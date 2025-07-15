¡ÚOWNDAYS¡Ã¥ª¥ó¥Çー¥º¡ÛÈÎÇäËç¿ô¤¬Îß·×50ËüËçÆÍÇË¤ÇÈ¿¶Á³ÈÂç¡ª±ó¶áÎ¾ÍÑ¥ì¥ó¥º0±ß¥µー¥Ó¥¹¤¬¹¥É¾¼Â»ÜÃæ¡£²Æ¤Î¥µ¥ó¥°¥é¥¹¼ûÍ×¤Ë±þ¤¨¡¢±ó¶áÀ¤Âå¤Î¡È²÷Å¬¤Ê»ë³¦¡É¤òÄó°Æ
¥á¥¬¥Í¡¦¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ÎÀ½Â¤ÈÎÇä¤ò¼ê³Ý¤±¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥ó¥Çー¥º¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§³¤»³¾æ»Ê¡Ë¤Ï¡¢2024Ç¯11·î¤è¤ê¡Ö±ó¶áÎ¾ÍÑ¥ì¥ó¥º0±ß¥µー¥Ó¥¹¡Ê¢¨1¡Ë¡×¤ò³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Îß¿Ê¥ì¥ó¥ºÁ´ÂÎ¤ÎÈÎÇäËç¿ô¤¬Áý²Ã¤·¡¢Îß·×¤Ç50ËüËç¤òµÏ¿¡Ê¢¨2¡Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¾¾ÅÄÎ¶Ê¿¤µ¤ó¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¿·¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤ò¸ø³«¤·¡¢±ó¶áÀ¤Âå¤Ø¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±ó¶áÎ¾ÍÑ¥ì¥ó¥ºÄÉ²ÃÎÁ¶â0±ß¾ÜºÙ¥Úー¥¸¡§
https://www.owndays.com/jp/ja/news/progressive-guide(https://www.owndays.com/jp/ja/news/progressive-guide)
¢¨1²÷Å¬¤Ë¤´»ÈÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥ì¥ó¥º¤ò¤´Äó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÅÙ¿ô¤äÁªÂò¤¹¤ë¥ì¥ó¥º¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÄÉ²ÃÎÁ¶â0±ß¤Ç¤ÎºîÀ®¤¬Æñ¤·¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢¤ªµ¤·Ú¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Þ¤Ç¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£
¢¨2 2024Ç¯11·î1Æü～2025Ç¯7·î13Æü¤Î´ü´Ö¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢¡Ö±ó¶áÎ¾ÍÑ¥ì¥ó¥º¡×¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à±ó¶áÎ¾ÍÑ¥ì¥ó¥º¡×¡Ö¥«¥¹¥¿¥à±ó¶áÎ¾ÍÑ¥ì¥ó¥º¡×¤Î3¼ï¤ÎÇä¾å¼ÂÀÓ¤Ë¡¢³Æ¼ï¥«¥éー¥ì¥ó¥º¤Ê¤É¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Çä¾å¤ò´Þ¤á¤¿¿ôÃÍ¡£
±ó¶áÎ¾ÍÑ0±ß¿·¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¡¥â¥Ç¥ë¡§¾¾ÅÄÎ¶Ê¿
¡ÖÏ·¤±¤Æ¸«¤¨¤½¤¦¤Ê¥¤¥áー¥¸¡×¤«¤é¡Ö²Æ¤Î¤ª¤·¤ã¤ì¥¢¥¤¥Æ¥à¡×¤Ø¡£40Âå¤Î»Ù»ý¤¬³ÈÂç¤¹¤ë¡È±ó¶áÎ¾ÍÑ¥ì¥ó¥º0±ß¥µー¥Ó¥¹¡É¤ËÃíÌÜ
OWNDAYS¤Ç¤Ï2024Ç¯11·î1Æü¤è¤ê±ó¶áÎ¾ÍÑ¥ì¥ó¥º0±ß¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤·¡¢¤¹¤Ç¤ËÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤´¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢ÈÎÇäËç¿ô¤¬Îß·×50ËüËçÆÍÇË¡Ê¢¨2¡Ë¤ÈÂç¤¤¯¿Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö±ó¶áÎ¾ÍÑ¥á¥¬¥ÍÄ´ºº¡×¡Ê¢¨3¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢40Âå¤Î±ó¶áÎ¾ÍÑ¥á¥¬¥Í¤ÎÊÝÍÎ¨¤ÏÌó18¡ó¤ËÎ±¤Þ¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Ìó68¡ó¤¬¡Ö±ó¶áÎ¾ÍÑ¥á¥¬¥Í¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤òÏ·¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¤È´¶¤¸¤ë¡×¤È²óÅú¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÏ·¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¥¤¥áー¥¸¤«¤é¹ØÆþ¤ò¤¿¤á¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÁØ¤Î¼ûÍ×¤òÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢¾¾ÅÄÎ¶Ê¿¤µ¤ó¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÅ¸³«¡£¡Ö±ó¶áÎ¾ÍÑ¡á±ó¤¯¤â¶á¤¯¤â¸«¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò»ë³ÐÅª¤ËÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£±ó¤¯¤Ë¤¤¤ë¾¾ÅÄ¤µ¤ó¤È¶á¤¯¤Ë¤¤¤ë¾¾ÅÄ¤µ¤ó¤òÂÐÈæÅª¤ËÇÛÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢±ó¶á¤Îµ¡Ç½¤òÄ¾´¶Åª¤ËÅÁ¤¨¤ë¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾¾ÅÄ¤µ¤ó¤Î»£±ÆÉ÷·Ê¤ò¼ý¤á¤¿¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢²Æ¤Î³°½Ð¤ä¥ì¥¸¥ãー¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤ì¤«¤é¤Îµ¨Àá¤Ë¤Ï¡¢±ó¶áÎ¾ÍÑ¥ì¥ó¥º¤Ë¥«¥éー¥ì¥ó¥º¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤È¤·¤Æ¤â»ÈÍÑ²ÄÇ½¡£1ËÜ¤Ç¡È¸«¤ä¤¹¤µ¡É¤È¡È¤ª¤·¤ã¤ì¡É¤òÎ¾Î©¤·¡¢±ó¶áÀ¤Âå¤Î¿·¤·¤¤ÄêÈÖ¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥ìー¥à¡§AU2116N-4A C3
¾¾ÅÄÎ¶Ê¿¤µ¤óÃåÍÑ¥â¥Ç¥ë
¥Õ¥ìー¥à¡§AU2116N-4A
¥«¥éー¡§C3 ¥Ö¥é¥¦¥ó
¶â³Û¡§\13,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¾¦ÉÊURL¡§https(https://www.owndays.com/jp/ja/products/AU2116N-4A?sku=8269)://www.owndays.com/jp/ja/products/AU2116N-4A?sku=8269(https://www.owndays.com/jp/ja/products/AU2116N-4A?sku=8269)
¥á¥¤¥¥ó¥°[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=7h3ss7Y2eFg ]
OWNDAYS ±ó¶áÎ¾ÍÑ0±ß¡Ã¤¤¤¤´é¤Ë¤Ê¤í¤¦¡£ BEHIND THE SCENE ¡Ú¾¾ÅÄÎ¶Ê¿¡Û
±ó¶áÎ¾ÍÑ¥ì¥ó¥ºÆþ¤ê¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤¬¡¢²Æ¤Î³°½Ð¤ò¤ª¤·¤ã¤ì¤Ë²÷Å¬¤Ë³Ú¤·¤à¿·¤·¤¤ÁªÂò»è
¶¯¤¤Æüº¹¤·¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë²Æ¤Î³°½Ð¡£¤ª¤·¤ã¤ì¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é»ë³¦¤Î²÷Å¬¤µ¤âÂÅ¶¨¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤ò³ð¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢±ó¶áÎ¾ÍÑ¥ì¥ó¥ºÆþ¤ê¤Î¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Ç¤¹¡£¡Ö¸«¤¨¤Ë¤¯¤µ¡×¤È¡Ö¤Þ¤Ö¤·¤µ¡×¡¢¤É¤Á¤é¤â¥«¥Ðー¤¹¤ë¤³¤Î1ËÜ¤Ï¡¢Âç¿Í¤Î²Æ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¿·ÄêÈÖ¡£¥«¥éー¥ì¥ó¥º¤ÈÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Õ¥ìー¥à¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Í»¹ç¤·¡¢¥ª¥ó¤Ç¤â¥ª¥Õ¤Ç¤â»È¤¨¤ë¡È»ë³¦¤È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡É¤ÎÎ¾Î©¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¤ª¤¹¤¹¤á¥Õ¥ìー¥à¡ä
ÀöÎý´¶¤Î¤¢¤ë¥³¥ó¥Ó¥Õ¥ìー¥à¤Ë¥°¥êー¥ó¤ò¸ú¤«¤»¤Æ¡¢ÅÔ²ñÅª¤ÊÈ´¤±´¶¤ò¥×¥é¥¹
¥Õ¥ìー¥à¡§AU2116N-4A C3¡Ü¥ì¥ó¥º¡§Green-03
¥Õ¥ìー¥à¡§AU2116N-4A C3
¥ì¥ó¥º¡§Green-03
¾¦ÉÊURL¡§https://www.owndays.com/jp/ja/products/AU2116N-4A?sku=8269
¥Ü¥ê¥åー¥à¤Î¤¢¤ë¥Õ¥ìー¥à¤Ë¥Ó¥¿¥ß¥ó¥«¥éー¤òº¹¤·¤Æ¡¢²Æ¤Î¼çÌò¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Ë
¥Õ¥ìー¥à¡§GB1042B-4A C3¥ì¥ó¥º¡§Orange-02
¥Õ¥ìー¥à¡§GB1042B-4A C3
¥ì¥ó¥º¡§Orange-02
¾¦ÉÊURL¡§https://www.owndays.com/jp/ja/products/GB1042B-4A?sku=8284
Â¸ºß´¶¤Î¤¢¤ë¥é¥¦¥ó¥É¥Õ¥ìー¥à¤Ë¥¤¥¨¥íー¥ì¥ó¥º¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÌÀ¤ë¤¯¥Ý¥Ã¥×¤Ê²Æ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë
¥Õ¥ìー¥à¡§GB2044B-4A C3¥ì¥ó¥º¡§CL-Yellow
¥Õ¥ìー¥à¡§GB2044B-4A C3
¥ì¥ó¥º¡§CL-Yellow
¾¦ÉÊURL¡§https://www.owndays.com/jp/ja/products/GB2044B-4A?sku=8287
¥·¥ãー¥×¤Ê¥¯¥ê¥¢¥Õ¥ìー¥à¤Ë¥°¥ìー¥ì¥ó¥º¤Ç¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥¯ー¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë
¥Õ¥ìー¥à¡§JD1049X-5S C2¥ì¥ó¥º¡§MG-Gray
¥Õ¥ìー¥à¡§JD1049X-5S C2
¥ì¥ó¥º¡§MG-Gray
¾¦ÉÊURL¡§https://www.owndays.com/jp/ja/products/JD1049X-5S?sku=8326
Â¿¤¯¤ÎÊý¤¬µ¤·Ú¤Ë¡É±ó¶á¥Ç¥Ó¥åー¡É¡¢±ó¶áÎ¾ÍÑ¥ì¥ó¥º¤ÎÄÉ²ÃÎÁ¶â0±ß
±ó¶áÎ¾ÍÑ¥ì¥ó¥º¤Ï¡¢¥ì¥ó¥º¤Î¾å¤«¤é²¼¤Ë¤«¤±¤Æ¶ÌÜ¤Î¤Ê¤¤Àß·×¤ÇÅÙ¿ô¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±ÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¯±ó¡¦Ãæ¡¦¶á¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÊØÍø¤Ê¥ì¥ó¥º¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¡¢2024Ç¯10·î¤Ë20～69ºÐ¤ÎÃË½÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¡Ö±ó¶áÎ¾ÍÑ¥á¥¬¥ÍÄ´ºº¡×¡Ê¢¨3¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢40Âå¤ÎÌó7³ä¤¬¡Ö¼«Ê¬¤ÏÏ·´ã¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢40Âå¤Î±ó¶áÎ¾ÍÑ¥á¥¬¥Í¤ÎÊÝÍÎ¨¤Ï¡¢¤ï¤º¤«Ìó18%¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢OWNDAYS¤Ï2024Ç¯11·î1Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤éÁ´¹ñ¤ÎOWNDAYSÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ¡¢±ó¶áÎ¾ÍÑ¥ì¥ó¥º¤ÎÄÉ²ÃÎÁ¶â¤ò0±ß¤Ø¤È²Á³Ê²þÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£OWNDAYS¤Ï¡¢±ó¶áÎ¾ÍÑ¥á¥¬¥Í¤ËÂÐ¤·¤ÆÄñ¹³´¶¤ä²Á³Ê¤¬¹â¤¤¤«¤éÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤â°ìÄê¿ô¤¤¤ë¤¿¤á¡¢±ó¶áÎ¾ÍÑ¥ì¥ó¥º¤ò¤ªµá¤á¤ä¤¹¤¯¤·¡¢¹ØÆþ¥Ïー¥É¥ë¤ò²¼¤²¤ë¤³¤È¤Ç±ó¶á¥Ç¥Ó¥åー¤ò¸å²¡¤·¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±ó¶áÎ¾ÍÑ¥á¥¬¥Í¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÀ¸³è¤ò¤è¤êË¤«¤Ë¤·¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊËèÆü¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤ÆÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¥Úー¥¸¡§
https://www.owndays.com/jp/ja/news/progressive-guide
¡Ú±ó¶áÎ¾ÍÑ¥á¥¬¥ÍÄ´ºº¡Û¡Ê¢¨3¡Ë
Ä´ºº¼çÂÎ¡§¥Í¥ª¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°
Ä´ººÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
Ä´ººÂÐ¾Ý¼Ô¡§Á´¹ñ¡¦20～69ºÐ¡¦ÃË½÷¡¡¢¨±ó¶áÎ¾ÍÑ¥á¥¬¥Í¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤òÂÐ¾Ý
Ä´ºº´ü´Ö¡§2024Ç¯10·î29Æü～2024Ç¯10·î30Æü
ÂÐ¾Ý¡§Í¸ú²óÅú¿ô600¿Í¡¡
OWNDAYS¡Ê¥ª¥ó¥Çー¥º¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
OWN¡Æyour¡ÇDAYS
OWNDAYS¤Ï¡¢ÆüËÜ¡¢¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¡¢ÂæÏÑ¤Ê¤ÉÁ´À¤³¦ 13 ¥«¹ñ¡¦ÃÏ°è¤ÇÌó600Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¤¥¦¥§¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡£¤¿¤À¸«¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤½¤ÎÀè¤Î¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¸³è¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆü¡¹¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¥á¥¬¥Í¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»Ö¤ò»ý¤Á¡¢ÆüËÜ¤«¤éÀ¤³¦¤Ø¿·¤·¤¤¼ûÍ×¤Î³«Âó¤È¤è¤êÎÉ¤¤¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
https://www.owndays.com/jp/ja
¾¦ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
OWNDAYS¤ªµÒÍÍÁë¸ý¡§
TEL¡¡0120-900-298
OWNDAYS ¥á¥¬¥Í
https://www.owndays.com/jp/ja/eyeglasses
OWNDAYS ¥µ¥ó¥°¥é¥¹
https://www.owndays.com/jp/ja/sunglasses
OWNDAYS¥³¥ó¥¿¥¯¥È
https://www.owndays.com/jp/ja/contact-lenses