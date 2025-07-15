À½Â¤¡¦ÊÝ¼é¸½¾ì¤ÎDX¤ò²ÃÂ®¡ª3D¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿·»þÂå¤Îºî¶È¼ê½ç½ñ¥Äー¥ë¡Ö3D Docs¡×¥¦¥§¥Ó¥Êー³«ºÅ
¡Ø³×¿·¼Ô¤òÎÏ¤Å¤±¡¢ÊªÍýÀ¤³¦¤ÎÊÑ³×¤ò²ÃÂ®¤¹¤ë¡Ù¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Î¥ïー¥¯¥¹¥Úー¥¹¡ÖScene Workspace¡×¤ò³«È¯¡¦Äó¶¡¤¹¤ëScene³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò ¥Ó¥¸¥ã¥ä¥ó¡¦¥¹¥ï¥Æ¥£¥Ê¥È¡¡ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¤Ï¡¢À½Â¤¹©Äø¤äÀ½ÉÊÊÝ¼é¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¼ê½ç½ñºîÀ®¤ÎÈó¸úÎ¨À¡×¤ä¡Öµ»½ÑÅÁ¾µ¤Î²ÝÂê¡×¤ò²ò·è¤¹¤ë¿·À¤Âå¤Îºî¶È¼ê½ç½ñ¥Äー¥ë¡Ö3D Docs¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÌµÎÁ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¦¥§¥Ó¥Êー¤ò2025Ç¯7·î25Æü(¶â)¤è¤ê³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
3D Docs¤Î¥¦¥§¥Ó¥Êー¤ò³«ºÅ¡£»öÎã¤ä¥Ç¥â¤Ê¤É¤ò30Ê¬¤Ç¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹
¥¦¥§¥Ó¥Êー³«ºÅ¤ÎÇØ·Ê
Â¿¤¯¤ÎÀ½Â¤¶È¤äÊÝ¼é¥µー¥Ó¥¹¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢ºî¶È¼ê½ç½ñ¤ä¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ÎºîÀ®¤ËÂ¿Âç¤Ê»þ´Ö¤ÈÏ«ÎÏ¤òÈñ¤ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢Ê£»¨¤Ê¼ê½ç¤ä3DÉôÉÊ¤òÈ¼¤¦ºî¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢´ûÂ¸¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¥½¥Õ¥È¡Ê¥¨¥¯¥»¥ë¡¢¥ïー¥É¡¢¥Ñ¥ïー¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ë¤Ç¤ÏÉ½¸½¤¬Æñ¤·¤¯¡¢Ê¬¤«¤ê¤Å¤é¤¤¡¢½¤Àµ¤Ë¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤¬¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ºî¶ÈÉÊ¼Á¤Î¤Ð¤é¤Ä¤¤ä¶µ°é¥³¥¹¥È¤ÎÁýÂç¡¢¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¤â¸½¾ì¤ËÃßÀÑ¤µ¤ì¤¿µ®½Å¤ÊÃÎ¸«¤¬½½Ê¬¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö3D Docs¡×¤Ï¡¢3D¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¡¢Ä¾´¶Åª¤ÇÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤ºî¶È¼ê½ç½ñ¤ò¸úÎ¨Åª¤ËºîÀ®¡¦¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¦¥§¥Ó¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Î¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤ò´Þ¤á¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÆ³Æþ»öÎã¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢3D Docs¤¬¸½¾ì¤ÎDX¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤Î¤«¤ò¿¼¤¯·¡¤ê²¼¤²¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥¦¥§¥Ó¥Êー¤ÎÆâÍÆ
ËÜ¥¦¥§¥Ó¥Êー¤Ç¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë°Ê²¼¤ÎÅÀ¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Æ¡¢À½Â¤¡¦ÊÝ¼é¸½¾ì¤Î³§ÍÍ¤Ë¿·¤¿¤Ê²ò·èºö¤ò¤´Äó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
1.´ûÂ¸¤Î¼ê½ç½ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë²ÝÂê¤ÎÌÀ³Î²½¡§
¥¨¥¯¥»¥ë¤ä¥Ñ¥ïー¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤Î¼ê½ç½ñºîÀ®¤¬Êú¤¨¤ëÌäÂêÅÀ¤ò¿¼·¡¤ê¤·¡¢¤½¤Î¸Â³¦¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
2.¡Ö3D Docs¡×¤ÎÉ¾²Á¥Ý¥¤¥ó¥È¡§
¡Ö»ñÎÁºîÀ®¤Î·àÅª¤Ê¸úÎ¨²½¤ÈÉÊ¼Á¸þ¾å¡×¡¢¡ÖÀß·×ÊÑ¹¹¤Ë¶¯¤¯¡¢ÃÎ¸«¤ÎºÆÍøÍÑ¤òÂ¥¿Ê¡×¡¢¡ÖÆÃÊÌ¤Ê¥½¥Õ¥È¤äPCÉÔÍ×¤Î¥Ö¥é¥¦¥¶±¿ÍÑ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÀ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
3.¶ñÂÎÅª¤ÊÆ³Æþ»öÎã¤Î¾Ò²ð¡§
¼ÂºÝ¤ÎÆ³Æþ´ë¶È¤Î»öÎã¤«¤é¡¢¡Ö3D Docs¡×¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¸½¾ì¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÀ®²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
4.¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¡§
¡Ö3D Docs¡×¤ÎÄ¾´¶Åª¤ÊÁàºîÀ¤ä¡¢Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¼ê½ç½ñ¤¬ºîÀ®¤µ¤ì¤ë²áÄø¤ò¡¢ºÇ¾®¸Â¤Î¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ç¤´ÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ³µÍ×
¥¿¥¤¥È¥ë¡§
¼ÒÆâ¤ËÃßÀÑ¤µ¤ì¤¿À½Â¤¹©Äø¤äÊÝ¼é¤ÎÃÎ¸«¤Î³èÍÑ¤ÈÁá´ü¤ÎÅ¸³«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ -3D Docs¤Î»öÎã¾Ò²ð¥¦¥§¥Ó¥Êー
Æü»þ¡§¢¨¤¹¤Ù¤ÆÆ±¤¸ÆâÍÆ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£³Æ²ó30Ê¬´Ö¤Î³«ºÅ¤Ç¤¹¡£
- 2025Ç¯7·î25Æü(¶â) 10:15 - 10:45
- 2025Ç¯7·î28Æü(·î) 17:15 - 17:45
- 2025Ç¯7·î29Æü(²Ð) 18:15 - 18:45
»²²ÃÈñ¡§ ÌµÎÁ
·Á¼°¡§ ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡ÊZoom¤òÍ½Äê¡Ë
ÂÐ¾Ý¡§ À½Â¤¶È¤ÎÀ¸»ºµ»½ÑÉôÌç¡¢ÉÊ¼Á´ÉÍýÉôÌç¡¢ÊÝ¼é¥µー¥Ó¥¹ÉôÌç¤Î¤´Ã´Åö¼ÔÍÍ¡¢À½ÉÊ¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡¦¼ê½ç½ñºîÀ®¤Ë²ÝÂê¤ò¤ª»ý¤Á¤Î´ë¶ÈÍÍ
¤ª¿½¹þ¤ßÊýË¡¡§
²¼µURL¤è¤ê¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://forms.gle/CRH7TkagVAYBtfeJ9
ÅÐÃÅ¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
À§ß·Í¥ÏÂ: Scene³ô¼°²ñ¼Ò ¼¹¹ÔÌò°÷
2010Ç¯ Google¹çÆ±²ñ¼Ò¤Ë¿·Â´Æþ¼Ò¡£Âç¼ê¹¹ð¼ç¡¦¹¹ðÂåÍýÅ¹±Ä¶È¤ò·Ð¤Æ¡¢Google Analytics¤Ê¤É¤ÎGoogle ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥àÃ´Åö±Ä¶È¤Ë½¾»ö¡£¤½¤Î¸å¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È2¼Ò¤ÇCEO¤ä¼¹¹ÔÌò°÷¤Ë½¾»ö¤·¤¿¸å¡¢2025Ç¯6·î¤è¤ê¸½¿¦¡£¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤«¤é¡¢±Ä¶È¡¢¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥¯¥»¥¹¤Þ¤ÇÉý¹¤¯Ã´Åö
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
¤½¤ÎÂ¾¡¢¤´¼ÁÌäÅù¤Ï¤¼¤ÒScene³ô¼°²ñ¼Ò¤Þ¤Ç¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Ûー¥à¥Úー¥¸ : https://www.scene.space/
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹ : sales@scene.space