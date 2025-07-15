株式会社魁力屋

当社は、2025年６月３日に開示しました「株式会社グランキュイジーヌの株式取得（子会社化）に関する株式譲渡契約締結のお知らせ」において、株式会社グランキュイジーヌの全株式を取得し子会社化することをお知らせしておりましたが、本日、株式譲渡手続きが完了いたしましたので改めてお知らせいたします。

異動する子会社の概要（2025年７月15日現在）

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/19478/table/250_1_621c3fa7aea9be19c46317987c687c58.jpg?v=202507160355 ]

株式取得の相手先の概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/19478/table/250_2_a147f32b6148944b5dfaaae721ab1ee2.jpg?v=202507160355 ]

日程

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/19478/table/250_3_b5916f3180d7e141806953b919699b4a.jpg?v=202507160355 ]

今後の見通し

本件により当社は連結決算に移行する予定ですが、現在業績見通し等につきまして引き続き精査をしております。詳細につきましては精査完了次第、速やかに開示する予定です。