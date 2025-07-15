ÀÅ²¬¸©ÂæÏÑ»öÌ³½ê¤¬³ÝÀî¤ÎÃæ¹âÀ¸¤Ë¡ÖÂæÏÑºÇ¿·»ö¾ð¡×¹ÖºÂ¤ò³«ºÅ
¡ã³µÍ×¡ä
Æü¡¡»þ¡¡2025Ç¯£··î16Æü¡Ê¿å¡Ë¸á¸å£±»þ20Ê¬～¸á¸å£²»þ10Ê¬
²ñ¡¡¾ì¡¡ÀÅ²¬¸©Î©²£¿Ü²ì¹â¹»¡¢³ÝÀî»ÔÎ©Âç¿Ü²ìÃæ³Ø¹»
¡¡¡¡¡¡¡Ê²£¿Ü²ì¹â¹»¡§Êü²Ý¸å¡¢Âç¿Ü²ìÃæ³Ø¹»¡§Âè£µ¸Â¼Ò²ñ²Ê¼ø¶È¡Ë
¹Ö¡¡»Õ¡¡ÀÅ²¬¸©ÂæÏÑ»öÌ³½êÄ¹¡¡»ÔÀîÈþÆà»Ò
»²²Ã¼Ô¡¡ÀÅ²¬¸©Î©²£¿Ü²ì¹â¹»¡ÊÃÏÍýÃµµæ¼ø¶ÈÍú½¤¼Ô¡Ë£¸Ì¾¡¢Âç¿Ü²ìÃæ³Ø¹»25Ì¾
Æâ¡¡ÍÆ¡¡£±.ÂæÏÑ¤ÎÊ¸²½¡¦Îò»Ë¡¦´Ñ¸÷¡¦Êë¤é¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ö»Õ¤«¤é²òÀâ
¡¡¡¡¡¡¡¡£².À¸ÅÌ¤¬»öÁ°³Ø½¬¤òÄÌ¤·¤ÆÃÎ¤Ã¤¿ÂæÏÑ¾ðÊó¤ò¹Ö»Õ¤È¤Î¼Áµ¿±þÅú·Á¼°¤Ç¿¼·¡¤ê
¡¡¡¡¡¡¡ÊÂæÏÑ¿Í¤ÎÆüËÜ¤ËÂÐ¤¹¤ë°õ¾Ý¡¢¸½ºß¤ÎÀ¯¼£ÂÎÀ©¡¢ÆüËÜÊ¸²½¤Î¿»Æ©¶ñ¹ç¤Ê¤É¡Ë
¼ê¡¡Ë¡¡¡£³µòÅÀ¡Ê²£¿Ü²ì¹â¹»¡¢Âç¿Ü²ìÃæ³Ø¹»¡¢Åö»öÌ³½ê¡Ë¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÀÜÂ³
¡ã³«ºÅ¤Î·Ð°Þ¡ä
¡¦ÀÅ²¬¸©Î©²£¿Ü²ì¹â¹»ÃÏÎò¸øÌ±²Ê¤Î¿ù»³Ä¾¹¯¶µÍ¡¤«¤éÅö»öÌ³½ê¤Ë¡¢ÃÏÍýÀì¹¶¤ÎÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤ËÀ¤³¦¤ÎºÇ¿·»ö¾ð¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ¸¤ÎÀ¼¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁêÃÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦Åö»öÌ³½ê¤«¤é¡¢£²¹»°Ê¾å¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ç³èÈ¯¤Ê°Õ¸«¸ò´¹¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÄó°Æ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¼Ò²ñ¶µ°é»Î¤Ç¤â¤¢¤ë¿ù»³¶µÍ¡¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ë¤è¤ê¡¢Æ±°ì³Ø¶èÆâ¤ÎÃæ³Ø¹»¤Ç¤¢¤ë³ÝÀî»ÔÎ©Âç¿Ü²ìÃæ³Ø¹»¤È¹çÆ±¤Ç¹ÖºÂ¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡üËÜ¹ÖºÂ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÊý¤«¤é¤Î¼èºà¤ò´¿·Þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¸æ´õË¾¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢²ñ¼ÒÌ¾¡¦¤ªÌ¾Á°¡¦Ï¢ÍíÀè¤ò°Ê²¼Ìä¹ç¤»Àè¤Þ¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡¦Ìä¹ç¤»¡§ÀÅ²¬¸©ÂæÏÑ»öÌ³½ê¡¡»ÔÀî¡¢»³ËÜ
( ¥áー¥ë¡§Shizuoka.tw@gmail.com ¡¡ÅÅÏÃ¡§+886-2-2508-1515)
¡¡¡¦¼èºàÀè¡§ÀÅ²¬¸©Î©²£¿Ü²ì¹â¹»¡ÊÀÅ²¬¸©³ÝÀî»Ô²£¿Ü²ì1491-1¡Ë
ÃÏÎò¸øÌ±²Ê¡¡¿ù»³¡¡Ä¾¹¯¡¡¶µÍ¡
¡Ê ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§0537-48-3421 ¡Ë
¡üÀÅ²¬¸©ÂæÏÑ»öÌ³½êFacebook¡ÖÈ¯¸«¡£¸Þ´¶ÀÅ²¬¡×
https://www.facebook.com/shizuokaken