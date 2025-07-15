【新機能リリース】よく使うデザインテンプレートをすぐ呼び出せる″お気に入り機能″搭載！

株式会社イルシル

AI搭載スライド自動生成サービス「イルシル」を提供する株式会社イルシル（本社：東京都渋谷区、代表取締役：宮崎有貴）は、ユーザーが頻繁に使うスライドデザインをブックマーク感覚で登録・管理できる「お気に入り機能」を正式リリースしました。

また本リリースにあわせて、「お気に入り機能」の操作方法をわかりやすく解説した機能紹介動画も公開しております。実際の画面操作とともにご覧いただけますので、ぜひご活用ください。

■お気に入り機能とは

お気に入り機能は、イルシル上でよく使うスライドデザインテンプレートを「(ハート)マーク」でブックマークのように保存できる機能です。登録したテンプレートは一覧で呼び出し可能で、ワンクリックで現在の資料に適用できます。

特に「毎回同じテンプレートを探している」「作風に一貫性を持たせたい」などのニーズに応えることで、スライド作成の時間と手間を大幅に削減します。

■こんな方におすすめ

よく使うデザインをすぐ呼び出して使いたい方

提案資料や講義資料などで資料の統一感を保ちたい方

デザインに不慣れで「毎回選び直すのが手間」と感じている方

資料のテンプレートパターンを使い分けたい営業チーム・講師・広報部門の方

■使い方（3ステップ）

1.スライド編集画面またはデザイン一覧で、左上のハートマーク（(ハート)）をクリック

2.「お気に入り」カテゴリで一覧表示（最大30件まで登録可能）

3.登録したテンプレートをクリックすると、作業中スライドに即適用

※操作画面キャプチャ付きの解説は動画内でもご覧いただけます。

▼スライド編集画面下のデザイン選択エリアから登録する- 登録したいデザインテンプレートにカーソルを合わせると、右上に(ハート)マークが表示されるので、クリックします。

2. 登録が完了すると、以下のように表示されます。

▼デザイン一覧画面から登録する- スライド編集画面 > [一覧からデザインを探す]をクリックします。

２. デザイン一覧画面で、登録したいデザインテンプレートにカーソルを合わせると、右上に(ハート)マークが表示されるので、クリックします。

３. 登録が完了すると、以下のように表示されます。

(ハート)マークを再度クリックすると、登録が解除されます。▼登録したデザインテンプレートの確認方法

１. デザイン一覧画面で、左側のメニューから[お気に入り]を選択すると、お気に入り登録したデザインテンプレートの一覧を確認できます。

２. デザインテンプレートをクリックすると、作業中のスライドページに適用されます。

■ご利用対象・制限事項

対象プラン：全プラン・全ユーザー対象

登録可能数：30件まで

対象テンプレート：「文章から提案」「テンプレート」カテゴリ内のテンプレート

非対象：ワークスペース内専用テンプレートは登録不可

補足：タグによる絞り込みは「お気に入り」画面には適用されません

■まとめ

スライド作成における「いつも使っているあのデザイン、また探さないと…」という小さな手間をなくすことで、イルシルは資料作成のさらなる効率化と一貫性を実現します。

今回追加された「お気に入り機能」は、日々の作業に“ちょうどいい時短と安心感”を与える、新しいユーザー体験です。

ぜひイルシルでお試しください。

■キャンペーン情報

現在「イルシル」の導入をご検討中の法人企業様向けに、期間限定の特別プランを実施中です。

▼キャンペーン特典

法人企業限定で、本プレスリリースを見たという方は、特別料金でご案内いたします。

詳細はこちらのURLよりお問い合わせください：https://irusiru.jp/contact/

【キャンペーン期間】2025年7月末まで

▼法人プランの詳細はこちら

URL：https://irusiru.jp/corporate/

■イルシルについて

AI搭載スライド自動生成サービス「イルシル」は、生成AIでスライド資料作成を自動化し、誰でも簡単にスライドやパワポが作れるサービスです。入力したテキストからスライドを自動生成できるだけでなく、3,000種類以上のデザインテンプレートからオリジナルで作成することも可能です。

URL : https://irusiru.jp/

▼会社概要

・会社名：株式会社イルシル

・代表取締役社長：宮崎有貴

・所在地（本社）：〒150-0011 東京都渋谷区東1-26-20 東京建物東渋谷ビル6F

・事業内容：ソフトウェアの開発、運用

▼各種SNS情報

note：https://note.com/lubis_elucile/

Instagram：https://www.instagram.com/irusiru.jp/

X：https://twitter.com/irusiru_jp/

Facebook（AI搭載スライド自動生成サービス「イルシル」）：https://www.facebook.com/irusiru.jp/

Facebook（株式会社イルシル）：https://www.facebook.com/corporate.irusiru.jp/

YouTube : https://www.youtube.com/@AI搭載スライド自動生成サービス「イルシル」(https://www.youtube.com/@AI%E6%90%AD%E8%BC%89%E3%82%B9%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%89%E8%87%AA%E5%8B%95%E7%94%9F%E6%88%90%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93)

【お客様お問い合わせ先】

株式会社イルシル

URL：https://corporate.irusiru.jp/contact