Á´¿´Ï¢¤¬7·î15Æü¡¢¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÉü¶½»Ù±ç¤È¤·¤Æ¤Î¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢³èÆ°¡Ê°åÎÅ¡¦²ð¸î¡¦¿´¤Î¥±¥¢¡Ë¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¡×¤ò³«ºÅ
ÆüËÜ¤ÇÍ£°ì¤Î¿´Íý¥«¥¦¥ó¥»¥éー¤Î¶È³¦ÃÄÂÎ¤Ç¤¢¤ë°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÁ´¹ñ¿´Íý¶ÈÏ¢¹ç²ñ¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½Íý»ö¡§ÉâÀ¤¡¡ËþÍý»Ò¡¢°Ê²¼¡ÖÁ´¿´Ï¢¡×¡Ë¤Ï2025Ç¯7·î15Æü¡¢¥ê¥ô¥£¥¦½£¥È¥ë¥¹¥«¥ô¥§ー¥Ä¥£»Ô¤«¤é¤Î°ÍÍê¤ò¼õ¤±¡¢ÆüËÜ¤ÎºßÂð°åÎÅ¡¦²ð¸î¡¦¿´¤Î¥±¥¢¤ÎÃÎ¸«¤ò¶¦Í¤·¡¢º£¸å¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÉü¶½¤Î¥Ò¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¾ðÊó¸ò´¹¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
£²£°£²£µÇ¯£³·î¥È¥ë¥¹¥«¥ô¥§ー¥Ä¥£»ÔÄ¹¤òÉ½·ÉË¬Ìä
¢£ÇØ·Ê¡¦ÌÜÅª
¡¡2022Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë¿¯¹¶¤«¤é3Ç¯°Ê¾å¤¬·Ð²á¤·¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¹ñÆâ¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤¬¿´¿È¤Ë¿¼¤¤½ý¤òÉé¤¤¤Ê¤¬¤éÆü¾ï¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢Àï²Ð¤ÎÃæ¤Ç¾ã³²¤òÉé¤Ã¤¿»Ò¤É¤â¤ä¹âÎð¼Ô¤ò´Þ¤àÂ¿¤¯¤Î»ÔÌ±¤ËÂÐ¤¹¤ë»Ù±çÂÎÀ©¤¬Âç¤¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¤ÏÆüËÜ¤Î¤è¤¦¤Ê²ð¸îÊÝ¸±À©ÅÙ¤ä¾ã³²¼Ô»Ù±çÀ©ÅÙ¡¢¹âÎð¼Ô»ÜÀßÅù¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²ÈÂ²¡¢ÆÃ¤Ë½÷À¤¬²á¾ê¤Ê¥±¥¢ÉéÃ´¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¾ÍèÅª¤Ê¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÄäÀï¡¦½ªÀï¤ò¸«¿ø¤¨¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÀï¸åÉü¶½¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Éü¶½¤È¤Ï¡¢·úÊª¤äÀ½Â¤¶È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿Í¡¹¤ÎÀ¸³è¤ò»Ù¤¨¤ë¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤Î»ëÅÀ¤â¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¡¡Á´¿´Ï¢¤Ï2022Ç¯5·î¤è¤ê¡¢ÀïÁè¥È¥é¥¦¥Þ¤ò»ý¤Ä¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÈòÆñÌ±¤Î¿´¤Î¥±¥¢¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ö¿´¤Î¥±¥¢¡×¸òÎ®¥»¥ó¥¿ー¤òÅìµþ¡¦Âçºå¤Ë³«Àß¤·¡¢¿´¤ÎÀìÌç²È¤Ç¤¢¤ëÏÃ¤òÄ°¤¯¥×¥í*¡ÊÁ´¿´Ï¢¸øÇ§¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¿´Íý¥«¥¦¥ó¥»¥éー¡Ë¤Ë¤è¤ë»Ù±ç³èÆ°¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊËÜ¹ñ¤äÂ¾¹ñ¤ËÈòÆñ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÊý¡¹¤Ø¤Î¿´¤Î¥±¥¢¤â¹Ô¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢¥ê¥ô¥£¥¦½£¥È¥ë¥¹¥«¥ô¥§ー¥Ä¥£»Ô¤«¤é¤Î°ÍÍê¤ò¼õ¤±¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÈÆüËÜ¤ÎÀìÌç²È¤¬°åÎÅ¡¦²ð¸î¡¦¿´¤Î¥±¥¢¤Î¸½¾õ¤È²ÝÂê¤ò¶¦Í¤¹¤ë¾ì¤È¤·¤Æ¡¢ËÜ¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤ò³«ºÅ¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Î¾¹ñ¤ÎÃÎ¸«¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÃÏ°è¥±¥¢¤äÉü¶½»Ù±ç¤ò¹Í¤¨¤ëµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÉü¶½»Ù±ç¤È¤·¤Æ¤Î¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢³èÆ°¡Ê°åÎÅ¡¦²ð¸î¡¦¿´¤Î¥±¥¢¡Ë¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¡×³«ºÅ³µÍ×
Æü»þ¡§2025Ç¯7·î15Æü¡Ê²Ð¡Ë14¡§00-17¡§00
¾ì½ê¡§»²µÄ±¡µÄ°÷²ñ´ÛB1 104²ñµÄ¼¼¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è±ÊÅÄÄ®2ÃúÌÜ1-1¡Ë
¼çºÅ¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÁ´¹ñ¿´Íý¶ÈÏ¢¹ç²ñ¡ÊÁ´¿´Ï¢¡Ë
¶¨ÎÏ¡§°åÎÅË¡¿Í¼ÒÃÄÍªæÆ²ñ
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¿´Íý¥«¥¦¥ó¥»¥éー¶¨²ñ
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥µ¥Ýー¥È¥µー¥Ó¥¹
ÂÐ¾Ý¡§°åÎÅ¡¦Ê¡»ã¡¦¿´Íý´Ø·¸¼ÔÅù
Äê°÷¡§Ìó50Ì¾
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ¡Ê»öÁ°¿½¹þÀ©¡Ë
¡ãÆâÍÆ¡ÊÍ½Äê¡Ë¡ä
¡Ê¾ÜºÙ¡¦ºÇ¿·¾ðÊó¡§https://www.mhea.or.jp/seminar/seminar_56.html¡Ë
14:00¡¡³«²ñ¤Î°§»¢¡¢¤´ÍèÉÐ°§»¢
14:15¡¡ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÈòÆñÌ±¤Î¿´¤Î¥±¥¢
14:30¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊËÜ¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë°åÎÅ¡¦²ð¸î¡¦¿´¤Î¥±¥¢¤Î¸½¾õ
¥ô¥¡¥Ç¥£ー¥à¡¦¥¹¥£¥Â¥ã¥Á¥§¥ó¥³»á¡Ê¹ñºÝ¶¨ÎÏ¡¦»ö¾ð¿ä¿Ê¥»¥ó¥¿ーÍý»öÄ¹¡Ë
¥¢¥ó¥É¥êー¡¦¥¯¥ê¥Á¥ó¥¹¥ー»á¡Ê¥È¥ë¥¹¥«¥ô¥§ー¥Ä¥£»ÔÄ¹¡¿¿À·Ð³°²Ê°å¡¦¸µ¥È¥ë¥¹¥«¥ô¥§ー¥Ä¥£»ÔÎ©ÉÂ±¡±¡Ä¹¡Ë
15:30¡¡ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ëºßÂð°åÎÅ¡¦²ð¸î¤Î¸½¾õ
º´¡¹ÌÚ½ß»á¡Ê°åÎÅË¡¿Í¼ÒÃÄÍªæÆ²ñ¡¡Íý»öÄ¹¡¦¿ÇÎÅÉôÄ¹¡Ë
16:15¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÈòÆñÌ±¤Î²ð¸î¿Íºà³èÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÊÛ¸î»ÎË¡¿Í¥¥ã¥¹¥È¥°¥íー¥Ð¥ë
16:25¡¡¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó
¥Ñ¥Í¥ê¥¹¥È¡§¥¢¥ó¥É¥êー¡¦¥¯¥ê¥Á¥ó¥¹¥ー»á¡¢¥ô¥¡¥Ç¥£ー¥à¡¦¥¹¥£¥Â¥ã¥Á¥§¥ó¥³»á¡¢º´¡¹ÌÚ½ß»á
¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æー¥¿ー¡§ÉâÀ¤ËþÍý»Ò¡ÊÁ´¿´Ï¢ÂåÉ½Íý»ö¡Ë
17:00¡¡ÊÄ²ñÍ½Äê
¢£¥È¥ë¥¹¥«¥ô¥§ー¥Ä¥£»Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀ¾Éô¡¦¥ê¥ô¥£¥¦½£¤ÎÅÔ»Ô¥È¥ë¥¹¥«¥ô¥§ー¥Ä¥£»Ô¤Ï¡¢¥«¥ë¥Ñ¥Æ¥£¥¢»³Ì®¤ÎÏ¼¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢¼£Ìþ¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¹ÛÀô¡Ö¥Ê¥Õ¥È¥¥¥·¥ã¡×¤ÇÍÌ¾¤ÊÊÝÍÜÃÏ¤Ç¤¹¡£ÍÍ¡¹¤Ê°åÎÅ¥µー¥Ó¥¹¡¢¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥µー¥Ó¥¹¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤Î¼çÍ×¤Ê·ò¹¯»º¶È¤ÎÃæ¿´ÃÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤Ï¡¢¿Í¸ý¤ÎÌó2ÇÜ¤Î¹ñÆâÈòÆñ¼Ô¤äÀïÁè¤Ç¿´¿È¤Ë½ý¤òÉé¤Ã¤¿Êý¡¹¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÏ°è¤Î¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢ÂÎÀ©¤Î¶¯²½¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Á´¿´Ï¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡Ö¿´¤Î¥±¥¢¡×¸òÎ®¥»¥ó¥¿ー¡¡¤Ò¤Þ¤ï¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Á´¿´Ï¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡Ö¿´¤Î¥±¥¢¡×¸òÎ®¥»¥ó¥¿ー
¡¡°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÁ´¹ñ¿´Íý¶ÈÏ¢¹ç²ñ¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢ÆüËÜ¤Î¿Æ»Ò¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¿Æ»Ò¤¬µ¤·Ú¤Ë¸òÎ®¤Ç¤¡¢¡ÖÏÃ¤òÄ°¤¯¥×¥í*¡×¤¬¿´¤Î¥±¥¢¤â¹Ô¤¨¤ë¾ì½ê¤È¤·¤Æ¡¢2022Ç¯5·î¤ËÅìµþ¡¦½ÂÃ«¡¢Âçºå¡¦ÇßÅÄ¤Ë³«Àß¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÈòÆñÌ±¤ÎÊý¡¹¤¬¿´¤Î°Â¤é¤®¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¡¢°Â¿´¤Ç¤¤ë¾ì¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Îº¤¤ê¤´¤ÈÁêÃÌ¡¦¾ðÊóÄó¶¡¡¢ÆüËÜ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¸òÎ®¡¢¡ÖÏÃ¤òÄ°¤¯¥×¥í*¡×¤Ë¤è¤ë¿´¤Î¥±¥¢¡¦¥ê¥é¥¯¥»ー¥·¥ç¥ó¥µ¥Ýー¥È¤ò¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¿´Íý¥«¥¦¥ó¥»¥éー¶¨²ñ¸å±ç¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥µ¥Ýー¥È¥µー¥Ó¥¹¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì¾¾ÎÊÑ¹¹¡§2022Ç¯8·î1Æü¤è¤ê¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡Ö¿´¤Î¥±¥¢¡×¸òÎ®¥»¥ó¥¿ー¡×¤È¤·¤Æ¡¢¿´¤Î¥±¥¢¥á¥Ë¥åー¤ò³È½¼
¡ãÅìµþ¡¦½ÂÃ«¡Ê365Æü¥ªー¥×¥ó¡Ë¡ä
¡¡¢©150-0002¡¡ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«2-9-9 SANWAÀÄ»³¥Ó¥ë7F
¡¡TEL¡§050-3612-7559
¡¡MAIL¡§ukraine@mhea.or.jp
¡ãÂçºå¡¦ÇßÅÄ¡ÊÉÔÄê´ü³«Àß¡Ë¡ä
¡¡¢©530-0057¡¡ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶èÁ¾º¬ºê1-4-5¡¡¥¨¥¹¥Æ¥à¥×¥é¥¶ÇßÅÄ202¹æ
¡¡¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥µ¥Ýー¥È¥µー¥Ó¥¹¡¡ÂçºåÇßÅÄ¥µ¥í¥óÆâ
URL¡§https://www.mhea.or.jp/ukraine-himawaricenter/
¢£¡ÖÏÃ¤òÄ°¤¯¥×¥í*¡×¤È¤Ï¡©
ÏÃ¤òÄ°¤¯¥×¥í¡Ê¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¿´Íý¥«¥¦¥ó¥»¥éー¡Ë
¡ÖÏÃ¤òÄ°¤¯¥×¥í¡×¤È¤Ï¡¢Á´¿´Ï¢¤¬¸øÇ§¤¹¤ë¿´Íý¥«¥¦¥ó¥»¥éー¤ÎÁ´¹ñÅý°ìÇ§Äê»ñ³Ê¡Ö¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¿´Íý¥«¥¦¥ó¥»¥éー¡×¤ÎÍ»ñ³Ê¼Ô¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¸½¾ì¤ÇÌòÎ©¤Ä¥×¥í¤Î¿´Íý¥«¥¦¥ó¥»¥éー¤Ï¡¢ÁêÃÌ¼Ô¤Î¿´¤ÎÀ¼¤òÃúÇ«¤Ë¤ªÄ°¤¤·¡¢´ó¤êÅº¤¤¡¢¼õ¤±»ß¤á¡¢ÂÐÏÃ¤òÄÌ¤·¤Æ¿´¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÁêÃÌ¼Ô¤òÃÎ¼±¤ÇÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÁêÃÌ¼Ô¤ò¼õÍÆ¤·¡¢¤Þ¤º¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤òÄ°¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¿´Íý¥«¥¦¥ó¥»¥éー¤Î°¦¾Î¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÏÃ¤òÄ°¤¯¥×¥í¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¿´Íý¥«¥¦¥ó¥»¥éー¤Ï³ÆÃÄÂÎ¤ÇÇ§Äê¤ò½Ð¤¹¿´Íý¥«¥¦¥ó¥»¥éー»ñ³Ê¤È¤Ï°ã¤¤¡¢¥×¥í¤Î¿´Íý¥«¥¦¥ó¥»¥éー¤È¤·¤ÆÉ¬Í×¤ÊÍ×ÁÇ¤ò¸¡Æ¤¤·¡¢¼Ò²ñ¿Í¤¬¿´¤ÎÀìÌç²È¤ò¤á¤¶¤¹¤³¤È¤ò±þ±ç¤¹¤ë»ñ³Ê¤È¤·¤Æ¹½ÃÛ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¿´Íý³Ø¤ÎÃÎ¼±¤ä³Æ¼ï¥¹¥¥ë¡¢¸½¾ì¼Â½¬¼ÂÀÓ¤Ë²Ã¤¨¡¢¼Ò²ñ·Ð¸³¤äÎÑÍý´Ñ¡¢¥«¥¦¥ó¥»¥éー¼«¿È¤Î¼«¸ÊÀ®Ä¹¤È¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬Áí¹çÅª¤ËÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤Æ¼èÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÃÄÂÎ³µÍ×
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÁ´¹ñ¿´Íý¶ÈÏ¢¹ç²ñ¡ÊÁ´¿´Ï¢¡Ë
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÁ´¹ñ¿´Íý¶ÈÏ¢¹ç²ñ
¿´Íý¶È¤Î·òÁ´¤ÊÈ¯Å¸¤ÈÃ¯¤â¤¬°Â¿´¤·¤Æ¿´¤Î¥±¥¢¥µー¥Ó¥¹¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ëÊ¸²½¤ÎÁÏÂ¤¤ò¤á¤¶¤·¤Æ2010Ç¯12·î16Æü¤ËÈ¯Â¤·¤¿¿´Íý¥«¥¦¥ó¥»¥éー¤Î¶È³¦ÃÄÂÎ¤Ç¤¹¡£»º¶È¡¦ºÒ³²ÂÐºö¡¦Ê¡»ãÅùÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤ÎÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¿´Íý¥«¥¦¥ó¥»¥éー¤ä¡¢¿´Íý¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤Ë¤è¤Ã¤Æ±¿±Ä¤µ¤ì¡¢Åý°ìÇ§Äê»ñ³Ê¤ÎÀ©ÅÙ¹½ÃÛ¡¢ÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê´ð½à¤äÉ½¸½¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë´ë¶È¤Ø¤ÎÀ§Àµ´«¹ðÅù¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢2011Ç¯¤«¤é¤Ï¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Î¿ÌºÒ¥±¥¢¤Î¤¿¤á¤Ë¡ÖTeamJapan300¡×¤È¤¤¤¦¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢2022Ç¯3·î¤Þ¤Ç¡¢ÈïºÒÃÏ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼«¼£ÂÎ¤Ø¤Î¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢ÈïºÒ¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ë¿´¤Î¥±¥¢¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢³èÆ°¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã³èÆ°ÆâÍÆ¡ä
¡þÁ´¹ñÅý°ìÇ§Äê»ñ³Ê¡Ö¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¿´Íý¥«¥¦¥ó¥»¥éー¾åµé¡¦°ìÈÌ¡×¡¢¡Ö¥¹¥È¥ì¥¹¥Á¥§¥Ã¥¯¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡×¤ÎÀ©ÅÙ¹½ÃÛ¤È±¿±Ä
¡þÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê´ð½à¤äÉ½¸½¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¡¿ÃÄÂÎ¤Ø¤ÎÀ§Àµ´«¹ð
¡þÈïºÒÃÏ»Ù±çÅù¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
ÃÄÂÎÌ¾¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÁ´¹ñ¿´Íý¶ÈÏ¢¹ç²ñ
ÂåÉ½Íý»ö¡§ÉâÀ¤ ËþÍý»Ò
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«2-9-9 SANWAÀÄ»³¥Ó¥ë7F
URL¡§https://www.mhea.or.jp/