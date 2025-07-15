大人気ゲーム『バイオハザード RE：4』より、「エイダ・ウォン」がねんどろいどになって登場。あみあみにて予約受付中。
ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「グッドスマイルカンパニー」より、『ねんどろいど バイオハザード RE：4 エイダ・ウォン』を現在、ご案内中です。
製品ページはこちら：
・ねんどろいど バイオハザード RE：4 エイダ・ウォン(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-187976&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
■あみあみオンラインショップ
https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)
■あみあみ実店舗ご案内
https://www.amiami.jp/top/page/t/store.html(https://www.amiami.jp/top/page/t/store.html)
■ねんどろいど バイオハザード RE：4 エイダ・ウォン
【製品情報】
□参考価格：6,800円(税込)
□発売日：2025年12月予定
□ブランド：グッドスマイルカンパニー
【サイズ】全高：約100mm(ノンスケール)
【素材】プラスチック
【セット内容一覧】
・フィギュア本体
・専用台座
原型制作：LU
制作協力：ねんどろん
大人気ゲーム『バイオハザード RE：4』より、「エイダ・ウォン」がねんどろいどになって登場です！
・表情パーツ：「通常顔」「微笑み顔」
・オプションパーツ：「ブラックテイルAC」、「TMP」、「フックショット」、「テディベアのキーホルダー」ほか
※製品は自立しません。付属の台座を使用してください。
※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。
製品ページはこちら：
・ねんどろいど バイオハザード RE：4 エイダ・ウォン(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-187976&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
(C)CAPCOM
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