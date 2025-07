【カウンターポイントリサーチ】米国電気自動車市場（EV市場）が大転換期へ：補助金終了とハイブリッド回帰の波

1

カウンターポイントリサーチは、7月14日に電気自動車市場(EV市場)に関するレポートを発表いたしました。https://japan.counterpointresearch.com/us-ev-reset-navigating-market-without-federal-support/【主なポイント】・米国における連邦政府によるEV補助金の廃止は、大きな政策転換を意味しており、2025年第4四半期以降、米国におけるEV普及が鈍化すると予想されています。・EV需要の低迷と投資収益の不確実性の中、自動車メーカーはハイブリッド車とコスト効率の高い戦略に注力しています。・経済の不確実性は、米国の一部消費者が短期的に新車購入を控える要因となる可能性があります。【トランプ大統領によるEV政策の大転換】2025年6月下旬、トランプ大統領が「ビッグ・ビューティフル・ビル」に署名したことを受け、米国の自動車業界は大きな変革期を迎えています。トランプ大統領は長年にわたり電気自動車(EV)を批判してきた経緯があり、この法案はEVおよび公共充電インフラへの連邦政府補助金を廃止する新たな大統領令によって裏付けられています。これらの新規則は2025年9月30日に発効する予定であり、EVに対する消費者需要に大きな影響を及ぼすと見込まれます。特に、高い輸入関税に加え、EV補助金の撤廃は、米国ブランドのみならず、現代自動車・起亜自動車やフォルクスワーゲン・グループといった外資系メーカーにも深刻な影響を与える可能性があります。【バイデン政権時代のEV普及政策の終了】バイデン前大統領は、より多くのアメリカ人がEVを購入しやすくなるよう、連邦補助金制度を導入していました。この補助金は当初、2032年まで継続される予定でした。政策のもとでは、北米で製造され、現地調達部品を使用するEVに対し、新車で最大7,500ドル、中古車で最大4,000ドルの割引が提供されていました。この補助金により2023年のEV販売は前年比50%以上の成長を記録し、カウンターポイントリサーチの乗用車モデル販売トラッカーによりますと、EVの乗用車販売シェアは2022年の7%から2023年には10%へ拡大しました。バイデン政権の政策は、自動車メーカーとバッテリーメーカーの新たな提携を促し、全米各地で複数のバッテリー工場の建設計画が発表されました。また、大規模なEV充電ステーションネットワークの構築にも補助金が投入されました。EV Share of Passenger Vehicle Sales in Major Regions, 2022-2024【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000325185&id=bodyimage1】【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000325185&id=bodyimage2】US EV Sales Share by Top Automotive Group, 2024【米国EV市場は大きな転換点に直面】EV税額控除の終了が迫る中、米国EV市場は重要な転換期を迎えています。2025年第3四半期には、期限切れ前の駆け込み需要により短期的な販売増加が見込まれますが、第4四半期以降は需要の鈍化が予想されます。これにより、自動車メーカーは戦略の見直しを迫られる見通しです。たとえば、テスラは新規研究開発よりも在庫消化を優先している可能性がありますが、2026年初頭に発売が予定されている25,000ドル未満の新型EVは、テスラが市場シェアを回復する鍵となる可能性があります。GM、フォード、ステランティスといった米国大手メーカーは、ハイブリッド車やガソリン車への回帰を進める兆候を見せています。