シカゴ発の手擦りシルクスクリーンプリントのオリジナル雑貨『PataPriパタプリ(パターンプリント)』が、BEAUTY CELLAR 六本木ヒルズ本店POPUPに登場！
ハリウッド株式会社（本社：東京都港区六本木）が直営する、BEAUTY CELLAR 六本木ヒルズ本店では、2025年7月16日から7月31日まで、アクセサリーブランド『PataPriパタプリ(パターンプリント)』のポップアップをオープンいたします。
店舗：BEAUTY CELLAR BY HOLLYWOOD 六本木ヒルズ本店
期間：2025年7月16日（水）～7月31日（木）
PataPriパタプリ(パターンプリント)
2007年 yuko uemura によってアメリカ・シカゴでスタート。シカゴで学んだグラフィックアートを活かし、自分のデザインをプリントできるという手法・シルクスクリーンを用いてプリントしている。
素材にもこだわり、プリントしやすいように加工していただいている今治のタオルやリネン・4重ガーゼなどを使用。
2020年より、双子の妹masakoも加わり、横須賀市秋谷(南葉山)の海の見えるアトリエにて製作。
定期的にオープンハウス・ワークショップを開催。
Instagram @patapri5413(https://www.instagram.com/patapri5413) https://www.instagram.com/patapri5413
BEAUTY CELLAR BY HOLLYWOOD 六本木ヒルズ本店
東京都港区六本木6-4-1 ハリウッドビューティプラザ3F
電話 03-3408-1613
HP https://beautycellar-hw.com/store/1274/
最新情報はInstagramをごらんください
Instagram @hollywood_beauty_cellar
https://www.instagram.com/hollywood_beauty_cellar/
＜アクセス＞
六本木ヒルズ・ハリウッドビューティプラザビル3F
営団地下鉄日比谷線「六本木駅」1C出口 コンコースから直結
駐車場は六本木ヒルズP12をご利用いただくとビル直結でご来店いただけます