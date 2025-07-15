大人気ゲーム『バイオハザード RE：4』より、「エイダ・ウォン」がねんどろいどになって登場。あみあみにて予約受付中。

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大網株式会社


ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「グッドスマイルカンパニー」より、『ねんどろいど バイオハザード RE：4 エイダ・ウォン』を現在、ご案内中です。



製品ページはこちら：


・ねんどろいど バイオハザード RE：4 エイダ・ウォン(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-187976&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)



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■あみあみ実店舗ご案内


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■ねんどろいど バイオハザード RE：4 エイダ・ウォン




【製品情報】


□参考価格：6,800円(税込)


□発売日：2025年12月予定


□ブランド：グッドスマイルカンパニー


【サイズ】全高：約100mm(ノンスケール)


【素材】プラスチック



【セット内容一覧】


・フィギュア本体


・専用台座



原型制作：LU


制作協力：ねんどろん




















大人気ゲーム『バイオハザード RE：4』より、「エイダ・ウォン」がねんどろいどになって登場です！



・表情パーツ：「通常顔」「微笑み顔」


・オプションパーツ：「ブラックテイルAC」、「TMP」、「フックショット」、「テディベアのキーホルダー」ほか



※製品は自立しません。付属の台座を使用してください。


※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。



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(C)CAPCOM



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