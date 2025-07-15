¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹¡¢ÆüËÜ½é³«ºÅ¤Î°åÎÅ¡¦¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¹ñºÝ¸«ËÜ»Ô¡ÖJapan Health¡×¤Ë½ÐÅ¸¡Ö°åÎÅ¸½¾ì¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥é¥ó¥Á¥ç¥ó¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ
³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¥¸¥ã¥¹¥Ñー¡¦¥¢¥¹¥¨¥é¥¹¡¦¥¦¥§¥¹¥Æ¥ê¥ó¥¯¡¢°Ê²¼¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯6·î25Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é27Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤Ç¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¥¹Âçºå¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡¢ÆüËÜ½é³«ºÅ¤Î°åÎÅ¡¦¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¹ñºÝ¸«ËÜ»Ô¡ÖJapan Health¡×¤Ë½ÐÅ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£½ÐÅ¸¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ³«ºÅ¤·¤¿¥é¥ó¥Á¥ç¥ó¥»¥ß¥Êー¡Ö°åÎÅ¸½¾ì¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¡§°åÎÅµ¡´Ø¤È¥Ûー¥à¥±¥¢¤Î»ëÅÀ¤«¤é¡×¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ°è°åÎÅ¤äºßÂð¥±¥¢¡¢ºÒ³²»þ°åÎÅ»Ù±ç¤Î»ëÅÀ¤«¤é¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê°åÎÅ¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂ¿³ÑÅª¤ÊµÄÏÀ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹¶¦ºÅ¥é¥ó¥Á¥ç¥ó¥»¥ß¥Êー¡Û
¡Ö°åÎÅ¸½¾ì¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¡§°åÎÅµ¡´Ø¤È¥Ûー¥à¥±¥¢¤Î»ëÅÀ¤«¤é¡×
2025Ç¯6·î26Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹¤ÏJapan Health²ñ¾ìÆâ¤Î¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹²ñ¾ì¤Ë¤Æ¡¢¥é¥ó¥Á¥ç¥ó¥»¥ß¥Êー¡Ö°åÎÅ¸½¾ì¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¡§°åÎÅµ¡´Ø¤È¥Ûー¥à¥±¥¢¤Î»ëÅÀ¤«¤é¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½¾ì¤Î»ëÅÀ¤«¤é¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê°åÎÅ¤Î¼Â¸½¤ò¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢3Ì¾¤Î°å»Õ¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡¢ºßÂð°åÎÅ¡¢°åÎÅÅª¥±¥¢»ùºÒ³²»Ù±ç¤È¤¤¤¦Â¿ÍÍ¤ÊÀÚ¤ê¸ý¤Ç¡¢²ÝÂê¤È¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¶¦Í¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥»¥ß¥ÊーËÁÆ¬¤Ç¤Ï¡¢Æ±¼Ò¥×¥ì¥·¥¸¥ç¥ó¥À¥¤¥¢¥°¥Î¥·¥¹»ö¶ÈÉôMR¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤Î±ü½©¤È¡¢¥¹¥êー¥×¡õ¥ì¥¹¥Ô¥é¥È¥êー¥±¥¢»ö¶ÈÉôÄ¹¤Î°ÂÉô¤¬¿Ê¹Ô¤òÌ³¤á¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹¤¬ÌÜ»Ø¤¹¡ÖBetter care for more people¡×¡Ê ¤è¤ê¤è¤¤¥±¥¢¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ø¡Ë¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢ËÜ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¼ñ»Ý¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã Âè£±Éô ¡ä
¡Ö¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤«¤é»Ï¤á¤ë»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê°åÎÅ¤Å¤¯¤ê ～¥Ø¥ê¥¦¥à¥Õ¥êーMRIÆ³Æþ¤Î¸½¾ì¤«¤é～¡×
ÅÐÃÅ¼Ô¡§²Ã¸Å¿ÍºÀèÀ¸¡Ê¤¢¤¤¤Á·ò¹¯¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯ Íý»öÄ¹¡Ë
²Ã¸ÅÀèÀ¸¤Ï¡¢¿Í¸ýÌó6Ëü¿Í¤Î°¦ÃÎ¸©ÄÅÅç»Ô¤Ç·ò¿Ç¡¦ÊÝ¸±¿ÇÎÅ¤ò¹Ô¤¦ÃÏ°èÌ©Ãå·¿¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¡¢´Ä¶¡¦°åÎÅ¤ÎÎ¾ÌÌ¤Ç»ýÂ³²ÄÇ½À¤ò°Õ¼±¤·¤¿°åÎÅµ¡´ïÆ³Æþ¤Î¼ÂÁ©Îã¤È¤·¤Æ¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹À½¤Î¥Ø¥ê¥¦¥à¥Õ¥êーMRI¡ÖMR 5300¡×¤ÎÆ³Æþ»öÎã¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÄÌ¾ïÌó1,500¥ê¥Ã¥È¥ëÉ¬Í×¤Ê±ÕÂÎ¥Ø¥ê¥¦¥à¤ò¤ï¤º¤«7¥ê¥Ã¥È¥ë¤ËÍÞ¤¨¤ëBlueSeal¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤Îµ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¡¢´Ä¶Éé²Ù¤òÄã¸º¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼«Á³ºÒ³²»þ¤Ç¤âµ¡´ï¤òÊÝÁ´¤·¤ä¤¹¤¯¡¢°åÎÅ·ÑÂ³À¤¬³ÎÊÝ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤«¤é¡¢ºÒ³²ÂÐºö¤Î´ÑÅÀ¤Ç¤âÂç¤¤Ê°ÕµÁ¤ò¤â¤ÄÁªÄê¤Ç¤¢¤ë¤È¸ì¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢²èÁü¿ÇÃÇ¤ò´ðÅÀ¤È¤·¤¿Â¾±¡¤È¤ÎÏ¢·È¥¹¥ー¥à¤Î¹½ÃÛ¤ä¡¢·ò¿Ç¤«¤é¤ÎÀºÌ©¸¡ººÍ¶Æ³¤Ë¤è¤ë°åÎÅ»ñ¸»¤Î¸úÎ¨±¿ÍÑ¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÀ¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢ÃÏ°è°åÎÅ¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ø¥ê¥¦¥à¥Õ¥êーMRI¤Ë¤è¤ë¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê±¿±Ä¤Î¥Ò¥ó¥È¤¬Äó¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã Âè£²Éô¡ä
¡ÖÀ¤³¦¤ÈÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë°åÎÅÅª¥±¥¢»ù¤Î¾õ¶·¤È¾®»ù°åÎÅ¤Î¿ÊÊâ- ¾®»ù¤ÎºßÂð¿Í¹©¸ÆÎÅË¡¤Î¸½¾õ¤È²ÝÂê¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤·¤Æ¡×
¡ÖÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë°åÎÅÅª¥±¥¢»ù¤Ø¤ÎºßÂð¥±¥¢¡×
ÅÐÃÅ¼Ô¡§Á°ÅÄ¹ÀÍøÀèÀ¸¡Ê°åÎÅË¡¿ÍºâÃÄ¤Ï¤ë¤¿¤«²ñ Íý»öÄ¹¡Ë
Â³¤¯Âè2Éô¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ°åÎÅÅª¥±¥¢»ù¤¬Ç¯¡¹Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Åý·×¥Çー¥¿¤ò´ð¤Ë¡¢ºßÂð¥±¥¢¤Î¸½¾õ¤ÈË¡À°È÷¤Î½ÅÍ×À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ö±é¤·¤Þ¤·¤¿¡£°åÎÅÅª¥±¥¢»ù¤È¤Ï¡¢¿Í¹©¸ÆµÛ´ï¤ä·Ð´É±ÉÍÜ¤Ê¤É¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê°åÎÅÅª»Ù±ç¤¬É¬Í×¤Ê»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤ò»Ø¤·¡¢¤½¤Î¿ô¤Ï2008Ç¯Èæ¤Ç2ÇÜ¡¢¿Í¹©¸ÆµÛ´ï»ÈÍÑ»ù¤Ï12ÇÜ¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤ÎÃæ¤Ç¡¢NICU¡Ê¿·À¸»ù½¸Ãæ¼£ÎÅ¼¼¡Ë¤ÎÉÂ¾²ÍøÍÑÎ¨¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ëÉÂ¾²ÉÔÂ¤òÌäÂê»ë¡¢ºßÂð¥±¥¢¤ÎÉ¬Í×À¤òÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£2021Ç¯¤ËÀ©Äê¤µ¤ì¤¿¡Ö°åÎÅÅª¥±¥¢»ù»Ù±çË¡¡×¤Ï¡¢¾®»ù°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¹ñ¤«¤é¤ÎÂç¤¤Ê»Ù±ç¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ç¤¢¤ë¤È¶¯Ä´¡£¹Ö±é¤Ç¤Ï¡¢À©ÅÙÌÌ¤Ë²Ã¤¨¡¢ºßÂð°åÎÅ¤Î¸½¾ì¤Çµá¤á¤é¤ì¤ë¥Áー¥à¥±¥¢¤ä²ÈÂ²»Ù±ç¤Î¼ÂºÝ¡¢¤µ¤é¤Ë¹ñºÝÅª¤Ë¸«¤¿°åÎÅÅª¥±¥¢»ù»Ù±ç¤ÎÀè¿Ê»öÎã¤Ê¤É¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢À©ÅÙ¤È¼ÂÁ©¤ÎÎ¾ÎØ¤Ç»ýÂ³²ÄÇ½À¤ò¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤ª»Ò¤µ¤ó¤ÎÊë¤é¤·¤ÈÀ®°é¤Î´íµ¡¤ò»Ù¤¨¤ëºÒ³²¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹ ～¸ÆµÛ¤òÃæ¿´¤Ë～¡×
ÅÐÃÅ¼Ô¡§¸ÍÃ«¹äÀèÀ¸¡Ê¤¢¤ª¤¾¤é¿ÇÎÅ½ê¤¦¤¨¤Î ±¡Ä¹¡Ë
ºÇ¸å¤Ë¡¢¸ÍÃ«ÀèÀ¸¤Ï¡¢ºÒ³²»þ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿Í¹©¸ÆµÛ´ï¤ä»ÀÁÇÎÅË¡¤¬É¬Í×¤Ê°åÎÅÅª¥±¥¢»ù¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¸½¼Â¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¡¢ÃÏ°èÁ´ÂÎ¤Ç»Ù¤¨¤ëºÒ³²»Ù±çÂÎÀ©¤ÎÉ¬Í×À¤òÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Îã¤¨¤ÐÅÅ¸»ÁÓ¼º¤ÏÀ¸Ì¿¤Î´íµ¡¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤äÈ¯ÅÅµ¡¡¢°åÎÅµ¡´ï¤Î´ÉÍý¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÄÊÌÂÐ±þ¤Î¸Â³¦¤òÄ¶¤¨¡¢ÃÏ°èÃ±°Ì¤Ç¡Ö°åÎÅ·¿ÈòÆñ½ê¡×¤ä¡ÖºÒ³²»þ°åÎÅ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡×¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤¬µÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢°åÎÅ¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¡¢¾ðÊó¶¦Í¤Î»ÅÁÈ¤ß¡¢¹ÔÀ¯¤È¤ÎÏ¢·ÈÀß·×¤Ê¤É¡¢Â¿¿¦¼ï¤¬Ê¿»þ¤«¤é¶¨Æ¯¤¹¤ëÉ¬Í×À¤â¶¯Ä´¤µ¤ì¡¢ºÒ³²¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¤ÈºÒ³²¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¤Î¿·¤¿¤Ê·Á¤¬Äó¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢°åÎÅ¸½¾ì¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë´Ä¶¡¦¼Ò²ñÅª²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¸½¾ì¤Ç¤ÎÃÎ¸«¤Èµ»½Ñ¤ÎÍ»¹ç¤¬²Ì¤¿¤¹Ìò³ä¤ÎÂç¤¤µ¤¬²þ¤á¤Æ¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹¤Ïº£¸å¤â¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê°åÎÅ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤¹¤Ù¤¯¡¢¸½¾ì¤È¤È¤â¤ËÊâ¤à¼è¤êÁÈ¤ß¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥»¥ß¥Êー¡Û ¡Ö¿ÍºàÉÔÂ¤òÊä¤¦³×¿·Åªµ»½Ñ¡×
Æ±Æü¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¿ÍºàÉÔÂ¤òÊä¤¦³×¿·Åªµ»½Ñ¡×¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤¿¥»¥ß¥Êー¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢´±¡¦Ì±¡¦³Ø¡¦³¤³°°åÎÅµ¡´Ø¤«¤éÂ¿ÍÍ¤ÊÅÐÃÅ¼Ô¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥óÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Î¥¸¥ã¥¹¥Ñー¡¦¥¢¥¹¥¨¥é¥¹¡¦¥¦¥§¥¹¥Æ¥ê¥ó¥¯¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê °åÎÅµ»´Æ¤ÎÄÉ°æÀµ¿¼»á¡¢´Ú¹ñSamsung Medical Centre¤ÎCIO Son Meong Hi»á¤Ê¤É¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢¥Ø¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥¯¤Î¸½¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¿ÍºàÉÔÂ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ä¡¢ÀèÃ¼µ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤Î»öÎã¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹¤«¤é¤Ï¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë±ó³Ö½¸Ãæ¼£ÎÅ´ÉÍý¡ÊeICU¡Ë¤äAI¤òÍÑ¤¤¤¿¿ÇÃÇ¥ïー¥¯¥Õ¥íーºÇÅ¬²½¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢¿ÍºàÉÔÂ¤È¤¤¤¦µÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¹ñ¤äÀ©ÅÙ¤ÎÏÈ¤ò±Û¤¨¤¿Â¿³ÑÅª¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤ÎÉ¬Í×À¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿ÉÂ±¡¤Ë¤ª¤±¤ëROI¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤Î²þÁ±¤ò¹Ô¤¤¡¢¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥³¥¹¥È¤òºï¸º¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤Æ²èÁü¿ÇÃÇ¤ÎÀºÅÙ¤äÂ®ÅÙ¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤ëSmartSpeed¤¬Îã¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢À©ÅÙÀß·×¡¦Ì±´Öµ»½Ñ¡¦¶µ°é¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ë»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê°åÎÅ¿Íºà³ÎÊÝºö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤¬¸ò¤ï¤µ¤ì¡¢Íè¾ì¼Ô¤Î¹â¤¤´Ø¿´¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¥»¥ß¥Êー¡Û¡Ö¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó AI x ¿ÇÃÇ¡×at FUTURE HEALTH SUMMIT
Å¸¼¨²ñºÇ½ªÆü¤Î6·î27Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¡ÖFUTURE HEALTH SUMMIT¡×Æâ¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤È¤·¤Æ¡¢¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¡ÖAI ¡ß ¿ÇÃÇ¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹¤ò´Þ¤à°åÎÅµ¡´ï¥áー¥«ー¡¢¹ÔÀ¯¡¢³Ø½Ñµ¡´Ø¤Ê¤É¡¢¹ñÆâ³°¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬½¸¤¤¡¢AIµ»½Ñ¤Î°åÎÅ¸½¾ì¤Ø¤Î¼ÂÁõ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó ¥×¥ì¥·¥¸¥ç¥ó¥À¥¤¥¢¥°¥Î¥·¥¹»ö¶ÈÉôÄ¹¤ÎÌç¸¶¤Ï¡¢AI¤Ë¤è¤ë²èÁü¿ÇÃÇ»Ù±ç¤Î¿Ê²½¤ò¥Æー¥Þ¤ËÅÐÃÅ¡£MRI¸¡ºº¤Î·×²è¤«¤éÆÉ±Æ¡¢¥ì¥Ýー¥ÈÀ¸À®¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤òÅý¹çÅª¤Ë»Ù±ç¤¹¤ë¡ÖEnd-to-End MRI ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡×¤ä¡¢ÈóÀÜ¿¨¤Î¸ÆµÛ¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¡ÖVitalEye¡×¡¢¹âÂ®²èÁüºÆ¹½À®¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¡ÖSmartSpeed¡×¤Ê¤É¡¢¿ÇÃÇÀºÅÙ¤È¸úÎ¨¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤ëµ»½Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÐÃÅ¼Ô´Ö¤Ç¤Ï¡¢AI¤Î³èÍÑ¤¬°å»Õ¤Î¶ÈÌ³Éé²Ù·Ú¸º¤ä¿ÇÃÇ¤Î¼Á¸þ¾å¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´óÍ¿¤Ç¤¤ë¤«¡¢Â¿ÍÍ¤Ê»ëÅÀ¤«¤é¤Î°Õ¸«¸ò´¹¤¬¤Ê¤µ¤ì¡¢º£¸å¤Î°åÎÅ¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Î¶¦¿Ê²½¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú½ÐÅ¸¥Öー¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹¤Î½ÐÅ¸¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢¡ÖBetter care for more people¡×¡Ê¤è¤ê¤è¤¤¥±¥¢¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ø¡Ë¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢¼Ò¤¬ÃíÎÏ¤¹¤ë3¤Ä¤Î¥Æー¥Þ¤Ë±è¤Ã¤ÆºÇ¿·µ»½Ñ¤ä¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
£±. °åÎÅ ¡ß ¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£
£². ÉÂ±¡¤Ë¤ª¤±¤ë¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤ÎºÇÅ¬²½
£³. °åÎÅ¸½¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëºÒ³²ÂÐºö
¤Þ¤¿¡¢Å¸¼¨²ñ½éÆü¤Ë¤Ï¥ª¥é¥ó¥À²¦¹ñ¤È¤Î¶¦Æ±¤Ç¥ê¥Ü¥ó¥«¥Ã¥È¥»¥ì¥â¥Ëー¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥»¥ì¥â¥Ëー¤Ë¤ÏµÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂçºåÉÜÃÎ»ö¤â»²Îó¤·¡¢´±Ì±¡¦¹ñºÝÏ¢·È¤Î¾ÝÄ§Åª¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡Êº¸¡Ë¥¸¥ã¥¹¥Ñー¡¦¥¢¥¹¥¨¥é¥¹¡¦¥¦¥§¥¹¥Æ¥ê¥ó¥¯¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê±¦¡ËµÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂçºåÉÜÃÎ»ö
Æ±Æü¤Ë¤ÏÀïÎ¬Åª¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥»¥ì¥â¥Ëー¤â¹Ô¤ï¤ì¡¢Æ±¼Ò¤ÎÄ¹´üÅª¤Ê¶¨¶È»ÑÀª¤¬ÂÐ³°Åª¤Ë¼¨¤µ¤ì¤ëµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Êº¸¡Ë¥¸¥ã¥¹¥Ñー¡¦¥¢¥¹¥¨¥é¥¹¡¦¥¦¥§¥¹¥Æ¥ê¥ó¥¯¡¡¡¡¡¡¡Ê±¦¡Ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥À¥Á¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÂÎ©»°Ï¯»á
ºÇ½ªÆü¤Ë¤Ï¡¢Á°Æâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¡¡½°µÄ±¡µÄ°÷¡¡´ßÅÄÊ¸Íº»á¤¬¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹¤Î¥Öー¥¹¤òË¬¤ì¡¢¥Ø¥ê¥¦¥à¥Õ¥êー¤Î¼¡À¤ÂåMRI¡ÖBlueSeal¡×¤Ê¤É¤ò»ë»¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Êº¸¤«¤é¡Ë¥ä¥ó¡¦¥¦¥£¥ì¥ó¡¦¥¹¥Ï¥¤¥Õ¥í¥ó¥È¡ÊVice-President, Global Head, Government and Public Affairs, Royal Philips¡Ë¡¢¥¸¥ã¥¹¥Ñー¡¦¥¢¥¹¥¨¥é¥¹¡¦¥¦¥§¥¹¥Æ¥ê¥ó¥¯¡¢´äÅÄ½á ¡ÊHead of Government and Public Affairs Japan, Philips Japan¡Ë¡¢Á°Æâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¡¡½°µÄ±¡µÄ°÷¡¡´ßÅÄÊ¸Íº»á
³«ºÅ³µÍ×
¢£Æü»þ¡§2025Ç¯6·î25Æü¡Ê¿å¡Ë～ 27Æü¡Ê¶â¡Ë10:00～17:00
¢£²ñ¾ì¡§¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¥¹Âçºå
¢£¼ç¤Ê½ÐÅ¸ÆâÍÆ¡§
¥Ø¥ê¥¦¥à¥Õ¥êーMRI¡ÖMR 5300¡×¡¢±ó³Ö¼£ÎÅ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡¢ºÒ³²ÂÐºö»Ù±çµ»½Ñ¡¢¿ÇÃÇ»Ù±çAI¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó ¤Û¤«
¢£¥»¥ß¥Êー¡§
6/26¡ÊÌÚ¡Ë¥é¥ó¥Á¥ç¥ó¥»¥ß¥Êー3C¡§¡Ö°åÎÅ¸½¾ì¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¡§°åÎÅµ¡´Ø¤È¥Ûー¥à¥±¥¢¤Î»ëÅÀ¤«¤é¡×
6/26¡ÊÌÚ¡Ë¥»¥ß¥Êー 3E¡§¡Ö¿ÍºàÉÔÂ¤òÊä¤¦³×¿·Åªµ»½Ñ¡×
6/27¡Ê¶â¡Ë¥»¥ß¥Êー 5E¡§¡Ö¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó AI ¡ß ¿ÇÃÇ¡×
¢£URL¡§https://japanhealthonline.com/(https://japanhealthonline.com/)
ÈÎÇäÌ¾¡§¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹ Ambition 1.5T
°åÎÅµ¡´ïÇ§¾ÚÈÖ¹æ¡§231AFBZX00015000
ÀßÃÖ´ÉÍý°åÎÅµ¡´ï / ÆÃÄêÊÝ¼é´ÉÍý°åÎÅµ¡´ï
´ÉÍý°åÎÅµ¡´ï
¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢¥í¥¤¥ä¥ë ¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹¤ÎÆüËÜË¡¿Í¤È¤·¤Æ1953Ç¯¤ËÁÏ¶È¤·¡¢°åÎÅµ¡´ï¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Î¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤È¤·¤Æ¡¢¿Í¡¹¤Î¤è¤êÎÉ¤¤·ò¹¯¤ÈËþ¤ÁÂ¤ê¤¿À¸³è¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ç¤Ê»ö¶ÈÎÎ°è¤Ï¡¢²èÁü¿ÇÃÇ¡¢Ä¶²»ÇÈ¿ÇÃÇ¡¢¥¤¥áー¥¸¥¬¥¤¥É²¼¼£ÎÅ¡¢À¸ÂÎ¾ðÊó¥â¥Ë¥¿¡¢¥Ø¥ë¥¹¥¤¥ó¥Õ¥©¥Þ¥Æ¥£¥¯¥¹¡¢¿çÌ²¡¦¸ÆµÛ¼£ÎÅ¡¢°åÎÅµ¡´ï¤ª¤è¤ÓÅÅÆ°¥·¥§ー¥Ðー¤äÅÅÆ°»õ¥Ö¥é¥·¤Ê¤É¤Î¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥Ø¥ë¥¹¤ÈÂ¿´ô¤ËÅÏ¤ê¤Þ¤¹¡£Ä¶¹âÎð²½¤¬¿Ê¤àÆüËÜ¤Î°åÎÅ¡¦·ò¹¯²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¹×¸¥¤·¡¢¿Í¡¹¤Î¤è¤êÎÉ¤¤·ò¹¯¤ÈÀ¸³è¤Î¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Î½¾¶È°÷¿ô¤ÏÌó2,000¿Í¡¢Ìó70µòÅÀ¤Ç¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Êhttps://www.philips.co.jp¡Ë
¥í¥¤¥ä¥ë ¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥í¥¤¥ä¥ë ¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹¡ÊNYSE:PHG, AEX:PHI¡Ë¤Ï¡¢³×¿·Åª¤Êµ»½Ñ¤òÄÌ¤¸¡¢¿Í¡¹¤Î¤è¤êÎÉ¤¤·ò¹¯¤ÈËþ¤ÁÂ¤ê¤¿À¸³è¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹¡¢¥Ø¥ë¥¹¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Î¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹¤Î³×¿·Åªµ»½Ñ¤Ï¿Í¡¹¤òÃæ¿´¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Àè¿ÊÅªµ»½Ñ¤È°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤ª¤è¤Ó¾ÃÈñ¼Ô¤Î¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤ò³èÍÑ¤·¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¤Ï¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥Ø¥ë¥¹¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¡¢°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤È¤½¤Î´µ¼ÔÍÍ¤Ë¤ÏÉÂ±¡¤ä²ÈÄí¤Ç¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¥Ø¥ë¥¹¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ª¥é¥ó¥À¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯Åö¼Ò¤Ï¡¢²èÁü¿ÇÃÇ¡¢Ä¶²»ÇÈ¿ÇÃÇ¡¢¥¤¥áー¥¸¥¬¥¤¥É²¼¼£ÎÅ¡¢À¸ÂÎ¾ðÊó¥â¥Ë¥¿¡¢¥Ø¥ë¥¹¥¤¥ó¥Õ¥©¥Þ¥Æ¥£¥¯¥¹¡¢¤ª¤è¤Ó¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥Ø¥ë¥¹¤ÎÊ¬Ìî¤ÇÀ¤³¦¤ò¥êー¥É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹¤Î2024Ç¯¤ÎÇä¾å¹â¤Ï180²¯¥æー¥í¡¢Á´À¤³¦¤ËÌó69,700¿Í¤Î½¾¶È°÷¤òÍÊ¤·¡¢À¤³¦100¤«¹ñ°Ê¾å¤Ç¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ë¥åー¥¹¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Êhttp://www.philips.com/newscenter/¡Ë