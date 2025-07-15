ザ・ウィンザーホテル洞爺リゾート＆スパ【噴火湾産 雲丹 ”ウニ” フェア】を開催

明海グループ株式会社

明海グループ株式会社のグループ企業・株式会社ザ・ウィンザー・ホテルズ インターナショナルが運営する「ザ・ウィンザーホテル洞爺リゾート＆スパ」（北海道虻田郡洞爺湖町）では、2025年7月15日（火）～2025年8月17日（日）までの期間、「噴火湾産”ウニ”フェア」を開催します。

利尻・礼文に並ぶ、知る人ぞ知る極上産地 ― 「噴火湾」 ― 昆布を食べて育った“雲丹(ウニ)”の

自然の甘みと濃厚さをこの機会に是非ご賞味ください。

噴火湾産”ウニ”フェア アラカルトメニュー

利尻・礼文に並ぶ、知る人ぞ知る極上産地 ― 噴火湾のウニをこの機会に是非お楽しみください。

開催期間：2025年7月15日(火)～2025年8月17日(日)

各レストランにて噴火湾産の雲丹を使用したアラカルトメニューをご用意しております。

噴火湾産”ウニ”フェア紹介ページURL

https://www.windsor-hotels.co.jp/ja/restaurant/food_fair/

・アラカルトメニューの料金は、消費税10%・サービス料を含みます。

・画像はイメージです。

噴火湾産”ウニ”フェア対象レストラン

噴火湾産”ウニ”フェア紹介ページはこちら :https://www.windsor-hotels.co.jp/ja/post-4931/豊かな海が育んだ濃厚な甘み、北海道の旬を味わってみてはいかがでしょうか♪割烹”杜氏賛歌” ロブスター“雲丹”焼きXO醤ソース5,445円割烹”杜氏賛歌” 噴火湾産“雲丹”と鮑の土鍋ご飯3,025円チャイニーズキュイジーヌ”La voute” 涼拌海丹排翅噴火湾産“キタムラサキ雲丹”と鱶鰭、クラゲの冷菜6,655円チャイニーズキュイジーヌ”La voute” 海丹炒飯噴火湾産“キタムラサキ雲丹”とイクラの炒飯3,751円フレンチダイニング”Gilligan’s Island” 噴火湾産“生雲丹”と赤ピーマンムース フルーツトマトのジュレ3,267円フレンチダイニング”Gilligan’s Island” 噴火湾産平目のヴァプール “雲丹”の炙り、パウダー、ソース4,235円ピッツェリア”Cielo Stellato Windsor” 噴火湾産“雲丹”と甘えびの冷製カッペリーニ 海老のソース4,300円ピッツェリア”Cielo Stellato Windsor” 噴火湾産“雲丹”と白茄子とコラトゥーラ1,815円鮨”祥庵 こげ津” 噴火湾産“キタムラサキ雲丹”の小丼3,630円鉄板焼き”Windsor Out Of Africa” 噴火湾産“キタムラサキ雲丹”20g～100g2,180円～10,285円

利尻・礼文に並ぶ、知る人ぞ知る極上産地 ― 噴火湾のウニをウィンザーホテルの各店舗の調理長たちが趣向を凝らした一品をご用意。

ミネラル豊富な噴火湾の特別なウニ、ぜひその美味しさを味わってみてください。

開催期間：2025年7月15日(火)～2025年8月17日(日)

ザ・ウィンザーホテル洞爺 リゾート＆スパ

鉄板焼き”Windsor Out Of Africa”フレンチダイニング”Gilligan’s Island”割烹”杜氏賛歌”鮨”祥庵 こげ津”チャイニーズキュイジーヌ”La voute”ピッツェリア”Cielo Stellato Windsor”ザ・ウィンザーホテル洞爺 リゾート＆スパ

2002年6月開業。洞爺湖と太平洋内浦湾を見渡す山頂に位置し、360度の大パノラマが広がるロケーションが訪れる人々に大きな感動を与えている。デラックスリゾートとして充実した施設は、ミシュランガイド2017北海道版にて唯一の5つ星を獲得。

館内には同ガイドで、1つ星獲得の「ウィンザー アウト オブ アフリカ」など様々な料飲施設をはじめ、スパ、屋内プール、施設内ゴルフ場やスキー場などのアウトドアアクティビティ施設、ショップ、ウェディング施設など、ゆったりとリゾートスティを満喫できる施設を完備している。2008年の北海道洞爺湖サミットでは主会場及び宿泊施設として世界の首脳陣を迎えた。

【施設概要】

施設名 ： ザ・ウィンザーホテル洞爺 リゾート＆スパ

所在地 ： 〒049-5722 北海道虻田郡洞爺湖町清水336

公式サイト： https://www.windsor-hotels.co.jp/

■本件に関するお問い合わせ

ザ・ウィンザーホテル洞爺 リゾート＆スパ

担当 ： マーケティング 長谷川

TEL ： ０１４２-７３-１１２７