HubSpot¥æー¥¶ー¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¼¤ò½¸¤á¤ë¡ÖHubSpot³èÍÑ¡¦ÄêÃå¾õ¶·Ä´ºº2025¡×¥¢¥ó¥±ー¥È¤ò³«»Ï

HubSpot Smart CRM(TM)の導入・運用支援を通じて、RevOpsソリューションを提供する株式会社100(本社:東京都世田谷区、代表取締役:田村慶、以下「100」)は、HubSpotユーザーを対象とした『HubSpot活用・定着状況調査2025』のアンケートを開始しました。

近年、HubSpotの導入企業が急速に増加する一方で、導入後の運用フェーズに課題を抱えるケースも少なくありません。単なるツール導入にとどまらず、業務設計や組織連携といった「定着・活用」まで視野に入れた運用が求められる今、実際のユーザーがどのような壁に直面し、どのように乗り越えているのかを把握することが、企業成長を支援するうえで不可欠だと考えています。本調査は、そうした実態を構造的に整理することを目的としています。

調査概要

アンケートに回答する :https://questant.jp/q/hubspot2025

HubSpotの導入企業における「定着」「活用」「運用改善」に関する課題や実践内容を収集・分析するアンケートです。Marketing Hub、Sales Hub、Service Hubなどのいずれかを利用している企業を対象とし、実際の運用現場でのリアルな声を可視化します。

アンケート詳細

HubSpotを導入・利用している企業の運用実態を明らかにすることを目的に、アンケート調査を実施します。日々の活用状況や定着に向けた工夫、課題の感じ方などについて、実際に携わっている方の視点からお聞かせください。

今後のレポート公開について

- 回答期間:2025年7月15日(火)~2025年7月31日(木)- 対象者:HubSpotを導入・利用している企業の担当者(マーケティング/営業/カスタマーサクセス/情シスなど)- 回答所要時間:約10分- 参加費用:無料

本アンケートの集計結果は、2025年秋頃を目途に、100のWebサイトにて一般公開を予定しています。

100では、CRMの設計から定着・活用までを一貫して支援するパートナーとして、企業ごとの実情に合わせたRevOpsソリューションを提供しています。本調査を通じて、HubSpotユーザーの現場で起きている実態をより深く理解し、今後のサービス品質向上につなげてまいります。

■ 株式会社100(ハンドレッド)について

会社名:株式会社100(ハンドレッド、英文名称:100 Inc.)

代表者:代表取締役 田村 慶

所在地:東京都世田谷区代沢5丁目31番8号 No.R下北沢 3F

設立:2018年2月

事業内容:HubSpot導入・活用支援、HubSpotトレーニング、AI活用支援、HubSpotを活用したマーケティング・営業・サポート業務のDX支援、RevOps体制構築支援、営業・マーケティングコンテンツ制作、ウェブサイト構築、CRM開発、システム連携

株式会社100は、「HubSpot×AI×DATA」のビジョンのもと、HubSpotのソリューションパートナーとして、SMBからエンタープライズまで幅広い企業に対し、RevOps(レベニューオペレーション)の実践を支援し、ビジネス成長を促進しています。HubSpotの全製品(Marketing Hub、Sales Hub、Service Hub、Content Hub、Operations Hub)に精通し、マーケティング・セールス戦略の策定、Salesforceや他システムとのデータ連携・移行、API連携開発などを担当者目線でサポート。

2018年に創業し、2019年よりHubSpot専門のエキスパート集団として活動を開始。日本企業で唯一「Rookie of the Year(APAC)」を、2024年には「HubSpot Best Sourcing Partner in Japan」を受賞しました。2023年には「HubSpot Onboarding Accreditation(オンボーディング認定)」を取得し、導入支援の品質と体制をさらに強化。Japan HUG(HubSpotユーザーグループ)の運営事務局としてHubSpot活用の促進に貢献しています。

コーポレートサイト:https://www.100inc.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社100(ハンドレッド)

担当:若本