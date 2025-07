軽音の町・愛川で、時代を超えて語り継がれるTHE BEATLESスペシャル・イベント開催決定！

KANAGAWA ロックサーキット「語り継ぐロックの伝説」

All You Need is LOVE RIVER《愛川こそすべて》

~THE BEATLES フリークがやって来るヤァヤァヤァ!

公益財団法人 神奈川芸術文化財団 神奈川県民ホール

1975年の開館以来50年にわたり、神奈川県の文化芸術の拠点として重要な役割を果たしてきた神奈川県民ホール(https://www.kanagawa-kenminhall.com/)。2025年4月以降の建て替えに向けての休館中も、県内でさまざまな事業を展開し、皆様にお届けしてまいります。

イギリスの工業と貿易の町リヴァプールで結成され、1962年にデビューした伝説のロックバンド、THE BEATLES(ザ・ビートルズ)。その人気はイギリス国内にとどまらず、アメリカでも大ヒットを記録しグラミー賞を8回受賞。1966年には日本でも武道館で初来日公演を行い、社会現象を巻き起こすなど、世界中で絶大な人気を獲得。1970年の解散までたった8年の活動期間にフォークやジャズ、スカなどのラテン音楽、インド音楽など、さまざまなジャンルの要素を取り込みながら数々の傑作を生み出し、半世紀以上たった今もなお音楽シーンに影響を与え続けています。

神奈川県民ホールはこの秋、ロック・レジェンドが気心知れた仲間とジャム・セッションしたり、レコードや楽器を持ち寄ってロックの魅力を語り合うイベント「語り継ぐロックの伝説」とコラボレーション。神奈川県下で展開する「KANAGAWAロックサーキット」シリーズを開催します。

第1弾は、毎年軽音フェスティバルが行われるなど軽音楽を愛する人々が集まる丹沢山のふもと愛川町を舞台に、THE BEATLESをフィーチャーしたスペシャル・イベント「All You Need is LOVE RIVER《愛川こそすべて》~THE BEATLES フリークがやって来るヤァヤァヤァ!」(https://www.kanagawa-kenminhall.com/d/rock_aikawa)をお届けします。

今回のイベントでは屋外スペースにキッチンカーを展開し、スペシャルメニューをご提供。

会場の愛川町文化会館 ホールのロビーでは、日本人初のビートルズ公式カメラマンとして有名なMUSIC LIFE 長谷部宏(はせべ こう)氏が撮影した貴重な写真の数々を展示する他、ビートルズ関連書籍、ファン垂涎の世界の限定グッズも販売。

愛川町主催の音楽フェス「若者たちの音楽祭」に本年度出演するバンド Mononykus(モノニクス)、Charm☆.*˚(チャーム)

そして午後からのライブには、毎年愛川町が主催する音楽フェス「若者たちの音楽祭」に過去に出演した精鋭バンドのオープニングアクトに続き、ビートルズのトリビュートバンドとして人気を博すThe River Birds(https://riverbirds.amebaownd.com/)が登場!

さらに20年以上の歴史を誇るラジオ日本の人気長寿番組『THE BEATLES 10』パーソナリティであり、自他共に認める大のビートルズ・マニアの音楽家カンケ氏(https://www.everestsounds.com/)がMCをつとめます。

THE BEATLESを愛するフリークたちが集結し、みんなで歌ってビートルズ愛を語り尽くす特別な1日に、どうぞご期待ください!

◼️ イベント概要

【 公 演 名 】KANAGAWA ロックサーキット 「語り継ぐロックの伝説」

All You Need is LOVE RIVER《愛川こそすべて》

~THE BEATLES フリークがやって来るヤァヤァヤァ!

【 日 時 】2025年9月6日(土)

展示オープン11:00/ホール開場13:00

オープニングアクト13:30~14:30

ゲスト公演15:00~17:00

【 会 場 】愛川町文化会館 ホール(https://www.town.aikawa.kanagawa.jp/soshiki/kyouikuiinkai/shogaigakusyu/bunka/1422277729724.html) (愛川町角田250番地の1) <アクセス>(https://www.town.aikawa.kanagawa.jp/aikawa_kankoukyoukai/1494315897131.html)

【 出 演 】オープニングアクト:

「若者たちの音楽祭」出演バンド Mononykus(モノニクス)、Charm☆.*˚(チャーム)

MC:カンケ(ラジオ日本「THE BEATLES 10」パーソナリティ/音楽家)

トリビュートバンド:The River Birds

【 料 金 】全席自由(税込)一般:2,000円 高校生以下:500円

※0~3歳は膝上鑑賞無料(席が必要な場合は高校生以下料金をお求めください)

【 チケット 】

●チケットかながわ 電話.0570-015-415(10:00~18:00)

https://www.kanagawa-kenminhall.com/d/rock_aikawa

[窓口]KAAT神奈川芸術劇場(10:00~18:00) 神奈川県立音楽堂(13:00~17:00/月曜休)

●イープラス https://eplus.jp/

●愛川町文化会館 窓口のみ ※愛川町文化会館では、7月24日(木)販売開始。

※アクセシビリティ(鑑賞サポート)はWEB サイト(https://www.kanagawa-kenminhall.com/d/rock_aikawa)をご確認ください。

【 主 催 】神奈川県民ホール(指定管理者:公益財団法人神奈川芸術文化財団)

【 共 催 】愛川町文化会館事業協会

【 企画制作 】DreamQuest Sound/KANAGAWA ロックサーキット

【 協 力 】シンコーミュージック・エンタテイメント

【 後 援 】MUSIC LIFE CLUB/語り継ぐロックの伝説 倶楽部

【 助 成 】文化庁文化芸術振興費補助金(劇場・音楽堂等機能強化推進事業(劇場・音楽堂等機能強化総合支援事業))|独立行政法人日本芸術文化振興会

【 お問合せ 】神奈川県民ホール事業課 電話.045-662-5901(代表)平日10:00~17:00

※やむを得ない事情により内容、出演者等が変更になる場合がございます。

◼️ 公演チラシ

◼️ SNS

https://prtimes.jp/a/?f=d140377-17-00e95ca696eab429385c12407f05c0fc.pdf

公式X @OrganKenminhall https://twitter.com/OrganKenminhall