精密林業市場：世界的な需要、規模、開発、メーカーシェア、成長、動向、展望（2025年～2035年）
Survey Reports LLCは、2025年7月に**「精密林業市場のアプリケーション別（遺伝学と苗木、造林・火災管理、伐採管理、在庫・物流管理）、技術別（カット・トゥ・レングス、地理空間、火災検知）、提供形態別（ハードウェア、ソフトウェア、サービス）―世界市場の分析、動向、機会および予測（2025年～2035年）」**という調査報告書を発表した。本報告書は、精密林業市場の将来予測を評価するものであり、市場の成長要因、市場機会、課題、脅威といった主要な市場ダイナミクスを強調している。
精密林業市場の概要
精密林業とは、GPS、リモートセンシング、ドローン、GIS（地理情報システム）、データ分析などの最新技術を活用し、林業における意思決定と作業効率を向上させる先進的な森林管理手法である。植林、間伐、伐採といった林業活動の計画、監視、実行を精密に行うことを可能にする。リアルタイムデータの収集と分析により、森林の生産性を最適化し、環境への影響を最小限に抑え、コストを削減し、持続可能な森林管理を実現する。この技術主導のアプローチは、資源の有効活用を支援し、生態系の保全を促進するものであり、商業的および環境的な林業の両面においてますます重要な手段となっている。
Surveyreportsの専門家による精密林業市場の調査分析によれば、2025年における市場規模は63億米ドルであった。また、2035年末には市場規模が147億米ドルに達すると予測されている。2025年から2035年の予測期間において、精密林業市場は**年平均成長率（CAGR）約9.4%**で成長する見込みである。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1036957
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000325177&id=bodyimage1】
Surveyreportsのアナリストによる定性的な精密林業市場の分析によれば、政府による森林および環境研究への関心の高まり、森林管理におけるデジタル化・自動化に対する認識の向上、林産物に対する需要の増加、環境意識の高まり、木材需要の拡大といった要因により、精密林業市場の規模は拡大すると見込まれている。精密林業市場における主要企業には以下が含まれる：Deere Company、Galileo Masters、Ponsse、Komatsu Forest、Oryx Simulators、Tigercat、EkoNivaTechnika-Holding、AGCO Corporation、AgJunction、Raven Industries、AG Leader、Precision Planting、The Climate Corporation、Descartes Labs、Gamaya、Decisive Farming。
当社の精密林業市場調査レポートには、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカの5つの主要地域およびそれぞれの国々に関する詳細な分析も含まれている。また、日本のクライアントの特定ニーズに合わせた分析も盛り込まれている。
目次
● 精密林業市場の規模、成長分析、各国における主要企業の評価
● 世界の精密林業市場における需要および機会の分析（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、2033年まで。日本を含む国別分析）
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：アプリケーション別、技術別、提供形態別、地域別
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的な競争機会
● 投資家向け競争モデル
精密林業市場のセグメンテーション
● アプリケーション別：
??o 遺伝学と苗木、造林・火災管理、伐採管理、在庫・物流管理
精密林業市場の概要
精密林業とは、GPS、リモートセンシング、ドローン、GIS（地理情報システム）、データ分析などの最新技術を活用し、林業における意思決定と作業効率を向上させる先進的な森林管理手法である。植林、間伐、伐採といった林業活動の計画、監視、実行を精密に行うことを可能にする。リアルタイムデータの収集と分析により、森林の生産性を最適化し、環境への影響を最小限に抑え、コストを削減し、持続可能な森林管理を実現する。この技術主導のアプローチは、資源の有効活用を支援し、生態系の保全を促進するものであり、商業的および環境的な林業の両面においてますます重要な手段となっている。
Surveyreportsの専門家による精密林業市場の調査分析によれば、2025年における市場規模は63億米ドルであった。また、2035年末には市場規模が147億米ドルに達すると予測されている。2025年から2035年の予測期間において、精密林業市場は**年平均成長率（CAGR）約9.4%**で成長する見込みである。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1036957
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000325177&id=bodyimage1】
Surveyreportsのアナリストによる定性的な精密林業市場の分析によれば、政府による森林および環境研究への関心の高まり、森林管理におけるデジタル化・自動化に対する認識の向上、林産物に対する需要の増加、環境意識の高まり、木材需要の拡大といった要因により、精密林業市場の規模は拡大すると見込まれている。精密林業市場における主要企業には以下が含まれる：Deere Company、Galileo Masters、Ponsse、Komatsu Forest、Oryx Simulators、Tigercat、EkoNivaTechnika-Holding、AGCO Corporation、AgJunction、Raven Industries、AG Leader、Precision Planting、The Climate Corporation、Descartes Labs、Gamaya、Decisive Farming。
当社の精密林業市場調査レポートには、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカの5つの主要地域およびそれぞれの国々に関する詳細な分析も含まれている。また、日本のクライアントの特定ニーズに合わせた分析も盛り込まれている。
目次
● 精密林業市場の規模、成長分析、各国における主要企業の評価
● 世界の精密林業市場における需要および機会の分析（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、2033年まで。日本を含む国別分析）
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：アプリケーション別、技術別、提供形態別、地域別
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的な競争機会
● 投資家向け競争モデル
精密林業市場のセグメンテーション
● アプリケーション別：
??o 遺伝学と苗木、造林・火災管理、伐採管理、在庫・物流管理