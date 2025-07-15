酒井遼太郎（立川アスレティックFC）が週間MVPに！第7節｜2025年7月11日～7月13日 週間ベスト5【メットライフ生命Ｆリーグ2025-26 ディビジョン1】

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一般社団法人日本フットサルトップリーグ

7月11日（金）～7月13日（日）に実施したメットライフ生命Ｆリーグ2025-26 ディビジョン1 第7節におけるベスト5をお知らせいたします。


■週間ベスト5（2025年7月11日～7月13日）




＜MVP｜FP＞
酒井 遼太郎（立川アスレティックFC）


＜FP＞
野尻 大和（Y．S．C．C．横浜）
松川 網汰（ボルクバレット北九州）
アンドレシート（名古屋オーシャンズ）


＜GK＞
ビゴージ（ペスカドーラ町田）



※選考協力：SAL(https://f-sal.com/)（@sal_japan(https://x.com/sal_japan)）


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