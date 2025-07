EY Japan、『スキルベース組織の教科書』が「HRアワード2025」書籍部門に入賞

EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社(東京都千代田区、代表取締役社長 近藤 聡、以下EYSC)は、日本能率協会マネジメントセンターより出版した書籍『スキルベース組織の教科書』が日本の人事部「HRアワード2025」(主催:「HRアワード」運営委員会、後援:厚生労働省)の書籍部門に入賞しましたのでお知らせいたします。

本書籍の監修者EY Japan ピープル・コンサルティングリーダー EYSC パートナー 鵜澤 慎一郎のコメント:

「当社書籍が『HRアワード2025』書籍部門 に入賞したとのこと、大変光栄に思います。スキルベース組織という新しい概念や各施策は、日本企業はもちろんのこと、先行する海外でも試行錯誤が続いていますので唯一の正解はない領域です。本書での概論整理や具体的な海外・国内先行事例の紹介を通じて、将来の人材マネジメント方針を考えるきっかけづくりや従業員の能力開発機会やキャリア形成の一助となれば幸いです」

<日本の人事部「HRアワード」とは>

人・組織に関する取り組みを対象にした表彰制度。優れた取り組みを表彰することによって人事パーソンに新たな知見やノウハウを共有し、全国の企業の発展につなげていくことを目指しています。最優秀賞・優秀賞は、全国の『日本の人事部』正会員による投票で決定。本年で14回目を迎え、公正な運営方法と人事パーソンが選考に携わる納得感から、HR関連で最も権威ある賞として、多くの人事に支持されています。

「HRアワード」公式サイト: https://jinjibu.jp/hr-award/

書籍についてのお問い合わせ・購入などは、下記出版社サイトをご確認ください。

pub.jmam.co.jp/book/b659887.html

スキルベース組織については、下記をご覧ください。

https://www.ey.com/ja_jp/insights/consulting/skills-based-organization

