL¡§¡¡https://www.youtube.com/@joiito/
3. °ËÆ£ãÕ°ì»á¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¥ã¥Ô¥¿¥ê¥¹¥È¡¢µ¯¶È²È¡¢ºî²È¡¢³Ø¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¼ç¤Ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎÎÑÍý¤È¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤Î²ÝÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡£ÀéÍÕ¹©¶ÈÂç³Ø³ØÄ¹¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¬¥ìー¥¸¤Î¥Áー¥Õ¥¢ー¥¥Æ¥¯¥È¡¦¶¦Æ±ÁÏ¶È¼Ô¡¦¼èÄùÌò¡¢Ê£¿ô¤ÎÈó±ÄÍøÃÄÂÎ¡¢Ì±´Ö´ë¶È¤Î¼èÄùÌò¡£¥Ç¥¸¥¿¥ëÄ£¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ò²ñ¿ä¿Ê²ñµÄ¡×¿ä¿Ê°Ñ°÷¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¡ÖWeb3.0¡¦¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¸ø¶¦ºâÅù¹½ÃÛ¼Â¾Ú»ö¶È¡×¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êー¥Üー¥É°Ñ°÷¤òÌ³¤á¤ë¤Û¤«¡¢Â¿¿ô¤Î´ë¶È¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤òÌ³¤á¤ë¡£¼ç¤Ê¶áÃø¡ØAI Driven AI¤Ç¿¼²½¤¹¤ë¿ÍÎà¤ÎÆ¯¤Êý¡Ù(SB¿·½ñ)¡¢¡Ø¡ÊÁýÊäÈÇ¡Ë¶µÍÜ¤È¤·¤Æ¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー AI¡¢²¾ÁÛÄÌ²ß¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼ÒÊ¸¸Ë¡Ë¤ÎÂ¾¡¢·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø¤Ç¤ÎÇî»ÎÏÀÊ¸¤ò´ð¤Ë½ñÀÒ¡ÖÊÑ³×ÏÀ¡×¼¹É®Ãæ¡£
4. ¼÷»Ê¤È¤¤¤¨¤ÐÉÙ»³DAO¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2024Ç¯10·î¡¢ÉÙ»³¸©¤ÈWeb3 Times¹çÆ±²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæÌî¶è¡¢ÂåÉ½¼Ò°÷¡§Ëö¼¡¾ÍÂÀÏº¡¢°Ê²¼Web3 Times¡Ë¤¬¡¢ÃÏ°è²ÝÂê¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ç²ò·è¤¹¤ëDigi-PoC TOYAMA¼Â¾Ú¼Â¸³¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¼÷»Ê¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÉÙ»³¡×¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¼èÁÈ¤ß¤ÎÎØ¤ò³È¤²¡¢´Ø·¸¿Í¸ý¤òÁÏ½Ð¡¦³ÈÂç¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÀßÎ©¤·¤¿¡¢¼«Î§Ê¬»¶·¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç¤¹¡£
265¿Í(2025Ç¯7·î15Æü»þÅÀ)¤Î»²²Ã¥á¥ó¥Ðー¤È¶¦¤Ë¡¢ÉÙ»³¤Î¼÷»Ê¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡¢ÍÍ¡¹¤Ê³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦±¿±Ä¡§ Web3 Times¹çÆ±²ñ¼Ò
¡¦ÀßÎ©»þ´ü¡§ 2024Ç¯10·î10Æü(ÌÚ)
¡¦ ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Äー¥ë¡§ Discord (¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥¢¥×¥ê)
¡¦¥á¥ó¥Ðー¡§ 265Ì¾ (2025Ç¯7·î15Æü»þÅÀ)
¡¦³èÆ°ÆâÍÆ¡§¡Ö¼÷»Ê¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÉÙ»³¡×¤Î¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¤Î´ë²è¡¦¸òÎ®Åù
¡¦¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§ https://x.com/SushiToyama_dao
¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ø¤Î»²²Ã¿½ÀÁ¤Ï²¼µ¥Õ¥©ー¥à¤ÎURL¤â¤·¤¯¤ÏQR¥³ー¥É¤è¤ê
¡¡¤´±þÊçÄº¤±¤Þ¤¹¡£»²²ÃÈñ¤ÏÌµÎÁ¤Ç¤¹¡£
(»²²Ã¿½ÀÁ¥Õ¥©ー¥à¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é)
URL: https://forms.gle/GkqjNBANJriCV4WeA
QR¥³ー¥É:
¡¦DAO¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹µ»ö¤ò¤´»²¾È´ê¤¤¤Þ¤¹¡£
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000017.000132521.html
5. Web3 Times¹çÆ±²ñ¼Ò¤Î³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§Web3 Times¹çÆ±²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§¢©164-0013 ÅìµþÅÔÃæÌî¶èÌïÀ¸Ä®£´ÃúÌÜ£²£¶ÈÖ£´¹æ
ÂåÉ½¼Ô¡§Ëö¼¡¾ÍÂÀÏº
ÀßÎ©¡§2022Ç¯12·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¼«¼£ÂÎ¤ä´ë¶ÈÍÍ¸þ¤±¤ÎÃÏÊýÁÏÀ¸¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î¹½ÃÛ¡¦»Ù±ç¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´Ø·¸¿Í¸ý¤òÁÏ½Ð¤·¡¢ÃÏ°è¤Ø¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://businessman0709.com/
6. ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
Web3 Times¹çÆ±²ñ¼Ò Ã´Åö:Ëö¼¡
E-mail: info@web3times.co.jp